Lista de estrenos Jueves de Doblaje de Crunchyroll para enero 2023

Muy pronto tendremos nuevas series de anime en los Jueves de Doblaje de Crunchyroll, la plataforma de streaming que brinda transmisión de programas de animación japonesa en Latinoamérica y el mundo.

Mediante un comunicado de prensa, confirmaron que las series ¡Welcome a Demon School! Iruma-kun y Science Fell in Love, So I Tried to Prove It llegarán a la plataforma en América Latina dobladas en español latinoamericano y portugués brasileño este mes de enero.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó la lista de estrenos de anime para enero 2023 en Netflix y Crunchyroll. A continuación, te compartimos las fechas de estreno y las sinopsis de cada serie que se suma a los Jueves de Doblaje para enero de este año:

¿Qué animes tienen doblaje en Crunchyroll?

Doblaje latino de "Welcome to Demon School! Iruma-kun"

Estreno 19 de enero de 2023

Welcome to Demon School! Iruma-kun (Temporada 1, Episodios 1-23)

Sinopsis: ¡Bienvenido a este divertido mundo oscuro! Suzuki Iruma es un chico de buen corazón que termina convirtiéndose en el nieto de Sullivan, un archi demonio del mundo de las tinieblas, y es inscrito en una escuela para demonios donde su abuelo es el director.

Iruma intenta ocultar su identidad y llevar una vida tranquila, pero siempre termina convirtiéndose en el centro de atención, provocando la ira de los demonios de élite, el afecto de las chicas diabólicas y el regaño del exigente presidente del consejo estudiantil. Ante las numerosas crisis de su vida escolar, Iruma necesita ser firme y afrontarlo con su peculiar carácter amable.

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It (Temporada 1, Episodios 1-12)

Sinopsis: ¿Qué sucede cuando una chica y un chico con inclinaciones científicas y profundamente apasionados por la investigación se enamoran? Una mujer inteligente llamada Himuro Ayame, que es estudiante de posgrado en ciencias en la Universidad de Saitama, invita a salir a Yukimura Shinya, también estudiante de posgrado en ciencias.

¡Por supuesto, no hay una razón lógica para este amor! Pero como estudiante de ciencias e ingeniería, no ser capaz de probar lógicamente el amor significaría que esos sentimientos no son reales, y fracasaría como estudiante de ciencias. Con eso en mente, los dos arrastran a los demás al laboratorio a probar varios experimentos para demostrar que el amor realmente existe.

