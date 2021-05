Lista de los mejores anime yaoi románticos para ver

Yaoi, también conocido en Japón como Boys Love, es un subgénero de Shoujo que se centra en la homosexualidad masculina, para una audiencia predominantemente femenina.

Las parejas típicas tienen los roles de “seme” y “uke”, que significan los roles de los personajes durante las relaciones sexuales y receptivas respectivamente.

Ahora usa el término más neutral "Boys 'Love" para describir el género de anime yaoi, que también se refiere a cualquier contenido de amor entre hombres en general. Aquí en La Verdad Noticias te compartimos una lista de series de anime yaoi que destacan el romance.

Además, si bien algunos estereotipos y clichés permanecen en el anime yaoi, como los personajes que niegan la homosexualidad o la falta de realismo con respecto a la cultura homosexual, el BL moderno a menudo lidia con temas como la homofobia y la identidad gay; lo que ha ganado popularidad entre los hombres homosexuales como resultado.

5 mejores anime yaoi que debes ver

Anime Yaoi: Gakuen Heaven

Gakuen Heaven

Si te gusta el anime yaoi y no quieres nada gráfico, Gakuen Heaven es uno de los animes. Es un programa BL corto pero muy dulce. Keita está invitado a asistir a Bell Liberty Academy, pero todos se preguntan: ¿por qué fue invitado si no tiene talento?

Los recuerdos de Keita están llegando lentamente a él y descubre más sobre su amigo y estudiante de último año, Kazuki, y quién es realmente. Gakuen Heaven fue popular en su día, ya que tiene varios videojuegos enfocados en Keita. Además de los videojuegos, también hay algunos dramas completos y manga.

Anime Yaoi: Junjou Romantica

Junjou Romantica

Junjou Romantica es una serie de anime yaoi popular entre los fanáticos de yaoi. La serie de animación japonesa cuenta una historia de 3 parejas, pero la historia principal se centra en Misaki y Akihiko.

Akihiko estaba enamorado del hermano mayor de Misaki, pero al enterarse de que se iba a casar, Akihiko se enamoró de Misaki después de que él hizo algo dulce por él. Su relación se vuelve doméstica una vez que Akihiko comienza a dar clases particulares a Misaki, pero Misaki sigue negando el estado de su relación.

¡La historia es realmente dulce y linda a pesar de que se centra en solo 3 parejas! Hay un total de tres temporadas hasta ahora para Junjou Romantica y el manga de la creadora Shungiku Nakamura todavía está en curso.

Anime Yaoi: Kirepapa

Kirepapa

Kirepapa trata sobre un padre divorciado llamado Chisato que parece tener 18 años, pero en realidad tiene 35. Chisato protege a su hijo adolescente y trata de asustar a sus amigos excepto a uno.

Chisato y su hijo encuentran el amor en esta serie de episodios de dos partes. Han pasado más de 10 años para este anime, pero la animación y los gráficos siguen siendo buenos.

Anime Yaoi: Sekaiichi Hatsukoi

Sekaiichi Hatsukoi

Si eres fanático de Junjou Romantica, probablemente hayas oído hablar de Sekaiichi Hatsukoi. Este anime yaoi es de la misma autora Shungiku Nakamura. Al igual que Junjou Romantica, la serie cuenta una historia de 3 parejas y la pareja principal son Ritsu y Takano.

Sekaiichi está en la misma trama que Junjou Romantica, por lo que verás cameos de Junjou Romantica entrando en Sekaiichi. Hay un total de 2 temporadas hasta ahora y hay una nueva serie del arco de la propuesta que debería haberse lanzado en 2020, pero debido a COVID-19, se retrasó para 2021.

Anime Yaoi: Ikoku Irokoi Romantan

Ikoku Irokoi Romantan

Ranmaru se va a casar con su amiga Kaoru y su matrimonio arreglado es una fachada. Sin embargo, no se llevan bien ya que Ranmaru se marcha furioso después de una pelea y se encuentra con Alberto después de que Ranmaru se mete en otra pelea.

El anime OVA Ikoku Irokoi Romantan tiene solo 2 episodios y media hora cada uno, por lo que no es demasiado largo para verlo. Es una historia simple y algo para ver si no tienes nada que hacer. El manga en sí solo tiene 1 volumen.

