Las mejores series de anime triste que te harán llorar

Las series de anime triste son una excelente opción para experimentar todo tipo de sentimientos. Así como los géneros shonen y shoujo pueden tener muchos momentos cómicos llenos de risas, también hay momentos tristes que te dejarán llorando.

Series de anime como Angel Beats!, Clannad, Anohana y You Lie in April son recomendadas por muchos fanáticos. ¿La razón? Cumplen exactamente con el término de programas de animación japonesa tristes y que dejan a sus espectadores bastante melancólicos al final.

Doga Kobo, Kyoto Animation, P.A Works y A-1 Pictures son algunos estudios de animación que han estrenado algunas de las mejores series de anime tristes de la historia. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista de recomendaciones, junto con una breve sinopsis de cada anime.

15 mejores series de anime triste para ver

Anime triste: Death Parade

15 - Death Parade

Producido por Madhouse, el anime Death Parade se expande a partir de un corto de media hora llamado "Death Billiards", una entrada para Anime Mirai: Young Animator Training Program de Japón en 2013.

El corto fue lo suficientemente exitoso como para ser uno de los dos únicos que se produjeron en un serie de anime. Emitido durante la temporada de anime de invierno de 2015, se puede ver legalmente en el sitio de Funimation.

Este anime triste inicia cuando dos personas entran a un bar sin recordar cómo llegaron allí. Recibidos por un misterioso hombre de pelo blanco que se hace llamar Decim, se les dice muy poco de su situación actual, solo que deben jugar un juego en el que se jugarán la vida.

Sin forma de escapar, no tienen más remedio que cumplir con las extrañas demandas del hombre. Mientras juegan, los dos pronto comienzan a recordar las circunstancias que los llevaron al bar, y sus verdaderos colores comienzan a brillar en un juego que enfrenta a las dos almas.

Anime triste: Violet Evergarden

14 - Violet Evergarden

Violet Evergarden es un anime triste de Kyoto Animation producido en 2018 y disponible para ver en Netflix. Se trata de una serie profunda y conmovedora, pero hay algunos momentos que definitivamente te harán alcanzar los pañuelos.

La mayoría de la gente cita este anime como uno de los pocos que los dejó destruidos al final. Violet Evergarden, el personaje principal, fue criada específicamente para ser un arma usada contra enemigos.

Pero a medida que la guerra llega a su fin, tuvo que encontrar un nuevo propósito para su vida después de recuperarse de sus heridas. Ella comienza a trabajar como Auto Memory Doll, que es un trabajo que ayuda a traducir los pensamientos de las personas en palabras en papel.

Anime triste: Chrono Crusade

13 - Chrono Crusade

Chrono Crusade es un anime triste clásico que todo fanático que disfrute el romance y un final agridulce debe ver. Este anime trata sobre las luchas posteriores a la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no es un drama sencillo.

En realidad, la serie de animación japonesa trata sobre una entidad demoníaca y la Orden de la Magdalena, cuyos objetivos son evitar que los demonios destruyan el mundo. Luchar contra las entidades monstruosas no está exento de dificultades y la Orden ha sufrido muchos daños colaterales horribles.

Uno de los personajes principales, Rosette, todavía tiene la esperanza de encontrar a su hermano en algún lugar de los escombros, ya que un demonio se lo arrebató. Chrono es un demonio que está enamorado de Rosette, el sentimiento es mutuo. Sin embargo, su destino ligado a la muerte es casi inevitable.

Anime triste: True Tears

12 - True Tears

True Tears de P.A Works es una historia de anime triste con temática de romance bastante sencilla, pero eso no significa que no te dejará llorando al final de la serie. Sigue a un chico llamado Shinichirou Nakagami que acaba viviendo bajo el mismo techo que la chica por la que siente.

Sin embargo, comienza a notar que ella actúa de manera muy diferente en casa que cuando están en otra parte. Él está ansioso por ayudarla de la mejor manera que pueda, pero tiene dificultades para encontrar la mejor manera de hacerlo sin dejar de cuidar de sí mismo.

Anime triste: Elfen Lied

11 - Elfen Lied

Elfen Lied es un anime triste y extremadamente deprimente. Para empezar, el programa tiene una escena bastante horrible de abuso animal desde el principio, por lo que si eso es algo que rompería su corazón, es posible que desee mantenerse alejado o encontrar una guía que le diga qué omitir.

