Lista de las series de manga más vendidas desde 2008

En las últimas décadas, las series de manga han despegado gracias en parte a las franquicias que utilizan el poder de Internet para llegar a nuevos lectores en todo el mundo, así como el medio del anime que continúa disparándose en popularidad en Japón, América del Norte, Latinoamérica y otros países.

Un medio ha aprovechado la oportunidad para hacer los cálculos cuando se trata de las ventas generales de manga, documentando qué franquicias han vendido más desde 2008 y algunas de las series más vendidas pueden ser una sorpresa a medida que las historias impresas se vuelven más populares cada año que pasa.

Tomando en cuenta que My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y Demon Slayer son los reyes de Shonen Jump, una famosa revista de la editorial Shueisha, podemos predecir que algunos de estos títulos de manga estarán en futuras listas legendarias de popularidad.

¿Cuáles son los 10 mangas más vendidos?

Top 6 mejores series de manga

Recientemente, el usuario de Twitter Outlet WSJ_Oricon compartió las cifras de ventas de algunas de las mayores ventas de series de manga desde 2008, incluidas One Piece, Demon Slayer, Attack On Titan, Kingdom, Haikyu y Naruto, por nombrar algunas, con cifras de ventas que alcanzan los cientos de millones.

En el ranking, One Piece se llevó el oro como el manga más vendido desde 2008, vendiendo la asombrosa cantidad de 21 millones 392 mil 563 copias de su manga, con Demon Slayer en el número dos con 126 millones 586 mil 331, lo cual es impresionante considerando que la historia de Tanjiro y el Demon Slayer Corps solo llegó hace unos cinco años en este momento.

Series como Attack On Titan, Kingdom, Naruto y My Hero Academia no pudieron superar la marca de los cien millones de copias vendidas, pero su popularidad ciertamente habla por sí sola.

En los últimos años, una de las batallas más grandes que ha surgido es entre dos de las series Shonen más populares, One Piece y Demon Slayer. Al revisar estos números, los fanáticos podrían sorprenderse de que Luffy y su equipo tengan una gran ventaja sobre Tanjiro y sus amigos, considerando que los dos han estado en guerra entre sí en términos de ventas generales.

Por supuesto, One Piece tiene una gran ventaja sobre los miembros del Demon Slayer Corps, con la serie Eiichiro Oda estrenándose en 1997 y Demon Slayer debutando en 2020. Con el manga de Demon Slayer llegando a su fin, One Piece también tiene la ventaja de que la historia de los de Sombrero de Paja continuará durante al menos algunos años más, aumentando sus cifras de ventas.

¿Dónde leer series de manga online?

En La Verdad Noticias te compartimos que puedes leer series de manga online desde la aplicación MANGA Plus, de la editorial Shueisha. El sitio de VIZ Media también comparte títulos de manga para leer en línea. ¿Qué opinas de estas cifras de ventas de manga desde 2008?

