Leer en línea Boruto 57 desde sus fuentes oficiales y gratuitas

Boruto: Naruto Next Generations (junto con Dragon Ball Super) lanzó su nuevo capítulo de manga y los fanáticos están buscando dónde leer la serie de Masashi Kishimoto desde su versión original. Los lectores no tienen que preocuparse, ya que los últimos tres capítulos de manga están totalmente libres de las fuentes oficiales y pueden leerlo legalmente.

La Verdad Noticias te compartirá detalles sobre cómo leer el capítulo 57 de Boruto en línea de forma gratuita desde las plataformas legales y oficiales. Es importante leer los capítulos en la aplicaciones o fuentes verificadas, ya que así se apoya el trabajo de los creadores.

El capítulo 57 de Boruto: Naruto Next Generations se lanzó el martes 20 de abril de 2021, según las fuentes oficiales del manga. Aquí están los sitios oficiales para su lectura en línea. Te recomendamos MANGA Plus de Shueisha, por su variedad de idiomas en inglés y español.

VIZ Media

Shonen Jump

MANGA Plus

(Foto: Shueisha) Ada aparece en Boruto: Naruto Next Generations 57

¿Qué esperar en Boruto capítulo 57?

Los spoilers del capítulo 57 de Boruto ya están disponibles con los escaneos sin procesar del manga que se filtran en línea y el resumen completo también está disponible. Este capítulo se titula “Ada” y se centra en Code hablando con un nuevo personaje:

Amado inventó algunas drogas supresoras de Byakugan y se las dio a Naruto. Podría tener cierta eficacia para evitar que las células se sometan a la Transformación de Otsutsuki. Boruto tendría que tomar estos inhibidores con regularidad (con posibles efectos secundarios que lo podrían dejar ciego o hasta matarlo).

Naruto: "Pero incluso si el peor de los casos se convierte en realidad ... Al menos ... Bueno, hasta que llegue ese momento ... no quiero creer que sucederá".

Amado: “Yo también tuve una hija. Entonces entiendo cómo te sientes. Bueno, han pasado 12 años ... desde que falleció".

La otra habilidad de Ada (además de su 'Senrigan') es que es una mujer sumamente hermosa. Tanto hombres como mujeres se convierten en 'esclavos cautivos' para ella. Su habilidad roba sus 'Corazones' en contra de su propia voluntad.

Ada odia a Amado porque nunca experimentará un "amor normal y apasionado". Ella detendrá a Code con una sola mirada en el capítulo 57 de manga. Su 'Senrigan' le permite lanzar su conciencia mental en cualquier momento que quiera ver. Esta capacidad solo se aplica a cosas que suceden en tiempo real o en el pasado.

Sin embargo, el poder de Ada no pueden mostrar escenas anteriores a su nacimiento y no tiene precognición. Code le preguntará a la chica cómo liberar su 'Power Limiter' que Amado le colocó. Ella le dice que se necesita de Amado y su voz real para ingresar una palabra de comando.

El ojo modificado por la tecnología de Amado es muy complejo, por lo que Henge no Justu no funcionará. Incluso Ada no conoce la palabra secreta. El capítulo 58 de Boruto: Naruto Next Generations se estrenará el 20 de mayo de 2021, según el sitio de Shonen Jump.

