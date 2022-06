Los 10 animes más esperados del verano de 2022

Las temporadas de anime de invierno y primavera tuvieron un comienzo de año bastante bueno con muchos lanzamientos que ya ocupan lugares potenciales en muchas listas de los mejores del año. También ha sido un año especialmente competitivo con muchos lanzamientos que parecen interesantes, pero solo hay mucho tiempo en el verano para verlos.

Es un verano lleno de regresos, adaptaciones e incluso algunos grandes estrenos que podrían rivalizar con todo lo que hemos visto en el invierno y la primavera. Como verás en nuestras selecciones a continuación, el calendario de anime de verano de 2022 está dominado principalmente por regresos y segundas temporadas.

El nuevo anime más atractivo del verano incluye el regreso de algunas franquicias clásicas como The Prince of Tennis, el regreso de clásicos de culto como The Devil is a Part Timer!, regresos de nuevos clásicos como Made in Abyss, regresos de grandes franquicias como Overlord, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, adaptaciones para RWBY y Kamen Rider.

Eso es solo una pequeña parte del tipo de variedad a disposición de los fanáticos esta temporada. Con tantos nuevos animes que buscar, La Verdad Noticias ha seleccionado diez nuevos lanzamientos de anime más esperados de la temporada de anime de verano de 2022.

10 animes más esperados para verano de 2022

Rent-a-Girlfriend Temporada 2

Fecha de lanzamiento: 1 de julio (Crunchyroll)

Originalmente estrenada durante la dura temporada de anime del verano de 2020, Rent-a-Girlfriend logró tener un gran impacto a pesar de todas las complicaciones iniciales de la pandemia de COVID en curso.

Pero se está preparando para regresar durante un año que tendrá uno de los calendarios de verano más competitivos de los últimos tiempos. Afortunadamente, la temporada 2 busca no solo dar en el blanco, sino también superar la primera temporada.

Kazuya Kinoshita navegará aún más por las complicadas mentiras y amores en los que estuvo envuelto con sus novias de alquiler durante la primera temporada. El final de esa temporada de debut comenzó a arañar la superficie de sus cosas más profundas, por lo que este será el regreso de comedia romántica líder del verano en general.

RWBY: Ice Queendom

Fecha de lanzamiento: 3 de julio (Crunchyroll)

RWBY ha sido uno de los originales de animación japonesa de más larga duración de Rooster Teeth, y aunque la franquicia ha jugado con elementos de anime a lo largo de su carrera, finalmente hizo su debut oficial en el anime este verano.

Muchos fanáticos han podido ver cómo RWBY: Ice Queendom despega gracias al debut anticipado de los primeros tres episodios de la serie, pero ya parece que habrá mucho más que esperar en el transcurso del anime.

La serie está asumiendo los eventos del original de una manera completamente nueva (con el creador de Puella Magi Madoka Magica , Gen Urobuchi) contribuyendo creativamente, por lo que esta es definitivamente una oferta de acción importante que los fanáticos querrán estar atentos.

Classroom of the Elite II es uno de los estrenos de aniem más esperrados

Classroom of the Elite II

Fecha de lanzamiento: 4 de julio (Crunchyroll)

Este fue uno de esos programas de los que podrías haber visto la primera temporada a principios de la década de 2010. Uno que muchos probablemente perdieron la esperanza de volver a ver en acción debido a la poca popularidad que parecía tener entre los fanáticos en ese momento.

Pero aquellos que esperaron pacientemente por más todo este tiempo finalmente han sido recompensados con el esperado regreso de Classroom of the Elite. No solo eso, sino que la serie también ha confirmado que una tercera temporada ayudará a adaptar completamente todo el primer año de la Clase D en su dura escuela.

Eso significa que con todo lo que sucederá este verano, los fanáticos pueden estar tranquilos sabiendo que habrá aún más en camino. Es un gran período de transición para la serie, y es emocionante pensar en cómo se desarrollará todo.

Overlord Temporada 4

Fecha de lanzamiento: 5 de julio (TBA)

La franquicia Overlord está teniendo un gran regreso no solo con esta cuarta temporada, sino también con una nueva película en proceso. La última vez que vimos a Ains, estaba al borde de su mayor conquista hasta el momento. Al ser coronado oficialmente como el Rey Hechicero en el final de la temporada 3, Ains se estaba preparando para seguir construyendo su Reino Hechicero.

Dados todos los nuevos personajes y situaciones en los que Ains parece estar involucrado con los materiales promocionales, la temporada 4 continuará la expansión de Ains a medida que se apodera del mundo. Definitivamente el mayor regreso de Isekai del verano.

