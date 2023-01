Lista de los mejores animes de 2022 según los japoneses

El 2023 está iniciando y seguramente durante el año se lanzarán nuevos animes, temporadas, animaciones de diversos mangas y más, pero... ¿Cuáles fueron los mejores animes del año 2022 según los japoneses? Aquí en La Verdad Noticias te revelaremos la tan esperada lista.

Fue el usuario de Twitter とあるん (@toarutoa) quien compartió en su cuenta un listado de las mejores series y películas anime, proveniente de una encuesta realizada en esa red social, y cabe destacar que los resultados fueron interesantes.

Los mejores animes de acuerdo a los japoneses

A continuación te compartiremos el tan esperado listado de los mejores animes y películas de anime del pasado 2022 para que identifiques si están tus favoritos, desde el primer lugar hasta el número 30.

Bocchi the Rock! Lycoris Recoil. Gotoubun no Hanayome The Movie (The Quintessential Quintuplets). Chainsaw Man. SPY x FAMILY. Kaguya-sama: Love is War – Ultra Romantic. One Piece Film Red. Summertime Render. Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling). Blue Lock. Suzume no Tojimari (Suzume’s Door-Locking). Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury. Akebi-chan no Sailor-fuku (Akebi’s Sailor Uniform). Shingeki no Kyojin: The Final Season – Part 2 (Attack on Titan). Classroom of the Elite 2nd Season. Bleach: Thousand-Year Blood War. Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen (Demon Slayer: Entertainment District Arc). Boku no Hero Academia 6th Season (My Hero Academia). Isekai Ojisan (Uncle from Another World). Sword Art Online: Progressive – Scherzo of Deep Night (Sword Art Online: Progressive Movie – Kuraki Yuuyami no Scherzo). Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou (Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun). Yofukashi no Uta (Call of the Night). Yuru Camp The Movie (Laid-Back Camp). The Eminence in Shadow (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!). JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean. Kawaii dake ja Nai Shikimori-san (Shikimori’s Not Just a Cutie). Overlord 4th Season. Paripi Koumei (Ya Boy Kongming!). Detective Conan The Movie XXV: The Bride of Halloween. Kanojo, Okarishimasu 2nd Season (Rent A Girlfriend).

Conociendo la lista de los mejores animes según los japoneses, ya podrás iniciar tu 2023 como se debe, con cero dudas y disfrutando de mucho más anime.

¿De qué trata el anime Bocchi the Rock!?

Bocchi the Rock!

El anime Bocchi the Rock!, que venció a Chainsaw Man, nos cuenta la historia de Hitori, una estudiante que es tan introvertida que no ha conseguido amigos. A pesar de no relacionarse con otras personas, su más grande sueño es dedicarse a la música y tocar en una banda de Rock.

Un día conoce a otra chica que necesita a una guitarrista de manera urgente y ella se encamina en un nuevo viaje personal en el que tendrá que enfrentarse a sus miedos y cumplir su sueño. ¿Ya viste este anime? Si no lo has hecho, es el momento ideal.