Series de anime Boys Love para principiantes

Esta lista se centrará en los mejores animes de BL para los recién llegados. La mayoría de los fanáticos mayores del género BL o yaoi encontrarán que esta lista ignora el anime extremadamente popular, y la razón detrás de ellos es simple: esta lista se trata de una relación sana, amorosa y consensuada entre niños.

Anime Yaoi: Doukyusei

Doukyusei

En Doukyusei la historia no es diferente. Está tu típico estudiante de honor, Rihito Sajou, que es un chico tranquilo y tímido sin amigos, y tu típico estudiante extrovertido, Hikaru Kusakabe, que toca la guitarra pero apesta en los estudios. Los dos son parte del grupo de coro de la escuela, y Hikaru decide ayudar a Rihito con su voz.

Esto comienza una historia extremadamente entrañable y pura del primer amor entre dos niños pequeños, quienes probablemente nunca consideraron que eran homosexuales. La película es de combustión lenta y el arte es muy simplista, pero eso simplemente se suma a su encanto en lugar de quitarlo.

Anime Yaoi: Given

Given

Lanzado en 2019, esta serie es uno de esos anime yaoi excepcionales que no complace a los fanáticos incondicionales de nicho al incluir escenas sexuales innecesarias. En cambio, incluso los fanáticos casuales pueden apreciar cómo se maneja el romance entre estos dos adolescentes, al igual que cualquier otro romance que uno vería en cualquier programa de anime romántico o shoujo.

La serie es completamente vainilla, tiene indicios de angustia y tiene un romance que no eclipsa la historia general del programa o las motivaciones de los personajes. Los fanáticos pueden continúar la historia con la película de Given.

Anime Yaoi: Xiao Lu He Xiao Lan

Xiao Lu He Xiao Lan (Beryl And Sapphire)

Dado que cada episodio no dura más de 8 minutos, uno pensaría que Beryl and Sapphire no podrán lograr mucho, y ahí es donde se equivocan. Este donghua (anime chino) muestra la progresión del amor entre dos hombres que constantemente se encuentran en diferentes escenarios y se ponen a prueba sus sentimientos.

En ciertos escenarios, son jóvenes escolares, mientras que en una realidad alternativa, uno es un caballero con una armadura brillante que no tiene suerte, que solo puede obtener las gracias de su rey si derrota al Diablo (que resulta ser su interés amoroso).

El programa tiene varios mini-arcos, todos los cuales se exploran de manera intermitente entre otros arcos, y mantienen constantemente a sus fanáticos alerta.

Anime Yaoi: Hybrid Child

Hybrid Child

Hybrid Child es de la misma autora que Junjou Romantica y Sekaiichi Hatsukoi. Este es en realidad un anime yaoi relativamente más antiguo que se lanzó en 2014. Tiene 3 episodios, todos los cuales tienen arcos independientes.

Lo único común en los tres es un Hybrid Child: una muñeca hecha por un fabricante de muñecas en particular famoso por verse y comportarse exactamente como lo haría un humano.

Las tres historias se centran en la relación entre los humanos y sus muñecos, y todas tienen diferentes niveles de romance, madurez y angustia. Sin duda, es la tercera historia que siempre deja a los fanáticos llorando. ¡Mira esta serie con una caja de pañuelos a tu lado!

Anime Yaoi: Wei, Kanjian Erduo La!

Wei, Kanjian Erduo La!

Una vez más, Wei, Kanjian Erduo La! es otro donghua en esta lista. Y este tiene episodios que duran solo 3 minutos. En cuanto a la historia, no hay mucho que esperar, pero la animación es refrescantemente diferente y el romance entre los dos protagonistas masculinos no es más que pura comedia.

La premisa básica es la de un hombre humano (Da Shu) que se encuentra con un niño gato extraterrestre (Miao), que parece estar varado en la tierra. Acoge al niño, le enseña los caminos del mundo humano y en el proceso, termina enamorándose de él poco a poco, todos los días.

Anime Yaoi: Spirit Pact

Spirit Pact

Spirit Pact es sobre Tanmoku Ki, un exorcista que se considera muy poderoso en su mundo. Keika es un niño joven (y algo tonto) que muere a causa de un extraño accidente. Tanmoku le ofrece un trato a Keika: convertirse en su sombra espiritual, lo que a su vez le permitirá a él (Keika) mantener su vínculo con el mundo humano incluso en su forma espiritual.

Keika acepta, y así comienza una relación levemente tumultuosa entre dos hombres testarudos, ninguno de los cuales quiere ceder antes que el otro. Hay discusiones constantes entre ellos, pero el vínculo que desarrollan gradualmente pronto les hace darse cuenta de que se han convertido en mucho más que un simple amo-sirviente.

