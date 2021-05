Lupin the Third anuncia nueva serie de anime

Lupin the Third, también conocido como Gentleman Thief, sigue siendo uno de los personajes de anime de más larga duración, presentado por primera vez bajo la pluma del creador Monkey Punch y en una exitosa película de Hayao Miyazaki, El Castillo de Cagliostro.

Ahora, parece que los fanáticos de la franquicia de décadas recibirán nuevas aventuras para Arsene y su equipo con una próxima serie de anime. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Aunque los detalles sobre la historia del próximo estreno son pocos y distantes entre sí, un nuevo póster para el próximo programa, titulado Lupin The Third Part Six, demuestra que la banda de ladrones trotamundos seguirá siendo parte del público dentro del anime.

Nuevo anime de Lupin the Third

Lupin the III Part Six (Promocional de TMS Entertainment)

Lupin tendrá una nueva serie de anime producida por TMS Entertainment, el estudio que también fue responsable de Dr. Stone, la serie que nos enseña sobre ciencia. TMS también nos dio Detective Conan, Megaloblox y Bakugan, por nombrar algunos.

La parte 5 de Lupin fue la serie anterior que había documentado las aventuras del Gentleman Thief y se lanzó en 2018, con alrededor de veinticuatro episodios del anime que brindan muchas secuencias de acción de ritmo rápido para los fanáticos de la franquicia de larga duración.

El nuevo anime de 2021 fue parte del quincuagésimo aniversario de la franquicia. La serie comenzó como una serie de manga en la década de 1960, que recibió una cantidad posterior de series de televisión; así como largometrajes que siguieron el Gentleman Thief y su tripulación.

El usuario de Twitter Sugo Lite compartió la noticia de que la franquicia recibiría una nueva serie animada, y también compartió con los fanáticos un nuevo póster que muestra un nuevo lado del Gentleman Thief mientras los fanáticos esperan más noticias.

Lupin en el mundo del anime

Recientemente, Lupin y su pandilla recibieron una película animada que usaba gráficos generados por computadora que muchos fanáticos creían que rivalizaban con los de Pixar y Dreamworks cuando se trataba de su impresionante estilo. Sin duda una perfecta aventura de temporada.

Esta película CGI fue estrenada en cines en Norteamérica, siendo la última película de la franquicia titulada, Lupin The Third The First. Actualmente se puede ver digitalmente luego de su lanzamiento en video doméstico.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!