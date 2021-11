Los principales géneros del anime explicados y recomendaciones para ver

El anime es un medio vasto y subestimado. A diferencia de la mayoría de las animaciones occidentales que se dirigen a programas para niños o comedias de situación obscenas para adultos, la animación japonesa se extiende a todos los géneros y datos demográficos.

Esta gran variedad de géneros del anime puede hacer que sea desalentador saltar, especialmente porque la mayoría de los programas tienen subtítulos en lugar de ser doblados con audio en español.

Por supuesto, los subtítulos no son el mayor obstáculo del mundo, así que aquí hay varios tipos de anime explicados con ejemplos y una recomendación para cada uno. A continuación, La Verdad Noticias te explica los géneros principales dentro del mundo de la animación japonesa.

Géneros del anime explicados

Shonen:

El género Shonen en el anime se traduce como "niño joven", que también capta la audiencia objetivo del shonen: niños pequeños, generalmente entre las edades de 10 y 15 años. Este puede ser el tipo de serie más familiar para algunos lectores de los clásicos Dragon Ball, Naruto y Yu-Gi-Oh!

El Shonen a menudo se enfoca en la acción, poniendo la mayor parte del enfoque en pelear como lo hace Dragon Ball Z o en seguir una competencia que se siente como una batalla, como Haikyuu, un anime deportivo sobre voleibol que enmarca sus juegos como batallas entre dos equipos rivales.

Esta acción a menudo se mezcla con la comedia en los momentos más tranquilos o incluso en las peleas mismas. Muchos shonen, especialmente los adaptados del manga publicado en la venerada publicación Weekly Shonen Jump, tocan temas similares de amistad, esperanza y unidad frente al mal.

Recomendación: Demon Slayer. De muchas maneras, Demon Slayer ejemplifica los temas centrales y los tropos que hacen al shonen. Es un programa de batalla clásico que se centra en un cuerpo secreto de asesinos de demonios que usan espadas y técnicas de respiración mística para cazar demonios por la noche, pero el protagonista, Tanjiro, es el verdadero receptor aquí.

Tanjiro es el protagonista del anime shonen por excelencia: impulsado y extremadamente poderoso, pero también profundamente amable y cariñoso, y aparentemente el heredero de un destino misterioso. Esto, junto con una animación impresionante, hace que el programa sea una excelente introducción al anime shonen, y Demon Slayer está disponible para ver en Netflix.

Shoujo:

El anime Shoujo es muy similar al shonen, pero está dirigido a chicas jóvenes en el mismo rango de edad de 10 a 15 años. El Shoujo tiende a enfocarse en amistades o romances idealizados como sus principales motivadores en lugar de material temático que corre junto con las batallas.

Sin embargo, clásicos como Sailor Moon y Ranma ½ muestran que shoujo no tiene miedo de adoptar sus propias secuencias de acción, incluso si vienen en un paquete muy diferente al shonen.

No es raro que los romances shoujo tengan un factor muy fuerte de voluntad-ellos-no-ellos con gran parte del conflicto de una serie proveniente de un protagonista (generalmente una niña) y un interés amoroso serio que ambos se gustan, pero también lo son tímidos o enfrentan otras dificultades antes de que puedan confesar su amor.

Otros programas pueden derivar la tensión de una especie de triángulo amoroso, como la relación entre Tohru, Yuki y Kyo en Fruits Basket. También te recomendamos Kimi Ni Todoke, un anime sobre Sawako Kuranuma.

Sawako es una estudiante de secundaria marginada que es temida por sus compañeros de clase por su parecido con Samara Osorio de The Ring. Cae en el motivador de la trama de si ellos no quieren, con Sawako enamorándose del chico popular, Kazehaya, pero enfrentando una montaña de obstáculos entre ellos.

La verdadera fuerza de Kimi Ni Todoke es que se enfoca en las amistades femeninas que Sawako construye con sus compañeras de clase tanto como en el romance entre ella y Kazehaya. Crea una historia mucho más convincente y conmovedora de una niña que entra en su identidad que si solo se enfocara en su vida romántica.

