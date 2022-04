Leyendas Pokémon Arceus estrenará serie de anime este mayo

Leyendas Pokémon Arceus (Pokémon: Hisuian Snow), el anime web inspirado en Pokémon Legends: Arceus anunciado previamente, lanzará su primer episodio el 18 de mayo. La serie producida por WIT Studio (Attack on Titan temporadas 1-3) tendrá tres episodios en total. También se ha revelado información del personal y del elenco sobre la serie.

Según lo informado por Famitsu, el personal incluye a Ken Yamamoto (guionista y director de apertura de Princess Connect! Re: Dive Season 2) como director, Taku Kishimoto (The Deer King) como guionista, KURO como diseñador de personajes.

Ayaka Nakamura de WIT Studio (Keep Your Hands Off Eizouken!) como diseñador de color, Yuji Kaneko de Aoshashin (Ranking of Kings) como director de arte, Takeru Yokoi de WIT Studio (The Girl From The Other Side) como director de fotografía y Conisch como compositor musical; según informó el sitio oficial de Leyendas Pokémon Arceus.

Elenco y sinopsis de Leyendas Pokémon Arceus

Visual del anime web Leyendas Pokémon Arceus

El elenco del anime Pokémon: Hisuian Snow incluye a Kouki Uchiyama como Alec (Akio en la versión japonesa), Rie Kugimiya como un Alec más joven y Rikiya Koyama como el padre de Aoki. El sitio web de Pokémon describe el anime como:

“Pokémon: Hisuian Snow cuenta la historia de un niño llamado Alec y su encuentro con Hisuian Zorua. Cuando era más joven, el padre de Alec le enseñó que las personas y los Pokémon no pueden vivir juntos. Pero las interacciones de Alec con Zorua podrían ofrecer una lección diferente”.

El juego de rol de acción Pokémon Legends: Arceus se lanzó en enero para Nintendo Switch. Con áreas abiertas, el juego tiene lugar antes en la línea de tiempo de Pokémon y ve al jugador tratando de completar el primer Pokédex de la región.

El anime web Pokémon anterior incluye Pokémon Evolutions de 2021, PokéToon y Pokémon Twilight Wings de 2020, y Pokémon Generations de 2016. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que podrás ver Leyendas Pokémon Arceus desde TV Pokémon y en el canal oficial de YouTube de Pokémon.

