Los mejores animes para celebrar el Mes del Orgullo LGBT

El Mes del Orgullo LGBT está aquí, la comunidad está usando la plataforma para festejar y protestar. Después de todo, el grupo está avanzando más que nunca, y las personas LGBTQ no tienen miedo de defenderse cuando otros les ponen en duda.

A medida que la comunidad crece, la conciencia LGBTQ también lo hace, y el entretenimiento lo está adoptando, incluida la industria del anime. El cine, la música y la televisión están adoptando temas y personajes LGBTQ de manera vibrante en la actualidad.

La animación japonesa está haciendo lo mismo y, a lo largo de las décadas, algunas de las series de la industria allanaron el camino para los medios queer como los conocemos hoy. Entonces, si estás buscando series modernas y clásicas para darse un atracón en honor al Orgullo LGBT, hemos enumerado algunas de las mejores opciones de series de anime LGBT a continuación:

Sweet Blue Flowers (Aoi Hana)

Sweet Blue Flowers - Anime yuri

Sweet Blue Flowers (Aoi Hana) es una serie de anime yuri, disponible para ver desde algunos países en Funimation y Crunchyroll. La describen como tal: "Fumi Manjoume ingresa a la escuela secundaria acelerada de Kamakura, Matsuoka All-Girls High School”.

“Mientras espera en la estación de Kamakura el día de su ceremonia de entrada, se encuentra con un viejo amigo de la infancia a quien no había visto en 10 años: Akira Okudaira. A medida que su amistad se reaviva y vuelven a caer en el ritmo de los amigos, comienza una delicada historia de amor".

Yuri on Ice

Yuri!!! on ICE es un exitoso anime deportivo y shonen ai que puedes ver completo en Crunchyroll. La sinopsis es la siguiente:

"Yuri Katsuki cargó sobre sus hombros la esperanza de todo Japón en el Gran Premio de Patinaje Artístico, pero sufrió una aplastante derrota en la final. Regresó a su ciudad natal en Kyushu y se escondió en la casa de su familia, medio queriendo continuar patinando y medio con ganas de retirarse”.

“Fue entonces cuando el cinco veces campeón mundial consecutivo, Victor Nikiforov, apareció de repente con su compañero de equipo, Yuri Plisetsky, un joven patinador que comenzaba a superar a sus mayores. Y así, los dos Yuris y el campeón ruso ¡Viktor se dispuso a competir en un Gran Premio como ninguno que el mundo haya visto jamás!"

Citrus

Citrus - Anime yuri

Citrus es una serie de anime yuri disponible en Crunchyroll. La describen como tal: “Yuzu es una gal que se transfiere a una nueva escuela cuando su madre se casa de nuevo. Su primer objetivo es encontrar un nuevo novio, pero la escuela a la que la transfieren es una escuela femenina, lo que echa por tierra sus planes”.

“En su primer día conoce a la presidenta del consejo de estudiantes, Mei, de la peor forma posible. Mei es una clásica belleza japonesa de cabello largo, negro y sedoso, pero también tiene un carácter muy duro. Todo se complica cuando Yuzu descubre que Mei será su nueva hermanastra. Pero así como los polos opuestos se repelen, también se atraen”.

Princess Knight (Ribon no Kishi)

Princess Knight - Anime de Osamu Tezuka

Princess Knight es un anime basado en el manga escrito y dibujado por Osamu Tezuka, mejor conocido como el creador de Astro Boy. Describen la historia como tal: "Ambientada en un cuento de hadas medieval, Princess Knight es la historia de una joven princesa llamada Sapphire que debe fingir ser un príncipe para poder heredar el trono”.

“Durante mucho tiempo se ha impedido que las mujeres tomen el trono, pero Sapphire no se desanima y, en cambio, acepta el papel por completo, convirtiéndose en una apuesto heroína de la que la población está orgullosa".

Love Stage

Love Stage - Anime yaoi

Love Stage es un anime yaoi disponible para ver en Crunchyroll. Describen su historia como: "Izumi nació en una familia de celebridades. Su padre es cantante, su madre artista, su hermano mayor, el vocalista principal de la popular banda Crashers. Sin embargo, el propio Izumi es solo un estudiante universitario nerd. Le encanta el manga ‘Magical Girl Lala Lulu’ y sueña con convertirse en un escritor de manga.

“Un día lo obligan a filmar un comercial en el que usa un vestido. Otro actor en el set, Ryoma Ichijo, lo confunde con una mujer y se enamora a primera vista. Sin embargo, resulta que se conocieron hace diez años. Y los sentimientos de Ryoma no cambian cuando descubre que Izumi es un niño".

Sasaki and Miyano (Sasaki to Miyano)

Sasaki and Miyano es un anime yaoi estrenado en Funimation en 2022. Su sinopsis es la siguiente: "Miyano pasa sus días leyendo manga Boys' Love y preocupándose por las suaves facciones de su rostro. Su mundo de ficción se vuelve realidad cuando un encuentro casual lo lleva a Sasaki, estudiante de último año de secundaria, en medio de una pelea”.

“Ahora, Sasaki quiere aprovechar todas las oportunidades que pueda para conocer a Miyano. Y lo que antes era admiración se convierte rápidamente en afecto". En otras noticias, el anime Sasaki to Miyano ya está trabajando en su segunda temporada.

Bloom Into You (Yagate Kimi ni Naru)

Bloom Into You - Anime yuri

Bloom Into You es una anime yuri disponible en la plataforma HIDIVE. "Yuu siempre ha soñado con recibir una confesión de amor, pero no siente nada cuando un chico se la da. Confundida, comienza su primer año de secundaria y conoce a Touko. ¿El corazón de Yuu finalmente dejará de latir?"

Wandering Son (Hōrō Musuko)

Wandering Son, anime también conocido como Hōrō Musuko

Wandering Son está disponible para ver en algunos países desde Crunchyroll. Su sinopsis es la siguiente: "Nitori Shuichi es un niño que se ve a sí mismo como una niña. Se transfiere a una nueva escuela primaria y allí conoce a Takatsuki Yoshino, una joven alta y atractiva, que también sueña con ser del sexo opuesto".

Banana Fish

El anime Banana Fish se transmite en Amazon Prime Video, quienes lo describen como: "Nueva York, 1985. Un hombre moribundo deja al líder de una pandilla gay Ash Lynx una extraña droga, la clave de algo llamado "Banana Fish". La misteriosa poción llevará a Ash a un veterano de Vietnam perturbado que recuerda una masacre. y en una batalla brutal con la mafia por el control de la droga".

Revolutionary Girl Utena (Shōjo Kakumei Utena)

Revolutionary Girl Utena - Animes para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ

La Verdad Noticias te comparte que el anime Revolutionary Girl Utena estaba disponible en Crunchyroll y ellos describen la historia como tal: "Cuando Utena era solo una niña y en lo más profundo del dolor, encontró la salvación en esas palabras. Eran las palabras de un príncipe, que le otorgó un anillo y la promesa de que la llevaría a él de nuevo”.

Ella nunca olvidó el encuentro. Ahora que es una adolescente, Utena asiste a la prestigiosa Academia Ohtori; sin embargo, su fuerte sentido de la caballerosidad pronto la pone en desacuerdo con el consejo estudiantil y la empuja a una serie de misteriosos y peligrosos duelos contra sus miembros". Todos estos animes son perfectos para celebrar el Mes del Orgullo LGBT.

