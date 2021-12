Lycoris-Recoil es el nuevo anime de A-1 Pictures, estudio de Sword Art Online

El diseñador de personajes Shingo Adachi (Sword Art Online y WORKING!!) está dirigiendo un nuevo anime original titulado Lycoris Recoil, que se estrenará en 2022. El nuevo título marca el debut como director de Adachi.

También en los créditos del personal están el novelista Asaura (Shousetsu Knights of Sidonia: autor de Kitto Arifureta Koi) como compositor de la serie y mangaka Imigimuru (mangaka This Art Club Has a Problem!) como diseñador de personajes. A-1 Pictures es la productora de animación.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que la película Sword Art Online Progressive gana más de 8 millones en taquilla. A continuación, más detalles que debes saber del nuevo anime original de A-1 Pictures.

¿Cuándo se estrena el anime Lycoris Recoil?

Según información del Twitter oficial de Lycoris Recoil, el anime se estrena durante 2022. Aunque aún no tenemos una fecha de lanzamiento exacta, sí sabemos que el elenco principal incluye a Chika Anzai como Chisato Nishikigi y Shion Wakayama como Takina Inoue.

Además del personal principal y la información del elenco, también se lanzó un video teaser visual y un anuncio con diseño de personajes. Los uniformes puestos por Chisato y Takina en la imagen están diseñados por Kimika Onai de ALCATOROCK, quien ha diseñado vestuario para los grupos ídolos Nogizaka46 y Sakurazaka46.

Trama del anime Lycoris-Recoil

Foto: A-1 Pictures "Lycoris-Recoil"

La trama de Lycoris-Recoil no ha sido revelada, pero el comunicado de prensa de PR Time proporciona algunas pistas con una línea que se traduce aproximadamente como: “¿No sería emocionante si estamos juntos? ¡Vamos, socio!" y otro que dice aproximadamente: "¡Comienzan los días sin sentido entretejidos por Chisato y Takina!"

Seguiremos de cerca toda la información de A-1 Pictures y su nuevo anime Lycoris-Recoil. Por otra parte, recordamos que Funimation anuncia los primeros estrenos de anime durante invierno de 2022 y estos incluyen títulos como Attack on Titan Final Season Part 2.

