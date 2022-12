Los mejores animes de chicas que no te puedes perder

Entre las series de anime hay muchas opciones para las chicas otaku, por lo que suele muy difícil mencionarlos a todos en una lista.

Por ello, en La Verdad Noticias te contaremos cuáles son los mejores animes de romance, también conocidos como shoujo, para chicas de este año que tal vez aún no has podido ver.

Sin más preámbulo, comenzamos con nuestro ranking de animes de chicas de este año.

Top 5 de animes de chicas

The Bibliophile Princess (12 episodios)

Este anime es bastante nuevo, en japonés se llama Mushikaburi-hime. Está basado en una serie de novelas ligeras que comenzaron a publicarse desde el 2015 hasta enero del 2022. Ahora, ya tenemos la versión animada.

La historia consiste en que Elianna Bernstein, una gran aficionada a la lectura, ha dejado de lado su responsabilidad como dama noble. Por ello, el príncipe Christopher Selkirk le propone comprometerse para evitar los problemas de su sociedad y le ofrece a nuestra protagonista acceso a la biblioteca real.

Sin embargo, Elianna comienza a sentirse muy solitaria y vacía por la indiferencia del príncipe, ¿eso significa que se enamoró?

The Raven of the Inner Palace (12 episodios)

Este anime también está basado en una novela ligera publicada por Shueisha y nos cuenta la historia de una consorte que es temida por sus poderes paranormales que también le impiden tener algún contacto con el Emperador.

Pero el nuevo Emperador se ha encaprichado en acercarse a ella, ya que quiere resolver uno de sus sueños, pero pronto conocerá porque ella prefiere seguir oculta.

I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss (12 episodios)

Esta serie de anime mezcla un poco el shoujo con la comedia y también es de una novela ligera de Kadokawa Shoten, también tiene un manga.

La historia que veremos en él es la de Aileen Lauren Dautriche que tras una terrible ruptura termina envuelta en un juego otome en el que debe seducir al Señor Oscuro para no perder la vida.

¿Cuáles son las mujeres más bonitas del anime?

Las mejores chicas de anime del 2022.

Algunas de las mujeres más bonitas de series de anime más populares de esta temporada de 2022 que se posicionan como las mejores waifus podrían ser:

Hitori Gotou de Bocchi the Rock!, Power y Makima de Chainsaw Man quienes compiten como las de la temporada de otoño o Yor Forger de SPY X FAMILY.

