Los spoilers del manga My Hero Academia Capítulo 363 se apoderan de Internet

Es un momento estresante para ser fanático de My Hero Academia. A medida que la sexta temporada se asoma en el horizonte, todos los ojos están puestos en el manga, ya que el creador Kohei Horikoshi está poniendo a prueba a los fans.

Después de todo, el capítulo más reciente del manga terminó con uno de los peores momentos de suspenso posibles. Y con días para que se actualice, La Verdad Noticias te comparte que My Hero Academia se está apoderando de Internet.

Si te diriges a Twitter o Tumblr, verás la tendencia de My Hero Academia en la parte superior de las listas. El discurso en torno al Capítulo 363 de MHA es intenso, y aún no ha salido.

Publicación de fans en Twitter sobre My Hero Academia Capítulo 363

MHA 363 Spoilers en tendencias

Como puedes ver a continuación, la mayoría de los fanáticos están haciendo bromas para consolarse antes de lo que Horikoshi revele en el nuevo capítulo del manga My Hero Academia. Y dado que el manga terminó con Katuski Bakugo la última vez, el humor está justificado.

Para aquellos que están al día con la serie, sabrán que My Hero Academia tiene mucho de lo que responder, y tenemos el capítulo 362 para agradecer. El capítulo épico siguió a Bakugo Katsuki mientras se enfrentaba nuevamente a Shigaraki a pesar de estar gravemente herido.

La peculiaridad del niño pareció evolucionar debido al regreso de huir o pelear, y Bakugo logró asustar a All For One contra viento y marea. Sin embargo, el Capítulo 363 de MHA terminó con Bakugo sucumbiendo a sus heridas.

Que revivan a Bakugou de cualquier manera, CUALQUIER MANERA #MHA363 pic.twitter.com/pYN8K0S5KH — kiokio (@Kiokio008) August 17, 2022

Los fans se preguntan por la vida de Bakugo en MHA 363

Fans quieren por "buenas noticias" en MHA 363

La tirada final mostró un campo de batalla angustiado con Bakugo cubierto de sangre y ojos apagados. Las cosas empeoraron cuando los fanáticos vieron a Bakugo aparentemente reunirse con el espíritu de All Might en el más allá, por lo que los fanáticos están en armas por el héroe explosivo.

No pasará mucho tiempo hasta que My Hero Academia regrese con una actualización de Bakugo, para que los fanáticos puedan respirar tranquilos. El manga estuvo en un receso la semana pasada debido a un feriado japonés, pero Horikoshi reanudará las publicaciones este fin de semana. Pero en cuanto a si el capítulo aborda el suspenso, bueno, ¡lo descubriremos muy pronto!

