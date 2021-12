Boku No Pico opening letra en español

Boku no Pico es una serie de videos de animación originales (OVA) hentai reverse shotacon (chicos jóvenes retratados de manera erótica) lanzados por los estudios Natural High. En este artículo te compartimos la letra del opening de Boku no Pico y dónde ver el anime yaoi.

¡Advertencia! Debido a sus "escenas de sexo explícitas" y su naturaleza “pedófila”, a menudo se usa como una sugerencia de troll para los recién llegados al anime y como un video impactante. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos todo sobre el creador de Boku No Pico.

Letra del opening de Boku No Pico en español

Vamos a enamorarnos, antes de besarnos.

Vamos a enamorarnos, mirarnos a los ojos.

Y abrazar este amor.

Vamos a tomarnos de las manos, con un poco de coraje.

Cuando cambien los semáforos.

Vamos a enamorarnos, antes de besarnos.

Vamos a enamorarme, ya no te dejaré ir.

El cielo habitual se ve más brillante.

¿Escuchas el latido del corazón latiendo?

El viento corre a través.

Felicidad, solo para ti.

Felicidad, te daré.

Felicidad, te amo.

Felicidad, tú ….

Vamos a enamorarnos. Los dos, para siempre.

Vamos a enamorarnos, mirarnos a los ojos.

Y vamos a abrazar este amor.

Y vamos a abrazar este amor.

Y vamos a abrazar este amor.

Puedes conocer la letra del opening de Boku no Pico en japonés completa desde el sitio web Letras Anime. Te recomendamos la sección “todas las letras” para comparar el opening en Romaji, Inglés, Kanji y Español.

¿Dónde ver Boku No Pico?

Foto: Natural High / Anime - Boku No Pico

Puedes ver Boku No Pico desde páginas web “hentai” o para adultos. Este anime "no está dirigido a menores de edad". Sin embargo, su uso como meme lo ha convertido en una broma para nuevos fans de la animación japonesa en general.

¡Cuidado! No debes confundir Boku No Pico con el exitoso anime shonen Boku no Hero Academia (My Hero Academia) que puedes ver desde Crunchyroll. ¿Qué piensas de la letra del opening Boku No Pico traducida?

