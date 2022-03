Live action Fullmetal Alchemist: The Final Chapter estrena tráiler completo

Un nuevo tráiler del live action final de dos partes de Fullmetal Alchemist muestra una veintena de contenido nuevo antes de las fechas de lanzamiento oficiales. El manga de Hiromu Arakawa finalmente se convirtió en una de las series de anime más aclamadas de la historia con la adaptación de 2011 Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Este éxito condujo a una adaptación de acción en vivo de 2017 que generó críticas de Seiji Mizushima (director de la adaptación de anime de 2003 lanzada antes de que terminara el manga) y reacciones generalmente insatisfechas de los fanáticos.

La producción de 2017, dirigida por Fumihiko Sori y protagonizada por Ryosuke Yamada y Atomu Mizuishi como los protagonistas Edward y Alphonse Elric, respectivamente, cubrió la primera parte significativa de la historia de FMA.

Edward y Al se enfrentan por primera vez al bioalquimista enloquecido Shou Tucker y a los homúnculos Lust, Envy y Gluttony. A pesar de la tibia recepción de la adaptación, Fullmetal Alchemist anuncia nuevas películas live action que pretenden completar la historia de los hermanos Elric.

Ahora, Warner Bros presenta un avance aún más nuevo que muestra varias escenas y personajes nuevos, incluidas diferentes tomas de Scar, Hohenheim, Father y el primer vistazo a May Chang, Major Armstrong y el homúnculo Sloth.

El metraje japonés no aclara una fecha de estreno internacional, pero reitera las fechas japonesas del 20 de mayo de 2022 para la primera película, The Avenger Scar, y el 24 de junio de 2022 para la segunda, The Last Transmutation. La película de 2017 llegó a Netflix unos meses después de la fecha de estreno en Japón del 1 de diciembre de 2017.

Si bien numerosas escenas se trasladan del tráiler del anuncio, hay una gran cantidad de tomas nuevas para que los fanáticos admiren, incluidas breves spoilers de algunas de las mejores peleas de Fullmetal Alchemist en la serie original, como el primer encuentro de Edward y Al con el asesino Scar y Lin/Greed contra el Rey Bradley.

A pesar de la objeción occidental común a las adaptaciones de manga y anime, los fanáticos y los críticos aplaudieron a Fullmetal Alchemist de 2017 por su uso de efectos CG, especialmente en comparación con otros proyectos, y las imágenes de Fullmetal Alchemist - The Final Chapter de dos partes se ven igual de impresionantes.

(Foto: Warner Bros.) Fullmetal Alchemist: The Final Chapter

Del mismo modo, la actuación se siente convincente, un calificador necesario para una adaptación de alto riesgo como Fullmetal Alchemist que trata sobre el sacrificio humano, la moralidad de crear vida artificial y otros temas tabú.

Si se ejecuta correctamente, la épica conclusión de The Avenger Scar y The Last Transmutation podría alterar el panorama de las adaptaciones de manga y anime de acción real, haciendo que el concepto sea más atractivo para cineastas y distribuidores.

Después de todo, las formas de arte japonesas son más populares que nunca, y si la afluencia de las próximas adaptaciones de videojuegos como Super Mario dice algo, es que la gente está dispuesta a renunciar a las quejas del pasado para darle una oportunidad a las nuevas películas.

Los fanáticos no sabrán si la táctica valió la pena hasta que las dos partes de Fullmetal Alchemist - The Final Chapter se estrenen más adelante en 2022. Con suerte, se publicará un calendario de lanzamiento internacional más temprano que tarde. Mientras tanto, La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood en Netflix.

