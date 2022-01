Los 10 animes más esperados de 2022; Bleach, Chainsaw Man y más

2021 fue uno de los mejores años para las series de anime en mucho tiempo, y 2022 ya se ve aún mejor. Han sido unos años bastante difíciles para todos, y la industria del anime también ha reflejado esto. Hay aún más animes que llegan este año que el anterior, pero al mismo tiempo, hay más de lo que parece ser de una calidad aún mayor.

Es un año competitivo en muchos frentes, ya que una mirada al proyecto del año revela una lista de nuevos lanzamientos prometedores que abarca una amplia variedad de géneros y audiencias diferentes. Recientemente, Crunchyroll anuncia los estrenos de anime durante invierno de 2022.

10 estrenos de anime más esperados de 2022

Foto: Animes Shueisha / Adult Swim

Series como Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, Rent-a-Girlfriend, Kaguya-sama: Love is War, Komi Can't Communicate, Tiger & Bunny y más regresarán, pero tienen que competir con franquicias como Dragon Ball Super, Bleach, Chainsaw Man, My Hero Academia y más.

Dragon Ball Super: Super Hero (Película, estreno 22 abril de 2022 en Japón)

Si bien habrá una serie de lanzamientos de anime de TV muy esperados en el transcurso del año, un lanzamiento importante que ya está recibiendo mucha atención es la próxima película importante de Dragon Ball Super.

Es un lanzamiento emocionante dado que será el primer título nuevo de la franquicia en cuatro años, y eso es especialmente prometedor por lo que podría significar para el futuro también.

Dragon Ball Super Hero anuncia su primer lanzamiento internacional, pero es muy probable que también se abra camino en el resto del mundo a finales de este año. Llegará bastante temprano y potencialmente dominará la conversación durante todo el año.

Spy X Family (Serie, estreno abril de 2022)

Hay una serie de nuevos proyectos que hacen su debut este año, y esto incluye algunas adaptaciones de manga muy esperadas en la mezcla. La serie de manga original de Tatsuya Endo ha ido cobrando fuerza entre los fanáticos durante los últimos años, y hay muchas posibilidades de que despegue aún más con su adaptación oficial de anime.

Una colaboración entre WIT Studio y CloverWorks, Spy X Family es una mezcla de una comedia familiar, grandes escenarios de acción e incluso una pizca de romance mientras la falsa familia Forger construye sus vidas juntos. Grandes diseños de personajes, un mundo interesante y aún más para presenciar. Querrás estar atento a este.

The Rising of the Shield Hero 2 (Serie, estreno abril de 2022)

Habrá muchos originales y adaptaciones de anime completamente nuevos durante el año, pero también habrá algunos retornos importantes. The Rising of the Shield Hero dominó directamente cuando se estrenó la primera temporada hace unos años, y se confirmó rápidamente para dos temporadas más.

Inicialmente, la segunda temporada estaba programada para debutar el año pasado antes de un retraso desafortunado como resultado de la pandemia de COVID-19 en curso, pero ahora la serie finalmente está de regreso cuando Naofumi y su parte cada vez más repleta se enfrentan a una región completamente nueva llena de todo tipo de desafíos difíciles.

Hataraku Maou Sama 2 (Serie, estreno julio de 2022)

La temporada 2 de Hataraku Maou Sama anuncia su fecha de estreno para julio. Este es uno de los muchos fanáticos de la serie que ciertamente perdieron toda esperanza de volver algún día para una segunda temporada.

El anime debutó inicialmente en 2013, y nunca pareció haber interés en que la serie volviera para otra ronda. Sin embargo, la demanda de los fanáticos fue inflexible y pronto esa demanda se satisfará con una nueva temporada.

Esta temporada más nueva será abordada por un estudio y personal diferentes (de ahí la apariencia actualizada de los personajes en comparación con la temporada original), pero aún tiene la misma onda excéntrica que tenía el original. Ahora solo es cuestión de ver si puede pegar el aterrizaje.

My Hero Academia Temporada 6 (Serie, estreno otoño de 2022)

Es cierto que la quinta temporada de My Hero Academia tuvo una buena cantidad de problemas en términos de cómo llevó a la pantalla los últimos arcos de la serie, pero la temporada 6 de la serie ingresa con una pizarra limpia con una tonelada de material potencial para adaptar.

El arco de la Guerra del Frente de Liberación Paranormal de la serie de manga original de Kohei Horikoshi tuvo lugar en el transcurso de un año de lanzamientos de capítulos en tiempo real, y eso significa que hay bastante material para adaptar.

Si la nueva temporada se toma su tiempo con esta próxima fase importante de la serie, podría complacer a muchos fanáticos no solo con los principales eventos que se avecinan en esta guerra, sino que también deja espacio para llenar algunos de los vacíos que realmente quedan en la historia del manga. Podría terminar siendo la temporada más fuerte del anime hasta ahora si todo sale bien.