Anime Yaoi: No. 6

No. 6

Shion es un joven y uno de los muchos residentes de élite de la ciudad utópica No. 6 que parece estar viviendo una vida casi perfecta. Sin embargo, toda su vida cambia el día que ayuda a un joven a escapar de sus cautivos.

Años más tarde, se encuentra con el joven llamado Nezumi nuevamente y lo ayuda, pero esta vez este acto amable de él le cuesta todo. Shion se ve obligado a dejar su vida en No. 6 y es llevado por Nezumi a donde él (Nezumi) y los suyos residen.

Aquí es cuando Shion se da cuenta de lo grande que se necesitaba un baño de sangre de inocentes para construir la pequeña ciudad perfecta No. 6. Ambos desarrollan sentimientos el uno por el otro, pero no podríamos decir que es solo amistad.

Mo Dao Zu Shi (Grandmaster of Demonic Cultivation)

Esta danmei es solo para aquellos que pueden asimilar romances a fuego lento, porque incluso después de 2 temporadas, no hay una declaración de amor (o incluso un indicio de ella) entre los dos protagonistas masculinos.

Sin embargo, mírelo por su animación excepcional y sus impresionantes imágenes de la antigua China, donde la magia y los objetos sobrenaturales son la norma. Además, se trata de un donghua (anime chino) de la famosa novelista Mo Xiang Tong Xiu.

Los actores de voz han hecho un trabajo excepcional, y este es uno de esos anime yaoi raros que pueden presumir con orgullo de tener el romance como solo un elemento (entre muchos otros elementos) en él.

Es principalmente un thriller de acción, y muchos fanáticos que no son de BL no pueden dejar de elogiar lo fantástica que es esta serie. Mo Dao Zu Shi estrenará su temporada 3 en verano de 2021.

Anime Yaoi: Yuri On!!! Ice

Yuri!!! On Ice

Éste no necesita presentación. Yuri!!! On Ice de estudio MAPPA fue el anime de 2016 y los fanáticos, especialmente los fujoshis, no podían dejar de hablar sobre cómo un romance LGBT+ finalmente se retrató en una serie comercial sin que fuera problemático.

La mejor parte de esta serie es que ambos protagonistas tienen más de 20 años, lo que lo convierte en uno de esos BL en los que los jóvenes no son el centro de atención. Además, se trata de una serie de anime enfocada al patinaje artístico masculino y la animación es oro puro.

Anime Yaoi: Banana Fish

Banana Fish

Al igual que en el caso de Mo Dao Zu Shi, Banana Fish es principalmente un anime de acción que tiene un romance entre sus dos protagonistas masculinos. El beso de Ash y Eiji creó grandes olas entre los fanáticos y, afortunadamente, la respuesta fue mayormente positiva.

Al ver cómo esta serie tiene una gran base de fanáticos masculinos, definitivamente es alentador ver que los romances homosexuales se normalizan de esta manera en los géneros de anime fuera de BL.

Tiān Guān Cì Fú (Heaven Official’s Blessing)

Más que un anime yaoi, Heaven Official’s Blessing es un danmei como Mo Dao Zu Shi y también fue escrito por Mo Xiang Tong Xiu.

Hace ochocientos años, Xie Lian era el príncipe heredero del reino de Xian Le, conocido por el título de príncipe heredero que complacía a los dioses, uno que era amado por sus ciudadanos y el favorito del reino.

Ahora, ochocientos años después, Xie Lian asciende a los Cielos por tercera vez como el hazmerreír de los tres reinos como un dios recolector de restos.

En su primera tarea como dios, se encuentra con un misterioso rey fantasma llamado Huan Cheng que aterroriza a los cielos, pero sin que Xie Lian lo sepa, este rey fantasma le ha estado prestando atención durante mucho, mucho tiempo.

Otras series de anime yaoi modernas que recomiendan los fanáticos son: Hitorijime My Hero, Love Stage!!, Super Lovers, DAKAICHI y The Betrayal Knows My Name. Las recomendaciones seguirán aumentando con cada nuevo lanzamiento.

Hasta aquí nuestra lista de anime yaoi y Boys Love que debes ver. Ambas listas son recomendaciones que puedes considerar para convertirte en un experto. Puedes ver estas series de anime en plataformas como Crunchyroll, Funimation, Netflix y YouTube.

