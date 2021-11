Las películas de My Hero Academia clasificadas de peor a mejor

My Hero Academia es uno de los animes más populares actualmente en línea, y les ha dado a los fanáticos tres películas para disfrutar además de sus cinco temporadas actuales (que pronto serán seis).

El primer lanzamiento teatral de la serie llegó en forma de My Hero Academia: Two Heroes en 2018. Desde entonces, My Hero Academia: Heroes Rising debutó en 2019 y My Hero Academia: World Heroes Mission llegó a los cines en 2021.

Si bien ninguna de las películas es técnicamente canónica, todas brindan a los fanáticos la oportunidad de pasar más tiempo con Deku y sus compañeros de clase, generalmente mientras luchan contra una nueva amenaza inesperada. ¿Cómo se comparan las tres películas entre sí? También puedes ver My Hero Academia anime, películas y OVAs en orden.

Películas de Boku no Hero clasificadas

De las 3 películas, 'Two Heroes' es la más débil.

Boku no Hero Academia ha mejorado con cada temporada, por lo que tiene sentido que las películas estén subiendo de nivel junto con el anime. Aunque Two Heroes no tiene nada de malo , es sin duda la más débil de las tres películas.

Si bien permite a los espectadores concentrarse en All Might y su historia de fondo , no le da a la Clase 1-A tanto tiempo para brillar como las otras dos películas.Probablemente se deba a que Two Heroes se establece al comienzo de su educación de héroe.

Los personajes de My Hero Academia más importantes todavía tienen un largo camino por recorrer cuando se trata de dominar sus peculiaridades cuando se desarrolla esta película. Eso es evidente en la batalla final, que no se compara con la acción presentada en las otras dos películas.

Si bien el enfrentamiento contra Wolfram es épico, Deku y sus amigos confían en All Might para ayudarlos a asegurar una victoria. Inmediatamente después de la temporada 3, ver a All Might usar su poder resultó satisfactorio. Sin embargo, su llegada hizo que las apuestas se sintieran significativamente más bajas, aunque solo sea porque es difícil imaginar que All Might y la Clase 1-A pierdan.

Boku no Hero Academia: World Heroes Mission es mejor.

World Heroes Mission se está proyectando actualmente en los cines, y no se puede negar que se toma en serio el eslogan de UA High y va más allá. Cuando surge una organización terrorista comprometida con la erradicación de Quirks, se llama a los Pro Heroes para que investiguen.

La película 3 de My Hero Academia muestra una intensa batalla de Shoto Todoroki y tiene muchos puntos fuertes. Los fanáticos han oído hablar de Quirk Doomsday Theory antes. Sin embargo, el anime nunca ha explorado la ideología con mucha profundidad. World Heroes Mission les da a los escritores espacio para hacerlo.

También les permite cuestionar cómo la sociedad puede reaccionar ante una amenaza causada por los usuarios de Quirk. Además de los elementos sociopolíticos de World Heroes Mission, la película también presenta algunas secuencias de acción épicas.

Deku, Bakugo y Todoroki obtienen su momento para brillar en esta película. Pero a pesar de lo poderosos que se han vuelto, los fanáticos se encontrarán esperando al límite para ver cómo les va contra Flect Turn y sus secuaces.

Si algo hace bien en World Heroes Mission, es generar suspenso. El final de la película realmente hará que los fanáticos se pregunten quién gana. La película 3 también presenta una lista de nuevos personajes, incluido el adorable Rody Soul. Cada una de las películas del anime ha presentado caras nuevas.

Sin embargo, Rody es probablemente la más interesante de las adiciones a la película. Cuando se trata de clasificaciones, Heroes Rising apenas sobrepasa la tercera película. Ambos tienen secuencias de acción estelares y mucho en juego. Desafortunadamente, World Heroes Mission deja al elenco secundario demasiado al margen.

Heroes Rising es la más fuerte de las películas de My Hero Academia.

De las tres películas, Heroes Rising es sin duda la más Plus Ultra. La película ve a Deku y sus compañeros de clase defendiendo una isla remota de la llegada inesperada de un poderoso villano llamado Nine. Dado que Nueve puede robar Quirks, es un oponente formidable.

Podría decirse que es el villano de películas más interesante que hemos conocido hasta ahora. Hay algunas razones por las que esta película supera a las otras dos, una de ellas es su enfoque en la relación entre Deku y Bakugo. Su rivalidad está en el centro del anime, y es un aspecto de la historia que mantiene a muchos espectadores mirando.

Esta película profundiza en su complicada dinámica y les brinda a los fanáticos la oportunidad de explorar un gran y si: ¿y si Bakugo hubiera obtenido One for All? Heroes Rising también le da a cada miembro de la Clase 1-A un momento para brillar, algo que lo convierte en un enfrentamiento épico contra Nine.

Sus intentos de detener al villano no solo hacen que las apuestas se sientan más altas, sino que subrayan lo lejos que ha llegado cada personaje desde la temporada 1. En comparación, la película 3 simplemente no hace toda la justicia de Clase 1-A.

La segunda película también les da a los compañeros de clase de Deku la oportunidad de demostrar su valía sin la ayuda de Pro Heroes. Esa independencia es precisamente en lo que están trabajando durante el anime, por lo que es bueno ver algo de recompensa.

Heroes Rising sigue siendo la mejor película de My Hero Academia, incluso después de World Heroes Mission, pero eso no dice mucho. Vale la pena ver las tres películas y se destacan por sí mismas. Este es solo un poco más Plus Ultra que los otros dos.

¿Cuántas películas tiene My Hero Academia?

My Hero Academia tiene 3 películas en total

El anime de Boku no Hero Academia tiene un total de 3 películas, pero el creador Kohei Horikoshi habló de la posibilidad de más en el futuro. Mientras tanto, La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime completo de My Hero Academia en Crunchyroll.

