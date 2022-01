MANGA: Maiko-san Chi no Makanai-san obtiene live action con Netflix

El director de Shoplifters, Hirokazu Kore-eda, adaptará el popular manga Maiko-san Chi no Makanai-san (Maiko in Kyoto: From the Maiko House) en una serie de televisión de Netflix de ocho partes, la primera para el streamer.

El prolífico Kore-eda comentó tener un proyecto de cine y televisión para Netflix a fines del año pasado y estos son los primeros detalles que emergen. Entre otras noticias, se confirmó que el cómic de Scott Pilgrim está desarrollando su serie de anime en Netflix.

Maiko-san Chi no Makanai-san tendrá drama live action

Imagen: Crunchyroll / Kiyo in Kyoto: From the Maiko House

A finales de este año, The Makanai: Cooking For The Maiko House, de Story Inc y Bun-Buku Inc, se desarrolla en el distrito de geishas de Kioto, mientras el protagonista Kiyo se convierte en un Makanai (persona que cocina) en una casa donde Maiko (aprendiz de geishas) deben vivir juntos.

La historia describe la vida cotidiana de Kiyo Maiko Sumire, su amiga de la infancia que la acompañó de Aomori a Kioto, en medio de un mundo vibrante de geishas y cortesanas maiko. Puedes ver la adaptación al anime de Kiyo in Kyoto: From the Maiko House (Maiko-san Chi no Makanai-san) desde Crunchyroll.

¿Quién es Hirokazu Kore-eda?

Hirokazu Kore-eda, es un director de cine japonés que ganó la Palma de Oro en 2018 por la película Shoplifters (Somos una familia), su historia sobre una familia que depende del hurto para hacer frente a la pobreza. El filme también está en proceso de debutar en Corea Baby, Box, Broker y Kore-eda ha dirigido aproximadamente una película por año durante la última década.

Junto a él en el drama live action de Maiko in Kyoto: From the Maiko House, está el productor de Confessions Genki Kawamura y los directores prometedores Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama y Takuma Sato. El reparto incluye a:

Nana Mori como Kiyo

Natsuki Deguchi como Sumire

Aju Makita como Ryо̄ko

Keiko Matsuzaka como Chiyo

Ai Hashimoto como Momoko

Mayu Matsuoka como Yoshino

Takako Tokiwa como Asuka

Kore-eda dijo que la historia de las Casas Maiko "no es la historia de las personas que dejaron atrás los tiempos, sino más bien una que podría proporcionarnos una pista de cómo deberíamos vivir en un mundo post-COVID".

Explicó: “Después de recibir la oferta de [el productor] Kawamura, visité Gion varias veces. Allí, me sorprendió cómo las personas que vivían en las Casas Maiko eran como una familia sin lazos de sangre, y cómo todo el pueblo se sentía como un organismo conectado por cables telefónicos”.

El manga Maiko-san Chi no Makanai-san de Aiko Koyama se ha vendido casi 2 millones de veces en todo el mundo y ganó el 65°Premio Shogakukan Manga. La película Shoplifters de Hirokazu Kore-eda está disponible en Netflix (con licencia en algunos países).

