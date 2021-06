Los spoilers de One Piece 1015 muestran otro milagro de un personaje importante

Justo cuando ganar la guerra en Onigashima parece imposible, el legendario mangaka Eiichiro Oda dio otro giro en el capítulo 1015 de One Piece. De alguna manera les recuerda a los fanáticos la cita gastada de la leyenda del béisbol Babe Ruth, quien una vez dijo: "Esto no se acaba, hasta que se acaba".

El anuncio de Bao Huang de la derrota de Luffy afectó de manera significativa a los miembros de la alianza Piratas-Ninja-Minks-Samuráis. Chopper llora mientras lucha contra Queen the Plague no porque no pudo vencer a la Calamity, sino porque se lamenta por la derrota de su capitán en One Piece 1015.

La Verdad Noticias te recuerda que esta serie del género shonen se hizo muy popular en Japón y fuera del país, lo que resultó en la adaptación al anime de la serie manga, que ahora se encuentra entre las cinco mejores y principales series animadas de Japón. A continuación, los spoilers del capítulo 1015.

Spoilers del capítulo 1015 de One Piece

Spoilers de One Piece capítulo 1015 (Foto: Shueisha)

Los samuráis están todos conmocionados. Eventualmente pierden el entusiasmo por luchar y comienzan a perder en sus respectivas batallas. ¡Spoilers! Mientras Luffy caía al mar inconsciente y con los ojos apagados en One Piece capítulo 1014, se comunicó con Momonosuke. El capitán de los Mugiwara le pidió al heredero de Oden que compartiera con todos un mensaje.

Para transmitir el mensaje de Luffy y desacreditar el anuncio anterior de Bao Huang, Momo usa a la espía Mary the frog. Todos en Onigahima escuchan a Momo decir que Luffy todavía está vivo y transmite su promesa de regresar y derrotar a Kaido.

Momo también les pide a los miembros de la alianza que sigan luchando. Resulta que la tripulación de Law también escuchó la voz de Luffy y fueron los que encontraron al capitán de los Sombrero de Paja.

Todos se unirán para atacar a Kaido (Foto:Shueisha)

Momo también le dice a la multitud que, aunque es difícil, necesitan pelear, y agrega que Luffy definitivamente ganará. Mientras las palabras de Momo resuenan por todo Onigashima, el capítulo 1015 de One Piece muestra la reacción de varios personajes.

Esto incluye al Viejo Hyo y a uno de los jefes de Yakuza, Raizou, mientras luchan contra Fukurokuju y Jinbei, todos sonriendo. En otra página doble de One Piece 1015, los samuráis y sus aliados recuperan la voluntad de luchar.

Sanji lucha contra Queen the Plague en el fondo mientras Franky sonríe, mientras Chopper todavía llora, pero esta vez con lágrimas de alegría. Brook y Nico Robin ahora tienen más confianza en su pelea. Sorprendentemente, Kid también está sonriendo. El próximo capítulo del manga es otro milagro que solo Luffy podría lograr.

¿Cuándo sale y dónde leer One Piece 1015?

One Piece 1015 se titula "Cadenas", pero su Kanji significa vínculo. La próxima entrega de manga está programada para lanzarse el domingo 6 de junio. Los fanáticos pueden leer la serie de Eiichiro Oda en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