Seinen:

Seinen es un anime dirigido a hombres mayores que shounen, generalmente a los mayores de dieciocho años. Con esta audiencia más madura, el contenido a menudo también será mucho más maduro; por ejemplo, Highschool of the Dead, está lleno de contenido sexual explícito y violencia gráfica.

Sin embargo, los programas de seinen no solo usan a su audiencia más madura para mostrar violencia sangrienta o sexualidad gráfica. También se dirigen a una audiencia más madura.

La mayoría de los programas de seinen no se enfocan en estudiantes de secundaria o secundaria como lo hacen muchos shounen y shoujo, prefiriendo enfocarse en las luchas de la edad adulta como The Great Passage, un programa sobre un hombre de mediana edad que descubre la pasión por la elaboración de diccionarios.

Cuando el anime seinen se enfoca en personajes más jóvenes, a menudo lo hace de una manera que no se enfoca en el aspecto de la escuela secundaria y, en cambio, muestra a los jóvenes luchando con problemas más maduros.

Recomendación: March Comes In Like A Lion. Este programa es un excelente ejemplo de jóvenes que luchan con problemas de adultos. Sigue a un joven de 17 años llamado Rei Kiriyama que vive solo de sus ganancias de los torneos de shogi, un juego de mesa parecido al ajedrez.

March Comes In Like A Lion está disponible en Netflix y no se centra en los partidos de shogi como lo haría un shonen. Se trata más de la introversión y la depresión crónica de Rei, y de las personas que lo rodean que lo ayudan a salir de su caparazón.

Es un espectáculo profundamente introspectivo y psicológico que utiliza su animación para mostrar cuán caóticas pueden ser nuestras mentes y muestra los temas maduros que seinen puede abrazar.

Josei:

El anime Josei está dirigido a mujeres adultas, al igual que seinen está dirigido a hombres adultos. A primera vista, puede parecer bastante similar al shoujo, ya que ambos presentan en gran medida el romance y las amistades de las protagonistas femeninas como su historia principal.

La principal diferencia proviene de cómo se representan estas relaciones. A menudo, los romances shoujo son fantasías idealizadas, pero el josei mira relaciones mucho más realistas, lo que potencialmente los lleva a historias más oscuras.

Una rama de josei es yaoi, o programas de amor para niños que se enfocan principalmente en dos hombres que están enamorados el uno del otro. El anime Yaoi casi siempre se centra por completo en el romance y sus complicaciones, como la serie, El primer gran amor del mundo, que se centra en dos jóvenes que reavivan un romance en la escuela secundaria después de descubrir que trabajan en la misma editorial.

Recomendación: Princess Jellyfish, una que se sobre una mujer desempleada de 19 años llamada Tsukimi Kurashita que vive con otras 5 mujeres desempleadas en un apartamento compartido. Sus vidas sencillas cambian cuando se les presenta a una hermosa mujer que resulta ser un rico estudiante universitario travesti.

La inclusión de este estudiante, Kuranosuke Koibuchi, inicia un triángulo amoroso y muchas otras complicaciones para las mujeres en el apartamento. Princess Jellyfish es un programa relajado y relativamente simple que muestra cómo josei construye sus relaciones.

Foto: Monster Musume "Ecchi"

Ecchi:

Ecchi es el género de anime que debes esconder de tus hijos. Si bien no es explícitamente hentai, gran parte del enfoque del ecchi son las tensiones y el humor de base sexual. Estos programas a menudo traspasan los límites del anime y el hentai, aunque rara vez cruzan la línea.

Muchos programas de ecchi presentan a un joven rodeado de un hermoso romance y se enfocan en gran medida en la comedia que se puede derivar de tal situación. Si alguna vez has visto un meme sobre la cara de un personaje de anime que se planta en el pecho de una niña, es muy probable que sea una broma de un programa de ecchi.

Muchos programas de ecchi tienden a ser comedias, a menudo comedias románticas. Otros géneros también pueden tener elementos ecchi, como el mencionado anteriormente High School Of The Dead.

Recomendación: Monster Musume. Como sugiere el título, el gancho de este programa es que todas las encantadoras damas terminan siendo chicas monstruosas como Lamia Miia y el centauro Centorea. Está ambientado en Japón después de que el gobierno anunciara que las criaturas míticas son reales y comienza a integrarlas en la sociedad humana.

