Los 7 personajes más malvados de la temporada de anime de otoño 2022

En el anime, las acciones malvadas del villano suelen destacar las virtudes del héroe. Están diseñados para representar fuerzas completamente opuestas a las ideas del público y pueden tener características atractivas para aumentar su atractivo.

El papel de un villano en hacer que un héroe sea agradable en comparación al héroe, sin embargo, solo hay un puñado de villanos que realmente pueden considerarse los más amenazantes, violentos, y sin arrepentimiento. Un patrón popular en el anime es que el antagonista muestre lo desagradable que es al detallar las cosas malas que habría hecho si el héroe no hubiera intervenido.

7.- Makima - Chainsaw Man

En este anime, ella es un miembro senior del Devil Hunter Squad bajo la Oficina de Seguridad Pública. Makima es un personaje fuerte y misterioso que es muy influyente en la organización. Es viciosa y utilizará cualquier medio necesario, incluida la manipulación y la traición de sus allegados, para lograr sus objetivos. Se representa a Makima interesado en el personaje principal, Denji, y su transformación en Chainsaw Man.

Cuando los fanáticos conocen a Makima por primera vez, ella tiene planes de tomar el control de Pochita con la ayuda del demonio Chainsaw. Para obtener lo que quiere, Makima usa su carisma y otras habilidades como el lavado de cerebro y la manipulación de otros para promover su agenda.

6.- Dimple - Mob Psycho 3

En forma de una pequeña nube con dos círculos rojos en su rostro, Dimple es un espíritu que busca ser un dios. Inicialmente apareció en la primera temporada de Mob Psycho y desde entonces ha sido de gran importancia para la historia. Su objetivo era ser adorado por la humanidad, así que planeó usar a Mob para lograrlo.

La tercera temporada se centra en el arco del Árbol Divino, donde Dimple utiliza el Psycho Helmet, un cuerpo que creó para gobernar el mundo utilizando el poder del Árbol Divino. Dimple utiliza el Árbol Divino para lavar el cerebro de las personas y hacerlas esclavas del Psycho Helmet; propone que Mob se una a él para que ambos puedan conquistar el mundo.

5.- Nagi - Akiba Maid War

Como una amenaza que emite regularmente amenazas de muerte a los cafés que no pagan o demuestran ser incompetentes, la serie Akiba Maid War presenta a su antagonista, Nagi. Ella solía ser la hermana jurada de Ranko Mannen, pero ahora dirige el grupo Creatureland como su jefa. Para Nagi, la lealtad es vital, especialmente de los cafés bajo su mando.

Su postura antagónica se ve reflejada en su actitud fría, que muestra al momento de eliminar a sus enemigos. Aunque parece ser mala, es en realidad una persona triste que extraña la vida que tuvo con Ranko y Michiyo.

4.- Tomura Shigaraki - My Hero Academia

Tomura Shigaraki es un personaje villano que sirve como principal antagonista en el anime My Hero Academia. Su odio hacia los héroes, especialmente All Might, lo ha llevado a involucrarse en una variedad de actividades malvadas, la mayoría de las cuales buscan desestabilizar el orden y la paz social. Su ira es tan grande que la sociedad debe ser destruida debido a que los héroes lo abandonaron cuando más lo necesitaba.

Shigaraki es un villano de rango S en todo sentido de la palabra; fue criado por All For One, derrotó a Re-Destro y ahora es líder del Frente de Liberación Paranormal. Shigaraki es una amenaza seria para los héroes y la sociedad en general, gracias a su nueva "All For One" y su ya aterradora habilidad Decay.

3.- Tokushirou Tsurumi - Golden Kamuy

Es un antiguo miembro del Ejército Imperial Japonés y un experto espadachín. Es conocido por su crueldad y disposición a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Tsurumi está obsesionado con obtener el oro de los Ainu, una criatura legendaria que se dice posee un valioso pelaje de oro. Cree que encontrar este oro le permitirá reconstruir Hokkaido con él como líder militar y crear una utopía. Con este fin, lidera un grupo de soldados llamados la "7ª División" en una búsqueda del oro.

Tsurumi es un individuo implacable y calculador que no se detendrá ante nada para alcanzar sus objetivos. Es un oficial corrupto psicótico que ha cometido varios delitos como fraude, incendio, tortura, agresión, traición intentada, extorsión y secuestro, entre otros. Está dispuesto a traicionar y matar a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a sus propios compañeros.

2.- Kaido - One Piece

El poder de Kaido le ha ganado los apodos de "Rey de las Bestias" y "La Criatura más Fuerte del Mundo", y los nombres son bien merecidos. La fama de Kaido es conocida en el mundo de One Piece gracias a sus muchas habilidades y habilidades, incluyendo la fruta Fish-Fish, el Modelo: Dragón Azure, fuerza sobrehumana, los tres tipos de haki y mucho más.

Kaido, el antagonista principal de la trama del país Wano, se une a los piratas de Big Mom y a sus propios piratas Beast para buscar una conquista completa del país. Lo llama "El Nuevo Proyecto Onigashima", y espera que Big Mom lo ayude a encontrar el tesoro One Piece.

1.- Yhwach - Bleach: The Thousand-Year Blood War Arc

Es el líder de los Quincy, un grupo de humanos con la habilidad de aprovechar los poderes de los espíritus y usarlos como armas. Yhwach es un oponente poderoso y astuto, con la habilidad de manipular el tiempo y el espacio y controlar las habilidades de otros. Su objetivo final es crear un mundo donde los Quincy manden supremos, y no se detendrá ante nada para lograrlo. Esto incluye manipular y usar a aquellos a su alrededor, incluso a sus propios seguidores.

Cuando era joven, mató sin piedad a todos los Quincy que consideraba impuros usando su técnica Auswählen. Muchas personas murieron como resultado de su técnica, notablemente la madre de Uryu y la madre de Ichigo.

Te puede interesar: Aseguran que la industria del anime “explota” a las actrices de voz

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!