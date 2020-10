Los 10 ANIMES más tristes que hicieron llorar a todos

A veces, solo desea encontrar un programa o pelicula que le permita sentir algunas cosas. A menudo, la mejor manera de hacer esto es viendo un anime conmovedor que te hará llorar. Hay innumerables animes que tratan sobre la injusticia de la muerte, la permanencia de los errores y el dolor de aprender a vivir con la pérdida.

Todos los mejores puntos de la trama para crear una verdadera tragedia. ¿Necesitas un buen llanto? Aquí hay un resumen sin spoilers de las películas y series de anime más tristes que lo garantizan. Solo asegúrate de tener una caja de pañuelos a tu lado antes de comenzar estos animes.

10. Angel Beats

Angel Beats tiene lugar tipo limbo, y los personajes son todos adolescentes fallecidos que se fueron con asuntos pendientes. Inicialmente disfrazado como un anime cómico de la vida (después) con elementos sobrenaturales, con el tiempo, el programa se sumerge en el trauma que enfrentan varios personajes en la vida. Explora qué les impide seguir adelante y cómo se dejan ir. Ahí es cuando las lágrimas comienzan a fluir.

Con solo 13 episodios, Angel Beats no está a la altura de todo su potencial trágico. No le da a la audiencia el tiempo suficiente para conocer realmente a los personajes o su dolor. Aunque ciertamente no es el primer anime que trata sobre temas trágicos, la premisa sobrenatural y el humor desenfadado en general ayudaron a hacer de Angel Beats una especie de serie de transición para el público que se sorprendería al saber que un anime puede hacerlos llorar.

9. Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai

Una película que sigue a la serie de televisión de 2018 Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai llega con un tono muy diferente al de su predecesora. La serie de televisión comienza con el personaje principal conociendo a una chica vestida como conejita de Playboy en una biblioteca. Lo que sigue es comedia adolescente y autodescubrimiento.

La película implica decisiones difíciles, paradojas del tiempo y una cantidad no pequeña de amor perdido. El inesperado cambio de tono es solo una parte de lo que hace que Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai sea tan desgarradora.

8. 5 Centimetros por Segundo

Del mismo directo de la famosa película de anime “Your Name”, 5 Centimetros por Segundo es una historia sobre dos niños llamados Takaki y Akari que se conocieron cuando eran niños. Como quiso el destino, terminaron alejándose el uno del otro pero se mantuvieron en contacto durante algunos años usando letras. La historia gira en torno a varios actos diferentes que muestran lo que hacen los personajes a medida que crecen.

El dolor que sienten los dos por estar separados se siente increíblemente real,esta es una historia de como el amor afecta nuestras vidas.

7. Violet Evergarden

Violet Evergarden muestra las secuelas de una Gran Guerra de cuatro años en la tierra de Telesis. Violet Evergarden, una joven criada para luchar contra el enemigo, comienza a trabajar para CH Postal Services después de la guerra, pero el hombre que ama, Gilbert, no se encuentra por ningún lado.

Mientras esperaba que Gilbert apareciera, Al descubrir su vocación como una "muñeca de memoria automática", alguien que pone los pensamientos y sentimientos de las personas en el papel, continúa cambiando la vida de sus clientes y posiblemente haciendo algunos descubrimientos sobre sí misma en el camino. Esto la lleva a una búsqueda conmovedora para aprender más sobre sí misma y ayudar a otros a superar el dolor.

6. Your Lie In April

Una obra maestra de colores y música, Your Lie In April explora cómo la tragedia puede desarrollarse ante nuestras narices y por qué esa no es una excusa para dejar de vivir. Kousei es un prodigio del piano que sufre un bloqueo mental devastador después de perder a su madre a causa de una enfermedad terminal. Conoce a Kaori, una violinista de espíritu libre que lo ayuda a abrazar la música y la vida nuevamente.

La música y la pérdida están en el corazón de la serie. El tiempo que alguien tiene con sus seres queridos es limitado. Como una canción, terminará antes de que se den cuenta. Pero nunca olvidamos la melodía.

5. A Silent Voice

A Silent Voice puede ser difícil de ver. La película trata sobre los efectos del acoso. Muchas escenas tempranas involucran a un niño, Shoya, intimidando a su compañera sorda, una niña llamada Shouko. Eventualmente, Shouko cambia de escuela y los compañeros de clase restantes de Shoya se vuelven rápidamente contra él. Años más tarde, Shoya comienza un desafiante viaje para hacer las paces.

A Silent Voice explora las secuelas emocionales de la intimidación, tanto para las víctimas como para los perpetradores, y el difícil camino hacia la redención.

4. Banana Fish

Banana Fish es la historia de un joven líder de una pandolla que investiga una droga misteriosa. Los fanáticos de la serie admitirán fácilmente que derramaron lágrimas durante el episodio final, aunque estas lágrimas tienden a ser de rabia y dolor en igual medida.

Banana Fish, con sus temas oscuros y sus complejas relaciones de personajes, es una montaña rusa emocional en todo su recorrido. En esencia, Banana Fish se ocupa de los eventos devastadores que llevan a una persona a creer que no es digna de amor y del potencial curativo del amor incondicional.

3. Naruto

Naruto no es un anime que la mayoría de la gente considera cuando piensa en anime triste, pero esta serie de shonen sobre ninjas logra alcanzar ritmos emocionales que la mayoría de las historias "trágicas" nunca alcanzan. A pesar de todas sus bromas y acción, Naruto dedica la mayor parte de su carrera a construir sus personajes, tanto los héroes como los villanos.

Por esta razón, las traiciones son más profundas, las muertes tienen más peso y las pérdidas experimentadas por los personajes se sienten como pérdidas personales para los fanáticos. Mientras que algunos animes tristes solo reclaman lágrimas durante el último episodio, Naruto logra marcar a su audiencia con un llanto feo en todo momento.

2. Quiero comerme tu páncreas

Dejando de lado el título inusual, a primera vista, Quiero comerme tu páncreas parece otra entrada en el género de romance melodramático y terminal. La película trata sobre un niño distante cuya popular y optimista compañera de clase, Sakura, se está muriendo de una enfermedad pancreática. Como la única persona fuera de su familia que sabe sobre la condición de Sakura, el niño, que se niega a revelar su nombre, y Sakura se vuelven cercanos. El niño ayuda a Sakura a tachar cosas de su lista de deseos; a la inversa, Sakura lo ayuda a abrirse a otras personas.

Quiero comerme tu páncreas es un tirón de lágrimas, pero no de la forma que el público esperaría. Hay algunos giros que ayudan a la película a subvertir su género. Lo que hace que Quiero comerme tu páncreas sea notable es cómo se enfrenta a la idea del azar y las decisiones que tomamos cuando ya no tenemos voz en nuestro destino.

1. Orange

¿Y si pudieras escribirte una carta de hace 10 años? ¿Qué cambiarías? Orange explora esta premisa cuando Naho, de dieciséis años, comienza a recibir cartas de su yo futuro. Las cartas instan al joven Naho a tomar decisiones que no lo lleven a arrepentimientos en el futuro. A medida que avanza la trama, está claro que los mayores arrepentimientos de Naho del futuro involucran a Kakeru, uno de los amigos del joven Naho que ya no está vivo diez años en el futuro.

Orange pide a sus espectadores que examinen sus remordimientos pasados y se pregunten si esos remordimientos pesan más que la felicidad que disfrutan ahora.