El protagonista es un estudiante japonés llamado Kimihito Kurusu que acaba acogiendo a varias chicas monstruo, o liminales, por accidente y, con el tiempo, todas se enamoran de él. Monster Musume es un espectáculo alegre con muchos chistes divertidos y personajes realmente interesantes, lo que lo convierte en un punto de entrada perfecto para ecchi.

Isekai:

Isekai es un género que se ha vuelto más popular en los últimos años. Se traduce literalmente como “otro mundo” y en eso se enfoca este género: protagonistas que son enviados a otro mundo, generalmente después de sufrir una muerte repentina en nuestro mundo.

De vez en cuando, los protagonistas no se reencarnan en otro mundo, sino que son convocados a otro mundo como Naofumi Iwatani en The Rising of the Shield Hero. Algunas características comunes del anime isekai incluyen un mundo fantástico lleno de razas mágicas y fantásticas como los elfos, y un protagonista dominado.

Hay muy pocos isekai de ciencia ficción, y la mayoría favorece la estética de la fantasía. Muchos protagonistas de isekai resucitan con habilidades dominantes que los hacen mucho más fuertes que cualquier otra persona en el nuevo mundo, que se volvió tan común que tener un protagonista débil se convirtió en el gancho para algunos isekai como Grimgar of Fantasy y Ash.

Recomendación: Tensei Shitara Slime Datta Ken, un anime que sigue la configuración tradicional: un trabajador corporativo llamado Satoru Mikami es apuñalado en su camino a casa desde el trabajo un día y se reencarna como un limo humilde en un mundo de fantasía.

Pero este anime se inclina hacia el protagonista dominado en lugar del débil y Satoru, quien se hace llamar Rimiru en el nuevo mundo, rápidamente se convierte en el gobernante del bosque en el que se despertó y establece una nación de monstruos.

TenSura es un anime divertido que analiza sorprendentemente en profundidad cómo funcionan los países mientras Rimiru combina su abrumadora destreza mágica y sus conocimientos modernos para crear una sociedad avanzada para sus amigos monstruosos mientras derrota a enemigos poderosos.

Mecha:

Para completar la lista, veremos el género de mechas. Los Mecha anime son casi siempre historias pesadas basadas en la ciencia ficción que giran en torno a robots de alguna manera, la mayoría de las veces usando máquinas masivas con pilotos humanos.

Los ejemplos famosos de mecha incluyen Gundam, una franquicia con muchas series derivadas. El anime Mecha ha inspirado muchos programas y películas con los que el público occidental podría estar más familiarizado. Estos incluyen Pacific Rim y Power Rangers, que con frecuencia presentaban batallas de mechas.

El anime Mecha a menudo critica la guerra a través de sus temas y generalmente aprovecha el uso de humanos para pilotar robots gigantes como una herramienta de narración introspectiva que ayuda a significar cómo la humanidad podría ser insignificante en el gran esquema del universo, como Neon Genesis Evangelion.

Algunos mechas anime son épicas masivas que cruzan el espacio como muchas series de Gundam, mientras que otros son mucho más prácticos y enfocados, como el manga clásico, Astro Boy o un Mecha en Darling in the FranXX.

Recomendación: Gurren Lagann. Este no es el anime mecha más serio que encontrarás, ya que es bastante alegre. Tiene lugar en un futuro lejano cuando los Hombres Bestia habían usado mechas llamados Gunmen para llevar a la humanidad a la clandestinidad en las grandes ciudades.

El protagonista, Simon, es un excavador encargado de expandir la ciudad más abajo, hasta que un pistolero se estrella contra el techo junto a un rebelde humano llamado Yoko. Simon encuentra un mecha enterrado al que llama Lagann durante la batalla y, junto a su hermano mayor Kamina, termina derrotando al enemigo Gunman y ascendiendo a la superficie con Yoko.

Gurren Lagann logra tocar muchos elementos mecha. El comienzo de la serie está bastante arraigado, pero después de un salto de tiempo en el medio, se expande rápidamente a las estrellas y encuentra un enemigo poderoso para una batalla galáctica que no olvidarás pronto. ¿Cuál de todos los géneros del anime es tu favorito?

