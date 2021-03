MAPPA anuncia el anime original “Re-Main” sobre waterpolo

Bandai Namco Arts abrió un sitio web oficial para un nuevo anime televisivo titulado Re-Main el viernes, revelando el personal principal, el elenco y un adelanto visual del programa.

El proyecto es una colaboración entre el guionista Masafumi Nishida (Tiger & Bunny), Bandai Namco Arts y el estudio de animación MAPPA (Shingeki no Kyojin: The Final Season). El anime está programado para estrenarse en 2021 y se centra en una historia sobre el deporte acuático, waterpolo.

Elenco del anime original Re-Main

Minato Kiyoumizu: Seiyuu “Yuuto Uemura” (Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu)

Eitarou Oka: Seiyuu “Koutarou Nishiyama” (Major 2nd TV)

Jou Joujima: Seiyuu “Subaru Kimura” (2.43: Seiin High School Boys Volleyball Team)

Chinu Kawakubo: Seiyuu “Lynn” (Keijo!!!!!!!!)

Personajes del anime original Re-Main (MAPPA)

El director de personal, composición de la serie, guión y director de sonido es Masafumi Nishida. También tenemos a Kiyoshi Matsuda (Kakegurui) como director de la serie.

Kaori Huto para diseño de personajes originales, Shiho Tanaka (Director de animación en jefe de Banana Fish) en diseño de personajes y Kana Utatane (Yama no Susume) para la música.

Un dato interesante, es que todo el elenco de actores de voz (seiyuus) tiene experiencia en anime spokon (deportes). Re-Main sería un anime reciente centrado en un deporte acuático, si tomamos en cuenta el éxito de Kyoto Animation “Free!” sobre natación y la serie sobre clavados “Dive!!” del estudio Zero-G.

La animación de Studio MAPPA demostrará una vez más lo diverso que es su trabajo. Después de todo, 2020 tuvo el debut de series como Shingeki no Kyojin: The Final Season, Dorohedoro, The God of High School y el nuevo “Anime del Año” Jujutsu Kaisen durante los Crunchyroll Anime Awards 2021.

Sinopsis de Re-Main

El sitio oficial Re-Main describe al anime original como tal: “La historia se centra en Minato Kiyoumizu, un niño que dejó de jugar al waterpolo después de un incidente durante el invierno de su tercer año de secundaria”.

“Después de ingresar a la escuela secundaria, hace una promesa y decide volver a probar el waterpolo y unirse al equipo de la escuela con sus amigos. Sin embargo, el nuevo equipo se encontrará con problemas en el camino”. Sigue a La Verdad Noticias para conocer las últimas actualizaciones del anime spokon Re-Main.