Todo sobre Elfen Lied tiene mucho gore y sigue a una joven llamada Lucy que es una raza especial llamada Diclonius. Se convierte en víctima de un experimento científico aterrador y tortuoso.

Eventualmente escapa matando a todos los que la rodean y sufre una lesión que la hace tener una personalidad dividida. Es uno de los animes más controvertidos que existen y definitivamente no es para los débiles de corazón.

Anime triste: 5 centímetros por segundo

10 - 5 Centímetros por segundo

Las películas de Makoto Shinkai son conocidas por sus imágenes asombrosamente hermosas que las distinguen de casi todo lo demás. Pero la película de anime triste 5 centímetros por segundo es la que más golpeó a los fanáticos. Es una película sobre cómo crecer y separarse.

Esta gira en torno a dos amigos cercanos que están destrozados por la vida. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en contacto, siguen alejándose cada vez más a medida que avanzan en la vida. Sin embargo, sus recuerdos del otro permanecen y siguen esperando encontrarse una vez más, a pesar de la creciente distancia entre ellos.

La película ofrece una descripción realista de la progresión natural de la vida, de la forma en que las personas tienden a separarse naturalmente a veces. El título es una referencia a la velocidad de la caída de los cerezos en flor, una metáfora poética.

Anime triste: Steins; Gate

9 - Steins; Gate

Si bien Steins; Gate no está "clasificado" o "comercializado" como anime triste, todavía tiene uno de los arcos más desgarradores de todo el anime. Este cuenta la historia de Okabe Rintarou, un estudiante universitario y científico loco autoproclamado que accidentalmente descubre una forma de cambiar eventos pasados, enviando los llamados D-mails.

Después de hacer uso de los D-mails, Okabe y sus amigos descubren que cuando te metes con el tiempo, tiende a estropearse. Okabe debe correr contra el reloj para salvar a su amiga de la infancia Mayuri, y termina viéndola morir una y otra vez.

Finalmente, llega al punto en el que debe elegir entre Mayuri y la chica cuya vida salvó cuando envió el primer D-mail. La chica que lo ha estado ayudando todo este tiempo, de la que se enamoró: Makise Kurisu Ver a Okabe fallar una y otra vez, verlos a los dos desesperarse frente a obstáculos abrumadores es suficiente para quebrar a cualquiera.

Anime triste: Fullmetal Alchemist - Brotherhood

8 - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Fullmetal Alchemist: Brotherhood es un anime triste con una de las historias más desgarradoras jamás contadas. Es una historia sobre dos hermanos jóvenes que rompieron las leyes de la alquimia al intentar la transmutación humana para devolver la vida a su madre fallecida.

Los hermanos pagaron un alto costo por su indiscreción. El Alphonse más joven perdió todo su cuerpo, mientras que su hermano perdió su pierna y luego su brazo, en el proceso de traer de vuelta el alma de su hermano y atarla a una armadura.

Sin embargo, estos hermanos valientes y tenaces se negaron a resignarse a su destino y se dispusieron a encontrar la manera de recuperar sus cuerpos. Creían que la piedra filosofal era la clave, pero, ante la verdadera naturaleza de la piedra, tuvieron que lidiar con las implicaciones morales de su uso.

Eso también es solo un rasguño de la superficie. Fullmetal Alchemist: Brotherhood es un anime rico, en capas y conmovedor que presenta varias historias trágicas que te enfriarán la sangre y te llorarán los ojos.

Anime triste: Tokyo Magnitude 8.0

7 - Tokyo Magnitude 8.0

Cuando un terremoto de magnitud 8.0 ubicado a 25 km bajo el mar golpea Tokio, dos hermanos pequeños, Mirai y Yuki, se encontraron luchando por llegar a sus padres mientras rastrean el camino a casa desde una exhibición de robots en Odaiba.

Los niños son asistidos por una madre soltera y mensajero en motocicleta, Mari, que se dirige hacia su hija y su madre. En su largo y arduo viaje para reunirse con sus familias, el trío encuentra consuelo y apoyo el uno en el otro y se convierte en una familia a su manera.