Foto: Made In Abyss

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Fecha de lanzamiento: 6 de julio (HIDIVE)

Made in Abyss también regresa con su segunda temporada titulada oficialmente, The Golden City of the Scorching Sun. Retomando los eventos de la película Dawn of the Deep Soul cuando Riko, Reg y Nanachi se sumergen más profundamente en el Abyss titular, la nueva temporada explorará un flashback importante con muchos personajes nuevos.

La primera temporada fue un éxito de culto que gracias al éxito de las películas recopilatorias y la secuela lanzada en los años posteriores. La audiencia ahora es más grande y mejor que nunca, por lo que será la mayor cantidad de ojos que Made in Abyss haya tenido semanalmente. La temporada 2 va a ser una visita obligada con seguridad.

The Prince of Tennis II: U-17 World Cup

Fecha de lanzamiento: 6 de julio (Crunchyroll)

Realmente no puedo hablar de devoluciones sin resaltar la más grande hasta el momento. Es probable que hayas notado que un montón de franquicias clásicas de anime han regresado con nuevos proyectos, y The Prince of Tennis realmente se comprometió con su 20 aniversario.

La franquicia regresó con un largometraje de animación totalmente generado por computadora y ahora está recibiendo la primera serie de anime de televisión completa en una década.

Retomando desde donde se quedó, la serie está iniciando una Copa del Mundo completa, por lo que aquellos que no estén completamente al día con todo tendrán un buen punto para saltar y disfrutar del viaje nostálgico. Hay una razón por la que es uno de los mayores clásicos de Shonen Jump.

Call of the Night

Fecha de lanzamiento: 7 de julio (HIDIVE)

Sin embargo, no todo regresa este verano, ya que una gran adaptación hará su debut. Del mismo creador detrás de Dagashi Kashi , Call of the Night sigue a un niño llamado Ko Yamori que está aburrido de la vida cotidiana.

Al conocer a una misteriosa chica vampiro llamada Nazuna Nanakusa una noche, Ko termina despertando su interés y, por lo tanto, termina llevándolo consigo para mostrarle cómo es su vida como vampiro.

Esta es una de esas series de manga de culto que se hará aún más grande con una adaptación exitosa, y presenta a una de las primeras candidatas a la "Mejor chica" de la temporada si el apoyo de los fanáticos del manga es algo por lo que pasar.

The Devil is a Part Timer!! Temporada 2

Fecha de lanzamiento: 14 de julio (Crunchyroll)

Es un verano bastante grande para los fanáticos del anime que nunca pensaron que tendría una segunda temporada. ¡ El diablo es un trabajador a tiempo parcial ! es una de esas series relajantes que tiene algunos momentos importantes, pero también fue un éxito de culto relativamente pequeño que la esperanza de una segunda temporada se redujo básicamente a nada.

Todo eso cambió este verano, ya que el anime fue recogido por un nuevo estudio y hubo algunos cambios de personal detrás de escena. La temporada 2 promete un regreso a las travesuras de la vida cotidiana en las que Maou se metió hace tantos años, pero al igual que al final de la primera temporada, también hay un adelanto de una acción bastante grande.

Parece que también hay más personajes del otro mundo. Los fanáticos han estado esperando este regreso durante bastante tiempo, así que espero que dé en el blanco.

Foto: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 4

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Temporada 4

Fecha de lanzamiento: 22 de julio (HIDIVE)

Si bien no es el lanzamiento más ruidoso de ninguna temporada en particular (con la Temporada 3 notablemente obteniendo la menor cantidad de tracción general en la historia de la serie), es el tipo de anime que recompensa a los fanáticos que regresan para cada nueva temporada con toneladas de momentos geniales y peleas.

También revela que Bell Cranel sigue siendo un protagonista divertido de ver desarrollarse a medida que los misterios de Orario se desarrollan aún más. Con la temporada 4 presentando más de la mazmorra, hay mucho que esperar.

Fuuto PI

Fecha de lanzamiento: 31 de julio (Crunchyroll)

La entrada final en esta lista es el debut más intrigante del verano! ¡ Toei está celebrando el 50 aniversario de su popular franquicia Kamen Rider Tokusatsu con el primer anime en la historia de la franquicia.

Adaptando la serie de manga original escrita por Riku Sanjo e ilustrada por Masaki Sato, Fuuto PI es una serie secuela oficial de Kamen Rider W. Esta fue la undécima serie de la Era Heisei y la vigésima de la franquicia en su conjunto.

También es una de las iteraciones más populares de la serie entre los fanáticos, así que añádele una buena capa de anime y tenemos un jonrón potencial aquí. Definitivamente vale la pena solo el primer reloj solo por pura curiosidad. ¿Qué animes de verano 2022 estarás viendo?

