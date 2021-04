Los mejores animes de la historia, recomendaciones y géneros

El anime japonés es un estilo de animación que está en constante expansión. Sin embargo, existen animes que se destacaron por trascender con el paso del tiempo. Los fanáticos de las series japonesas recuerdan con cariño a títulos como Dragon Ball, Akira, Ghost in The Shell, Cowboy Bebop, Berserk, películas de Studio Ghibli, entre muchos más.

Ahora, si hablamos de series populares en la última década, La Verdad Noticias hace mención del exitoso Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan: Shingeki no Kyojin, Black Clover, My Hero Academia, Horimiya y más.

Existen muchos géneros en el mundo de la animación japonesa. Entre los más populares reina el “shonen”, seguido del “shoujo”, “yaoi”, “yuri”, “isekai”, “chicas mágicas”, “reencuentros de la vida” y finalmente “deportes”.

¿Cuáles son los animes más populares?

Asi lucen algunos de los programas japoneses más populares

Los animes más populares se van actualizando con el paso de los años, pero existen 20 títulos (nuevos y clásicos) que parecen recibir muchas recomendaciones de fanáticos. El género de cada uno varía, pero en su mayor parte corresponden al “shonen”; el cual está dirigido a adolescentes entre 12 y 18 años de edad.

Yuri!!! On Ice

Jujutsu Kaisen

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Jojo’s Bizarre Adventure

Attack on Titan: Shingeki no Kyojin

Hunter x Hunter

Haikyuu!!

Your Lie in April: Shigatsu wa kimi no uso

Saga Monogatari

My Hero Academia: Boku no Hero Academia

Dragon Ball Super

One Punch Man

Banana Fish

Puella Magi Madoka Magica

Himouto! Umaru-chan

Osomatsu-san

Akatsuki no Yona

Kakegurui

Terror in Resonance: Zankyou no Terror

Diamond no Ace

Animes TV

Cuando los fanáticos buscan animes transmitidos en televisión, rápidamente se les recuerda que cada estación del año (primavera, verano, otoño e invierno) está acompañada con nuevos lanzamientos de anime. Además, canales de televisión como BitMe incluyen títulos clásicos a su programación cada año.

Entre los títulos populares en BitMe durante 2021 se destacan Naruto, Sailor Moon, Saint Seiya (Caballeros del Zodiaco), Strike the Blood, Mazinger Z, Tales of Zestiria, Magic Knight Rayearth (Guerreras Mágicas) y Tsugumomo.

Si hablamos del rey en la televisión japonesa tenemos que conocer TV TOKYO, el hogar de clásicos como Yu Gi Oh!, Pokémon y más. El único problema es que el canal no está disponible para espectadores fuera de Japón. Para tener acceso se debe usar una dirección IP japonesa a través de una VPN fiable.

Otros canales de televisión que transmiten animes clásicos son Pluto TV y Toonami (Cartoon Network y Adult Swim). Por otra parte, los fanáticos que deseen ver los últimos estrenos de anime deben suscribirse a plataformas de streaming especializadas como Netflix, Crunchyroll, Funimation, HBO Max y Prime Video.

Animes románticos

(Foto: TMS Entertainment) Fruits Basket Remake

Cuando hablamos de la trama en los animes románticos en general, debemos conocer los géneros “shoujo” (niña joven) y “josei” (femenino), el primero tiene a una protagonista femenina que contará su historia principalmente dirigida a adolescentes. Estos son algunos de los más populares:

Fruits Basket

Horimiya

Kimi ni Todoke

Toradora

Kaicho Wa Maid Sama

Ore Monogatari

Ookami shoujo to kuro ouji

Special A

Tonari no Kaibutsu-kun

Lovely Complex

El “josei” combinado con series de animación japonesa románticas, nos presenta una historia de amor para un público femeino más adulto. A continuación te compartimos los títulos más destacados:

Koi Kaze

Natsuyuki Rendezvous

Nazo no Kanojo X

Kuzu no Honkai

Paradise Kiss

Nana

Hachimitsu to Clover

Nodame Cantabile

Bakemonogatari

Sakamichi no Apollon

(Foto: JC Staff) Misaki y Usui de Kaichou wa Maid Sama

Tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, a continuación te compartimos a las mejores parejas romanticas vistas en animes nuevos y clásicos. La lista no está en un orden específico y simplemente desglosa a las 26 más seguidas por fanáticos. También te recomendamos checar la serie de cada uno:

Goku y Chichi: Dragon Ball

Naruto y Hinata: Naruto

Rikka y Yuuta: Chuunibyou

Zero Two y Hiro: Darling In The Franxx

Sousuke y Kaname: Full Metal Panic

Sakura y Sasuke: Naruto

Taichi e Inaba: Kokoro Connect

Vegeta y Bulma: Dragon Ball

Taiga y Ryuuji: Toradora

Lucy y Natsu: Fairy Tail

Subaru y Emilia: Re: Zero

Mikasa y Eren: Shingeki no Kyojin

Kirito y Asuna: Sword Art Online

Misa y Light: Death Note

Lelouch y Kallen: Code Geass

Grey y Juvia: Fairy Tail

Krillin y Androide 18: Dragon Ball

Ichigo y Orihime: Bleach

Edward y Winry: Fullmetal Alchemist

Misaki y Usui: Kaichou wa Maid Sama

Tatsumi y Mine: Akame ga Kill

Renton y Eureka: Eureka Seven

Izuku y Ochaco: My Hero Academia

Tomoya y Nagisa: Clannad

Erza y Jellal: Fairy Tail

Inuyasha y Kagome: Inuyasha

Animes Yaois

(Foto: Kadokawa) Sekaiichi Hatuskoi es recomendación estrella de yaoi

El género “yaoi” también conocido como Boys Love o BL, cuenta historias románticas entre personajes masculinos. También pueden incluir representaciones eróticas y sexuales según la clasificación de edad. Este género es sumamente popular entre un público femenino, ya que les permite experimentar un escape de rol al clásico romance “hombre-mujer”.

También es común tener series de anime con un poco de yaoi o insinuados en la trama de sus personajes. Este se conoce como "shonen-ai" y es la contraparte al "shoujo-ai" (“yuri” romance entre mujeres). A continuación, una lista con los yaois más populares:

Junjou Romantica

Sekaiichi Hatsukoi

Koisuru Boukun

Loveless

Gravitation

Super Lovers

Uragiri Wa Boku No Namae Wo Shitteiru

Hitorijime My Hero

Spiritpact (Donghua - Anime de China)

Mo Dao Zu Shi: Grandmaster of Demonic Cultivation (Donghua)

Heavens Officials Blessing: La bendición del oficial del cielo (Donghua)

No cabe duda que el mundo de la animación japonesa tiene títulos para todos los gustos. Animes populares como Dragon Ball parecen regresar con secuelas como Dragon Ball Super, mientras que nuevos programas como Kimetsu no Yaiba deciden cautivar a nuevos y veteranos seguidores en la pantalla grande. ¿Cuál es tu género favorito?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.