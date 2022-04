Live action de Fullmetal Alchemist lanza tráiler con detalles de sus personajes

Fullmetal Alchemist llamó mucho la atención a principios de este año cuando la franquicia de anime anunció que el largometraje de acción real no tendría una secuela, sino dos, como Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar y Fullmetal Alchemist: Final Chapter The Last Transformation. Ambos están programados para llegar este verano.

A medida que nos acercamos a la primera secuela que presentará al complicado villano Scar, se lanzó un nuevo tráiler que brinda a los fanáticos una mirada a casi quince personajes que llegarán por primera vez en estas entradas de acción en vivo.

El manga original de Fullmetal Alchemist llegó a su fin en 2010, recibiendo dos adaptaciones de anime únicas, ya que la historia de los hermanos Elric se contó en el transcurso de su primera serie, y luego se volvió a contar con una historia más cercana a sus raíces manga en Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Actualmente, no hay planes para una serie de secuelas o un regreso al mundo de la alquimia a través de una historia derivada, con el creador de la franquicia, Hiromu Arakawa, ya pasando a una nueva serie de manga.

No hace falta decir que estas dos nuevas películas de acción en vivo demuestran que todavía hay muchos fanáticos de Elrics. Warner Bros Japón lanzó el tráiler más reciente de Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar, brindando a los fanáticos no solo una mejor vista de la secuela, sino también presentando una buena cantidad de nuevos personajes:

Fullmetal Alchemist regresa con dos películas live action

La secuela live action Fullmetal Alchemist lanzó una lista de algunos de los principales jugadores nuevos que ingresarán al mundo de acción en vivo de FMA:

Mackenyu Arata como Cicatriz

Yuina Kuroshima como Lan Fan

Keisuke Watanabe como Ling Yao

Yuki Yamada como Solf J. Kimblee

Hiroshi Tachi como el rey Bradley

Koji Yamamoto como Alex Louis Armstrong

Chiaki Kuriyama como Olivier Mira Armstrong

Seiyō Uchino como Van Hohenheim

Yukie Nakama como Trisha Elric

Jun Fubuki como Pinako Rockbell

Naohito Fujiki como Yuriy Rockbell

Kaoru Okunuki como Sarah Rockbell

Kokoro Terada como Selim Bradley

Long Meng Rou como May Chang

Haruhi Ryō̄ga como Izumi Curtis

¿Estás emocionado por el regreso del mundo de los hermanos Elric? ¿Qué escenas del anime no puedes esperar para ver en vivo? Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que la creadora de Fullmetal Alchemist lanza vista previa del manga Yomi no Tsugai.

