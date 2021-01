MANGA: Creador de Edens Zero comparte su filosofía para dibujar batallas

Mashima se mantiene como uno de los creadores de manga favoritos de los fans gracias a series como Rave Master, Fairy Tail y Edens Zero donde ha mostrado un estilo único y fluido al momento de ilustrar la acción y batallas.

El creador del manga de Edens Zero afirma ser feliz dibujando escenas de batalla que los fans realmente estén interesados en ver.

Al ser entrevistado por la adaptación al anime que recibirá Edens Zero, Hiro Mashima compartió que simplemente ha intentado dibujar las batallas de la manera más dinámica y atractiva posible en sus mangas.

El creador del manga de Edens Zero afirmó que le gusta ilustrar secuencias que interesen realmente a los lectores. Viendo cómo han reaccionado los fans a las series y adaptaciones al anime podemos decir que la filosofía de Hiro Mashima ha dado resultados.

La adaptación al anime del manga de Edens Zero

Como hemos informado se reveló la producción de una serie de anime adaptando el manga de Edens Zero que llegará a las pantallas de Japón el 10 de abril. La serie será dirigida por Shinji Ishihara y producida por J.C. Staff.

Te recomendamos leer: Edens Zero tendrá anime y revela fecha de estreno en 2021

Siempre es interesante cuando los autores detallan el proceso y mentalidad detrás de sus obras y el caso de Hiro Mashima no ha sido la excepción. Si bien las series de manga de este autor no se centran en batallas estas sí que han llamado la atención entre los fans por su ejecución. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el próximo estreno del anime de Edens Zero para traerte lo más reciente,

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!