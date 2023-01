Los primeros villanos de MY Hero Academia regresan y todo es culpa de Deku

Los últimos sucesos de My Hero Academia han sido cardíacos para sus fanáticos. Pues los héroes están enfrentando una gran batalla contra la Liga de Villanos debido a la guerra de liberación Paranormal.

Pero a pesar de que Deku acaba de despertar un poder del One For All con la que está desarrollando una gran fuerza, la realidad es que él y sus compañeros no la están teniendo nada fácil.

Y lo peor acaba de ocurrir, tal como se vio en el capítulo 15 de la sexta temporada del anime, pues algunos de los primeros villanos están regresando y uno de ellos será un verdadero dolor de cabeza para Deku.

¿Cuál es el villano que regresó al anime de My Hero Academia?

Deku vs Muscular.

En el episodio número 15 de la sexta temporada de My Hero Academia vemos que All for One acaba de regresar a un temible villano que conocimos al inicio del anime. Se trata de Muscular que se regenera y tiene poderosos ataques gracias al aumento de su musculatura.

Ahora, se sabe por la personalidad de Muscular, que no seguirá la estrategia de All for One y hará un gran caos para llamar la atención de Deku para conseguir su venganza, pero nuestro pequeño héroe está hospitalizado. Por lo que si no despierta a tiempo no podrá hacer mucho para salvar a sus amigos.

¿Cuál es la edad de Deku?

Edad de Deku.

El famoso protagonista del anime y manga de My Hero Academia es Deku, aunque su nombre real es Izuku Midoriya. Él tiene entre 14 y 16 años de edad y se sabe que su cumpleaños es el 15 de julio.

