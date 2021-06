Live-action de Cowboy Bebop llegará a Netflix este otoño

Netflix ha anunciado que la tan esperada adaptación en vivo de Cowboy Bebop se estrenará este otoño. La serie live-action de caza de recompensas de ciencia ficción, noir y occidental también contará con nueva música del compositor original del anime, Yoko Kanno (Ghost in the Shell, Macross Frontier, Zankyou no Terror).

Desafortunadamente, no hubo avance junto con el anuncio de Netflix, pero sí reintrodujo a algunos de los miembros del elenco, que ya parecen encajar bastante bien en sus roles, específicamente John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black y Daniella Pineda como Faye Valentine.

Primero surgieron informes de que Netflix estaba produciendo una adaptación de acción en vivo de la icónica serie de anime en 2017 y luego se confirmaron en 2018. El elenco completo de actores que interpretan a los cazarrecompensas de la primera temporada se reveló en 2019, incluido Cho como el líder de la serie.

¿Cuándo se estrena Cowboy Bebop live-action?

La fecha revelada para el nuevo live-action inspirado en el anime de Shinichiro Watanabe es otoño de 2021; aún no hay una fecha concreta. La cuenta de Netflix Geeked en Twitter publicó el anuncio y se hizo oficial la llegada del proyecto.

La Verdad Noticias te recuerda que Netflix tiene varios proyectos live-action inspirados en series de anime exitosas como One Piece de Eiichiro Oda. Sin embargo, la plataforma de streaming ha experimentado fracasos como la película de acción en vivo de Death Note en 2017. ¿Quizás la serie de Sunrise y Shinichiro Watanabe tenga mejor suerte?

Total de episodios confirmados en el live-action

El anime original es considerado un clásico (Foto: Sunrise)

El live-action de Cowboy Bebop recibirá una temporada de 10 episodios escrita por uno de los guionistas de Thor: Ragnarok, Christopher Yost. Tendremos que esperar un poco más para ver el nuevo live-action de ciencia ficción, pero al menos podemos estar seguros que las aventuras de Spike y compañía comenzarán a finales de este año.