Tokyo Magnitude 8.0 es una descripción aterradora, conmovedora y realista de las secuelas de un gran desastre natural, visto a través de los ojos de tres personajes bien retratados. Está garantizado que impactará a cualquiera. Tenga cuidado, este anime triste golpea justo en el corazón como una tonelada de ladrillos.

Anime triste: A Silent Voice

6 - A Silent Voice

La película de anime de 2016 A Silent Voice de Kyoto Animation no es una experiencia agradable, pero en realidad funciona a su favor. Esta película no quiere que te sientas cómodo. Quiere que sientas lo que sienten los personajes en la pantalla y hace su trabajo a fondo.

El anime trata sobre una niña sorda llamada Shouko que fue constantemente acosada por sus compañeros en la escuela primaria hasta el punto de que tuvo que cambiar de escuela varias veces. También se trata de Shouya, el niño que intimidaba a Shoko y que luego se convirtió en el objetivo de intimidarse a sí mismo cuando se volvió contra sus amigos.

En su tercer año de escuela secundaria, Shouya, atormentado por sus fechorías y lamentando sus acciones pasadas, decide emprender un viaje de redención. Encuentra a Shouko de nuevo y se esfuerza por hacer las paces. A Silent Voice es inquietante y desgarradora, pero también reconfortante y esperanzadora.

Anime triste: Angel Beats!

5 - Angel Beats!

Angel Beats! comienza con un niño llamado Otonosahi que se despierta solo para darse cuenta de que está muerto. Afortunadamente para él, una chica portadora de rifles llamada Yuri explica que ha llegado a la otra vida.

Yuri es la líder de un frente de batalla que cambia de nombre y que se rebela contra Dios y lucha contra la secuaz de Dios, el presidente del cuerpo estudiantil Angel que posee poderes sobrenaturales.

Angel Beats! es bastante divertido, hasta el punto en que no lo es y te olvidas de lo que es la risa. Mientras el frente de batalla organiza y ejecuta varias misiones contra Angel, Otonashi cuestiona la moralidad de sus acciones.

Finalmente, se revela la verdadera naturaleza de la escuela después de la muerte y Otonashi comienza a trabajar con Angel para darse cuenta del propósito de este limbo: permitir que las personas que han experimentado traumas y dificultades en la vida sigan adelante.

Ver cómo se desarrolla la historia de estos personajes mientras se esfuerzan por dejar de lado sus apegos a sus vidas pasadas es un verdadero lagrimeo. Lo más desgarrador del anime triste fue sin duda el final.

Anime triste: You Lie in April

4 - You Lie in April

El anime de otoño de 2014, Your Lie in April de estudio A-1 Pictures (Sword Art Online), sigue a un niño prodigio del piano y famoso niño músico llamado Kousei Arima, que perdió la capacidad de escuchar el sonido de su propio piano después de la muerte de su madre.

Dos años más tarde, Kousei conoce a Kaori Miyazono, una violinista vivaz que le ayuda a ver que la música debe tocarse libremente y no de la manera estricta y estructurada que le enseñó su madre.

El anime aborda la historia de la recuperación de Kousei cuando descubre que hay más en la música que tocar cada nota a la perfección (y se enamora de Kaori en el camino). Desafortunadamente, al igual que la paleta de colores brillantes del anime, la alegría de Kaori simplemente enmascara la tragedia inminente.

Con una hermosa y conmovedora banda sonora, Your Lie in April es una historia profunda y desgarradora que trata sobre el trauma emocional, la superación de la pérdida y el avance. Este anime triste ará que cualquiera derrame una lágrima.

Anime triste: Anohana

3 - Anohana

¿Quieres llorar durante once episodios seguidos? ¿Quieres adquirir la asombrosa capacidad de llorar en el momento justo al escuchar las primeras notas de una canción? Si su respuesta es sí, lo tenemos cubierto. Anohana: The Flower We Saw That Day es un anime triste y original de A-1 Pictures que se emitió en la primavera de 2011.

Este anime de once episodios cuenta la historia de un grupo de amigos de la infancia, ahora adolescentes, que intentan lidiar con la pérdida de su amiga Menma, que murió cuando eran niños. Cinco años después de la muerte de Menma, el grupo de amigos se ha separado, pero el fantasma de su amiga perdida hace mucho tiempo podría ser suficiente para unirlos una vez más.

