MANGA: Saint Seiya tendrá spin off al inframundo tras Next Dimension

El primer número de la revista Champion RED confirmó un manga spin off de Saint Seiya que llevará la saga lejos de lo visto en Next Dimension aunque a la vez parece que intentará dar solución y explicación a temas iconclusos de la historia central.

Los fans de Saint Seiya ven con cierto recelo el anuncio del manga spin off sin embargo este podría ser una oportunidad de corregir el rumbo tras Next Dimension.

Saint Seiya Meio Iden Dark Wing será el nombre de este manga spin off con el que el creador de la conocida saga shonen Masami Kurumada busca poner orden en la saga tras las críticas recibidas por Next Dimension.

Next Dimension es el arco más reciente sin embargo se mantiene inconcluso por lo que el manga spin off Saint Seiya Meio Iden Dark Wing dará la oportunidad a Kurumada de arreglar el rumbo de la historia.

Reencarnación será el enfoque del spin off de Saint Seiya

De acuerdo a lo revelado en la revista Champion RED el manga spin off Saint Seiya Meio Iden Dark Wing menciona a la reencarnación en el inframundo como el motor de la nueva historia sin embargo no estaremos seguros hasta que esta se comience a publicar en el número dos de la publicación especializada en shonen.

Es así que los fans del manga y anime de Saint Seiya ven con cierto recelo la noticia de este spin off ya que tras Next Dimension la saga solo se ha complicado alejándose cada vez más de un final satisfactorio. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este spin off para revelarte si al contrario este lograr poner orden a la serie conocida en Latinoamérica como los Caballeros del Zodiaco.

