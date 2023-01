Los 7 mejores endings de anime del invierno 2022-2023

Los 7 mejores endings de anime del invierno 2023

La temporada de anime de invierno está sobre la comunidad de anime y ha lanzado una gran cantidad de series increíbles, desde aventuras isekai hasta dramas de la vida. Ha habido algunas series nuevas genuinamente geniales que ya han comenzado a subir a la cima de los informes de audiencia. Además, ha habido varios lanzamientos de temporada nuevos, como la temporada 4 de DanMachi, parte 2, y la temporada 2 de In/Spectre.

Con la llegada de nuevos lanzamientos de anime vienen nuevas canciones finales que emocionan y conmueven a los fans que disfrutan de la serie. Las canciones de anime pueden hacer o romper una serie e incluso pueden volverse virales y alcanzar éxito mundial. Mientras que las canciones de apertura establecen el ambiente y preparan a los fans para las aventuras por venir, las mejores canciones finales calman los sentimientos y cierran la serie.

A continuación te compartiremos cuáles fueron los mejores 7 endings de animes de la temporada de invierno 2022-2023.

7º lugar: DanMachi - Guide

Belle Cranel continúa probándose a sí mismo mientras enfrenta una ola de desafíos interminables junto con sus amigos y su diosa, Hestia. La segunda parte de la cuarta temporada de DanMachi recientemente reanudó el lanzamiento de episodios, y la aventura de Belle y sus amigos continúa mientras enfrentan probabilidades peligrosas y casi lo pierden todo en un intento por lograr su objetivo.

El ending de la temporada 4 de DanMachi se llama Guide y lo interpreta Saori Hayami, quien también es la actriz de voz de Lion Ryuu en la serie. Es fácilmente una de las mejores canciones finales de la temporada de anime de invierno de 2022-2023 y captura perfectamente la naturaleza de alto riesgo de la serie.

6º lugar: NieR:Automata Ver1.1a - Antinomy

La franquicia Nier irrumpió en la escena de la animación con Nier: Automata ver 1.1. Con el éxito reciente de las adaptaciones de animación de videojuegos como Cyberpunk 2077: Edgerunners, Nier: Automata ver 1.1 ha recibido elogios abrumadores por su estilo de acción y animación.

Sumergiéndose en el mundo sombrío en el que se desarrolla una guerra entre Ai y las máquinas, que amenaza al planeta, el anime hace un excelente trabajo al explorar a los personajes. El ending de la serie se llama Antinomy y lo interpreta Amazarashi, también conocido por la apertura de la temporada 3 de My Hero Academia, Sora Ni Utaeba.

5º lugar: Blue Lock - Winner

Blue Lock es una de las incorporaciones más recientes de esta temporada de anime y sigue un esfuerzo realizado por el gobierno japonés para formar el equipo de fútbol más fuerte y reclamar la Copa del Mundo. Un grupo de jugadores de fútbol estrella se reúne y se ve obligado a competir en una competencia agotadora donde una derrota puede terminar con la carrera de un jugador.

La serie presenta una animación increíble y encuentros intensos que rivalizan con los mejores animes deportivos como Koroko No Basket. El ending Winner, es una improvisación alegre interpretada por Shugo Nakamura, quien también ha contribuido a series como Zombie Land Saga.

4º lugar: My Hero Academia Season 6 - SKETCH

My Hero Academia ha vuelto a la escena con su sexta temporada a medida que la conclusión de la guerra entre héroes y villanos se acerca lentamente. Deku y Shigaraki se encuentran cara a cara en el campo de batalla mientras el mundo se tambalea al borde de la destrucción. La serie es conocida por sus fuertes temas finales y la temporada 6 no decepciona.

El ending principal de la temporada 6 se llama SKETCH y es interpretado por el cantautor japonés Kiro Akiyama. Es la décima canción final en total y se usó durante los primeros trece episodios de la temporada. Luego fue reemplazada por una nueva canción final, Kita Kaze de SIX LOUNGE, que ha estado en uso desde el episodio 127.

3º lugar: The Angel Next Door Spoil Me Rotten - Chiisana Koi No Uta

Un anime muy cursi sobre la vida, el ángel de al lado me mima muchísimo, sigue a Amane Fujimiya, quien se ha quedado postrado en cama después de darle su paraguas a uno de sus compañeros de clase. En un intento por devolver el favor, Shiina Mahiru decide ayudar a Amane en su recuperación. Desafortunadamente, Shiina no está preparada para la caótica lata de gusanos que es su apartamento.

El ending de la serie se llama Chiisana Koi No Uta, una canción suave y sombría interpretada por Manaka Iwami. Curiosamente, Iwami también se desempeña como actriz de voz de Shiina Mahiru.

2º lugar: In/Spectre - Invincible Love

Se lanzó la segunda temporada de In/Spectre, lo que permite a los fanáticos reunirse con Kotoko Iwanaga y Kurou Sakuragawa en sus aventuras paranormales. La pareja dispareja se enfrenta a espíritus malignos, carreteras embrujadas y entidades demoníacas, ya que Kotoko es la diosa de la sabiduría y ayuda a los yokai, mientras que Kurou es un residente inmortal.

El ending de In/Spectre se llama Invincible Love y es una canción pop suave interpretada por Mamoru Miyano. Algunos pueden reconocer ese nombre, ya que Mamoru Miyano también es conocido por su papel como actor de Pandora en la serie Overlord.

1er lugar: Buddy Daddies - My Plan

Las vidas de los asesinos a sueldo criminales Rei y Kazuki se vuelven aún más agitadas cuando se encuentran como padres sustitutos de una niña de nueve años. Miri inicialmente se mete en un tiroteo entre los objetivos de Rei y Kazuki. A través de una serie de eventos, todos terminan viviendo juntos, con Rei y Kazuki atendiendo todas las necesidades de Miri.

Si bien los dos hombres no son los padres más hábiles, llegan a amar sus nuevas vidas. El endingl de Buddy Daddies es My Plan, interpretado por la banda DurDN y es su gran éxito.