Bleach: Thousand-Year Blood War (Serie, estreno otoño de 2022)

Terminando antes de que el anime pudiera adaptar el arco final de la serie de manga original de Tite Kubo, el anime de Bleach finalmente regresa por completo con el debut del arco de la Guerra de Sangre de los Mil Años.

Este arco final de la serie incluye algunas de las peleas más grandes, las transformaciones más grandes, los niveles de poder más grandes y un mundo completamente nuevo que se abre antes de que todo llegue a su fin.

Es lo que los fanáticos han querido durante tanto tiempo, y después de ver las primeras imágenes de esta nueva adaptación, este nuevo Bleach podría cumplir con todas las expectativas y algo más.

Chainsaw Man (Serie, TBA 2022)

La mitad posterior de esta lista presenta muchos nuevos proyectos anunciados para el año, pero aún tienen que concretar una ventana o fecha de lanzamiento específica. Esto hace que la espera para cada uno de estos proyectos sea aún más dura, y uno de los más difíciles de esperar es Chainsaw Man.

La serie de manga original de Tatsuki Fujimoto comenzó con seguidores de culto durante su ejecución inicial, pero explotó en popularidad hacia su final a medida que más y más fanáticos acudían en masa a todo el desenfreno de cada nuevo capítulo.

Es una de las series más extrañas, violentas, brutales, pero completamente desgarradoras y encantadoras que ha salido de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, y con Studio MAPPA a la cabeza, es muy probable que el anime llegue a dominar tanto. Espere muchos ladridos.

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun (Serie, TBA 2022)

Made in Abyss reunió seguidores de culto junto con su debut inicial en 2017, pero en los años posteriores se ha convertido en una gran franquicia. Han seguido lanzamientos de películas exitosos desde esa primera temporada, y pronto se unirá con una segunda temporada a finales de este año (así como un videojuego y más).

Es una serie engañosamente profunda y oscura que te atrapa con la guardia baja desde el principio, ya que vemos el tipo de peligro en el que se encuentran realmente sus personajes principales infantiles, y su retorcida construcción del mundo continúa con la próxima temporada.

Si los nuevos episodios tienen tanta calidad como la primera temporada en diseño, sonido y más, entonces nos espera uno de los lanzamientos más grandes del año. Recordamos que Made in Abyss Temporada 2 revela fecha de estreno en nuevo tráiler y póster.

Overlord Temporada 4 (Serie, TBA 2022)

Las selecciones de anime de Power Fantasy Isekai son una moneda de diez centavos por docena, y muchas de las más nuevas cuentan con una calidad bastante impresionante en comparación con algunos de los éxitos más antiguos.

Sin embargo, Overlord es diferente, ya que sigue a Ains Ooal Gown mientras continúa con su oscuro dominio sobre el mundo y evita gran parte de las trampas tradicionales de fantasía de poder al agregarle más de un "mal".

Este es un personaje cuyo yo real no es tan dominante como su apariencia externa implicaría, y una cuarta temporada (y película) lo verá a él y a Nazarick continuar dominando el mundo. Solo va a rascar todos los picores correctos.

Uzumaki (Serie, TBA 2022)

Hablando de un nuevo anime que ha sido difícil de esperar, la espera de este ha sido particularmente dura. Una coproducción entre Production IG y Adult Swim, Uzumaki ha estado en desarrollo durante los últimos años.

Tomando una de las obras de manga más famosas del famoso creador de terror Junji Ito, esta adaptación tiene una presentación audaz de la que ciertamente hemos visto muy poco.

Ha habido algunas actualizaciones de Adult Swim sobre el progreso de la serie, pero es una anomalía tan desconocida que parece apropiado para una adaptación de anime de Junji Ito. Es emocionante, misterioso y lo más probable es que aterrorice cuando finalmente caiga. Sin embargo, crucemos los dedos para que realmente llegue este año.

¿Dónde ver estrenos de animes?

Foto: Crunchyroll / Funimation

Puedes ver estrenos de animes en Crunchyroll, Funimation y Netflix. 2022 aún tiene un montón de proyectos interesantes por venir. Hay una serie de proyectos que se lanzarán este año luego de los retrasos de los últimos dos años, y también se están gestando algunos proyectos nuevos.

Seguramente habrá algo para todos, ya que la pizarra para el año incluye algunos proyectos originales muy esperados, adaptaciones importantes que los fanáticos han estado esperando ver y algunos regresos de alto perfil después de varios años de ausencia. Por otra parte, La Verdad Noticias te invita a conocer los 5 animes más vistos en la cuarentena.

