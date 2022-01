MANGA: Fire Force podría estar cerca de su final definitivo

MANGA: Enen no Shouboutai podría estar cerca de su final definitivo

Han pasado años desde que Fire Force (Enen no Shouboutai) comenzó, y la exitosa serie ha vendido millones mientras genera un anime enormemente popular. El creador Atsushi Ohkubo no podría haberlo hecho mejor al redactar la serie, pero todas las cosas tienen que terminar en algún momento.

Eso se aplica incluso a los títulos de manga más populares, y ahora, el creador de Enen no Shouboutai dice que espera terminar la serie de manga lo antes posible. La actualización proviene de Twitter, ya que sitios de fans como MangaMoguraRE compartieron las noticias de Japón.

¿Cuándo termina el manga FIre Force?

Resulta que el mangaka Atsushi Ohkubo confirmó que terminará su manga Enen no Shouboutai en "unos pocos capítulos" si todo sale bien. El artista dice que tiene dos capítulos más para dibujar, y luego terminará su parte en el manga.

Por supuesto, eso no quiere decir que la serie terminará en unos pocos capítulos. Ohkubo terminará de dibujar el manga después de dos capítulos, pero el manga puede tener más capítulos almacenados para publicar.

Si ese es el caso, el manga podría durar un par de meses más, pero eso es solo si Enen no Shouboutai tiene capítulos guardados. Si no, el manga de Ohkubo terminará mucho antes de que llegue la primavera. Recuerda que puedes ir al sitio oficial del manga Enen no Shouboutai en Kodansha.

Kodansha comenzó a publicar la serie en septiembre de 2015 después de que Ohkubo terminara de trabajar en Soul Eater. Con más de 16 millones de copias en circulación, Fire Force es un éxito entre los lectores de shonen, y desde entonces los fanáticos del anime se han enamorado de su programa.

¿Cuántas temporadas tiene Enen no Shouboutai?

Imagen: David Productions / Enen no Shouboutai Temporada 2

Enen no Shouboutai ha debutado dos temporadas de su exitoso anime en Crunchyroll, y los fanáticos esperan que se ordene una tercera temporada antes de mucho tiempo. Kodansha USA compartió una sinopsis oficial aquí:

"Una nueva fantasía de acción ambientada en un Tokio steampunk del creador del exitoso Soul Eater.! La ciudad de Tokio está plagada de un fenómeno mortal: ¡la combustión humana espontánea!”

“Afortunadamente, un equipo especial está allí para apagar el infierno: ¡The Fire Force! Los bomberos de la Catedral de Bomberos Especiales 8 están a punto de recibir una adición única. Entra Shinra, un niño que posee el poder de correr a la velocidad de un cohete, dejando atrás las famosas "huellas del diablo" (y destruyendo sus zapatos en el proceso)”.

“¿Podrán Shinra y sus colegas descubrir la fuente de esta extraña epidemia antes de que la ciudad se reduzca a cenizas?" La Verdad Noticias predice que Fire Force tendrá tercera temporada de anime y únicamente queda esperar su confirmación por el estudio de animación David Production.

