Los Animes H mejor valorados por la audiencia

Una de las páginas con calificaciones de animaciones japonesa más reconocidas es MyAnimeList. Por lo tanto, es una perfecta opción para conocer recomendaciones de programas o películas provenientes de Japón. En esta ocasión, conoceremos su listado de animes hentai mejor calificados por la audiencia.

El hentai es uno de los géneros más populares en el mundo del anime. Este hace referencia a las animaciones, manga o videojuegos que tiene contenido sexual explícito, ya sea con o sin censura.

Una de las animaciones japonesas hentai mejor calificadas es, Imaizumin Chi wa Douyara Gal no Tamariba ni Natteru Rashii, con una calificación cercana a los 8 puntos. Puedes conocer los 10 mejores animes para adultos a continuación:

Top 10 de Animes H

Listado de los 10 animes hentai mejor calificados en MyAnimeList

Imaizumin Chi wa Douyara Gal no Tamariba ni Natteru Rashii. Puntuación: 7.80 Master Piece The Animation. Puntuación: 7.76 Mankitsu Happening. Puntuación: 7.71 Ane wa Yanmama Junyuu-chuu. Puntuación: 7.67 Rance 01: Hikari wo Motomete The Animation. Puntuación: 7.60 Eroge! H mo Game mo Kaihatsu Zanmai. Puntuación: 7.55 Uchi no Otouto Maji de Dekain Dakedo Mi ni Konai? Puntuación: 7.55 Youkoso! Sukebe Elf no Mori e. Puntuación: 7.55 Isekai Harem Monogatari. Puntuación: 7.49 Kanojo x Kanojo x Kanojo: Sanshimai to no DokiDoki Kyoudou Seikatsu. Puntuación: 7.49

La lista de arriba no muestra programas de anime con tramas tan profundas como Attack on Titan: Shingeki no Kyojin, ya que se dedican a al centro de la acción: “las relaciones sexuales”.

La popularidad de este género es tan grande, que incluso comenzaron a crearse mangas hentai con programas de inteligencia artificial. En pocas palabras, comics japoneses de contenido sexual explícito.

¿Qué significa ecchi en japonés?

Ecchi es otra forma de decir "pervertido" en japonés, pero su connotación no es tan fuerte como hentai. Los animes que contienen mucho humor sexual, pero nada de pornografía directa, a menudo se denominan ecchi. Los ejemplos incluyen Love Hina y, en menor medida, Ranma 1/2.