El grupo se reúne para que Menma finalmente pueda pedir su deseo y seguir adelante, mientras que al mismo tiempo les brinda a sus amigos el cierre que necesitan para seguir adelante sin ella.

A lo largo de la historia, vemos cómo la muerte de Menma afectó a cada uno de sus amigos, a medida que llegan a un acuerdo con su propia incapacidad para sobrellevar y superar sus sentimientos de culpa. Anohana es una experiencia emotiva y emocionante que no querrá perderse.

Anime triste: Clannad y Clannad After Story

2 - Clannad

Clannad de Kyoto Animation es la adaptación al anime de la novela visual de Key del mismo nombre. Probablemente sea el anime triste más conocido que existe. El anime consta de dos temporadas: Clannad de veintitrés episodios y su seguimiento infinitamente más deprimente, Clannad: After Story de veinticuatro episodios.

Si bien la primera parte trata sobre el drama corriente de la escuela secundaria, principalmente amistades y relaciones románticas, la segunda parte es una mirada mucho más seria e impactante a las luchas de la edad adulta (con énfasis en la importancia de la familia).

Es un anime triste que nos permite ver cómo se desarrolla la vida entera del personaje, en lugar de terminar con la graduación de la escuela secundaria. Prepárate, porque Clannad no deja de tirar golpes.

Clannad te romperá el corazón y te dejará sollozando en un charco de lágrimas. Si disfrutas de esa experiencia, considera ver otras adaptaciones de anime de Key, como Little Busters.

Anime triste: Grave of the Fireflies

1 - Grave of the Fireflies

Grave of the Fireflies del famoso Studio Ghibli es una de las películas más desgarradoras que jamás hayas visto. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la película cuenta la historia de un niño llamado Seita y su hermana menor Setsuko, cuyas vidas han sido devastadas por la guerra cruel y brutal que los ha dejado sin sus padres y sin su hogar.

Dejados para valerse por sí mismos en el campo japonés, el optimismo juvenil de los hermanos es cegador frente a la adversidad inquebrantable, dándoles la fuerza para intentar resistir un destino inevitable.

Grave of the Fireflies es una película dolorosamente deprimente, profundamente hermosa y profundamente conmovedora que no dejará indiferente a nadie. Sin duda un anime triste que debe estar en tu lista.

¿Cuál es el anime más triste de todos?

Anime triste: Plastic Memories

Según la opinión de los fanáticos, el anime más triste de todos es Plastic Memories por estudio Doga Kobo en 2015. La serie tuvo un total de 13 episodios y fue dirigida por Yoshiyuki Fujiwara (Engaged to the Unidentified) y escrita por Naotaka Hayashi (Steins; Gate).

Doga Kobo es un estudio de animación conocido por otros títulos de temática similar como Myself Yourself (2007), Tada-kun wa Koi wo Shinai (2018) y Yesterday wo Utatte (2020). Plastic Memories es sobre una historia de amor que nace de los recuerdos digitales, pero como un anime triste, tiene un final que te hará gastar una caja completa de pañuelos.

La sinopsis del anime Plastic Memories es la siguiente: “En un futuro cercano, los desarrollos en tecnología han llevado a avances en robótica. Esto ha llevado a una empresa, SAI Corporation, a diseñar, crear y administrar Giftias, androides que se ven y se comportan casi en su totalidad como humanos”.

“Desafortunadamente, estos androides solo tienen una vida útil de 81920 horas (aproximadamente 9 años y 3 meses). Por lo tanto, cuando llegan a su fecha de vencimiento, los empleados de SAI manipulan los androides y los envían a su departamento de servicio de la terminal”, la sinopsis continúa.

Después de reprobar sus exámenes de ingreso a la universidad, al protagonista de la serie, Tsukasa Mizugaki, se le ofrece un puesto en la corporación debido a las conexiones de su padre. Lo colocan en el departamento de servicio de la terminal y se le ordena recuperar androides cerca del final de sus vidas”.

“Allí, forma un equipo con Isla, una mujer Giftia que tiene experiencia en recuperar androides y servir té a sus compañeros de trabajo. Y así comienza una historia que combina elementos de reencuentros de la vida, ciencia ficción, comedia en el lugar de trabajo, romance cruzado y mucho drama al final del anime triste Plastic Memories.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!