Las mejores series de anime para disfrutar durante la cuarentena

El anime se ha convertido en el género de animación más popular de los últimos años, y es que a pesar de que los fans de estas series siempre han sido vistos de forma despectiva, la cuarentena orilló a muchas personas a volverse fans de este contenido en más de una ocasión.

Este tipo de entretenimiento proviene de Japón, y en la mayoría de los casos, nos narran historias de fantasía, suspenso e incluso terror, por lo que en más de una ocasión los detractores del anime han caído en la tentación y se han declarado fans de alguna serie.

Las historias en el anime tienen muchas ramas, como lo es el manga y las ovas, pero también forman parte importante de la cultura actual en cuanto a entretenimiento, incluyendo el cosplay y otro tipo de prácticas relacionadas a este estilo originario de Japón.

Ahora te hablaremos un poco sobre el origen del anime, el concepto, y cuáles son las obras más destacadas en este tipo de animación originaria de Japón, la cual ya es famosa a nivel mundial gracias a las producciones increíbles que se estrenan cada año.

El origen del anime

El anime nació hace poco más de un siglo

Las primeras señales de vida del anime llegaron durante la segunda década del siglo XX, naciendo tan solo unos años después de la primera guerra mundial, donde algunos animadores japoneses decidieron lanzar nuevas propuestas de entretenimiento.

Durante décadas el anime pasó desapercibido, aunque dio paso al nacimiento de grandes estudios que en el futuro nos trajeron algunas de las obras más destacadas en la historia del anime en mucho tiempo, entre las que se menciona a Toei Animation como principal.

Durante los últimos años del siglo XX fue cuando muchas series, que actualmente son consideradas de culto en el anime, comenzaron a surgir, mismas que dieron paso a este tipo de animación en la cultura general, además de hacer destacar a Japón.

El anime ya tiene más de un siglo de existencia, y durante este tiempo hemos visto algunas de las obras más destacadas del mundo del entretenimiento y la animación en general, compitiendo con otros estilos con muchos años más de existencia en el medio pero no tan populares.

El anime en latinoamérica

Este género se ha vuelto muy popular entre los latinos

Con el paso de los años, el anime se fue haciendo cada vez más popular en el continente asiático, donde no solo Japón era consumidor de este contenido, sino que países como China o Corea el anime también tenía una alta demanda entre los televidentes.

No tomó mucho tiempo para que el anime consiguiera una influencia mundial, especialmente en el continente americano en países como Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, donde no solo ganaron muchos fans, sino que también dieron paso a un nuevo género.

Aunque el anime ya es universal y se ha comenzado a producir fuera de Japón, el género original es considerado solamente como aquel que surge del país asiático, aunque esto no significa que no existan buenas series fuera de él, y a continuación te mostraremos algunas.

Las primeras animaciones de anime del mundo

El primer anime del mundo surgió en 1907

En el año 1907 fue cuando se lanzó la que podría ser la primera secuencia de animación en el género, pues en 2005 fue descubierto un fragmento de anime de un proyecto llamado Katsudo Sashin, que evolucionó a la primera película de anime, Imokawa Mukuzo Genkanban No Maki.

Fue hasta después de la década de los 30’s que las innovaciones del anime comenzaron a surgir, usando herramientas como el celuloide para la animación, algo que dio paso a un campo más amplio de experimentación en el género durante las décadas siguientes.

En 1958 nació la que sería la empresa de animación que dio a conocer uno de los animes más famosos de todos los tiempos, pues ese año fue fundada la compañía Toei Animation, que causó un cambio devastador en el mundo del anime en las siguientes generaciones.

Las mejores series de anime del momento

Naruto y Dragon Ball se encuentran entre las series más populares

Durante las últimas tres décadas, han surgido una infinidad de series de anime de todo tipo, entre las que se incluyen series, miniseries e incluso películas, pero definitivamente existen algunas que destacan más que otras, ya sea por su antigüedad o por su historia.

Durante la cuarentena un gran porcentaje de la población recurrió al anime como entretenimiento, por lo que si no te consideras fan de este tipo de animación pero te interesa ver de qué se trata, te daremos una breve descripción de las mejores obras.

En el anime existen todo tipo de géneros y tramas para satisfacer las exigencias de sus fans alrededor del mundo, por lo que estamos seguros que alguna de las series te gustará, o probablemente ya eran fan de alguna y desconocías que se trataba de anime.

El manga y su relación con el anime

La mayoría de las series de anime están basadas en manga

Aunque muchas producciones son 100% generadas en estudios, la mayoría de las series de anime que son estrenadas en Japón, provienen de sus homónimas del manga, las cuales son adaptadas en una serie animada dependiendo del éxito que tengan.

El manga vendría siendo la versión del cómic en Japón, teniendo como característica principal que su diseño es casi siempre en blanco y negro, además que el modo de lectura es de derecha a izquierda, la cual es la forma tradicional del país asiático.

Algunas de las series más exitosas del anime están basadas en las series de manga, y es algo que tienen en común, pues usualmente las series tienen un avance similar después de la adaptación, aunque en algunas ocasiones las historias se tornan completamente diferentes.

Dragon Ball

Dragon Ball tiene millones de fans en el mundo

Dragon Ball es probablemente considerada como la serie de anime por excelencia y una de las que más éxito ha tenido a nivel mundial, ya que ha tenido varias series a lo largo de décadas, películas animadas e incluso versiones en live action debido a su influencia.

Dragon Ball surgió de las páginas del manga del mismo nombre escrito y dibujado por el artista japonés Akira Toriyama en 1984, consiguiendo un total de 519 episodios recopilados en 42 tomos, donde nos narra las aventuras del guerrero de raza saiyajin llamado Goku.

Tras el éxito de su obra, el primer capítulo del anime llegó en el año 1986, transmitiendo hasta 1989 un total de 153 episodios de su primera saga, seguida por Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y una gran cantidad de películas lanzadas por Toei Animation.

Los caballeros del zodiaco

Saint Seiya es una de las series de anime de antaño

Probablemente fuiste fan de esta serie sin saber que era de anime, pues los caballeros del zodiaco fue uno de los proyectos de anime que más éxito ha tenido en América Latina, y uno de los primeros en ser doblado completamente al español para los fans.

La historia es simple, son un grupo de guerreros que se rigen por los signos zodiacales, portando armaduras alusivas al animal o ser que represente su signo, luchan contra las fuerzas del mal a lo largo de la extensa franquicia que también incluye películas.

La obra fue creada por Masami Kurumada, haciendo su debut en el manga en el año 1985, y aunque la serie finalizó la transmisión del anime desde hace muchos años, continúa manteniéndose en uno de los primeros puestos de popularidad en el género.

Sailor Moon

La serie con protagonistas femeninas más famosa del mundo

No todas las series tienen como protagonistas a hombres, y Sailor Moon es la prueba de ello, ya que todas sus protagonistas son mujeres, creada por Naoko Takeuchi en 1992, este manga rápidamente ganó popularidad entre los lectores y consiguió su serie animada.

Sailor Moon causó un gran impacto, ya que aunque tenía un estilo basado en el sentai y la magia, originalmente centrado para mujeres, la popularidad entre lectores y televidentes masculinos tuvo niveles realmente altos, consiguiendo una gran aceptación en el mundo.

Al igual que otros proyectos antes mencionados, esta serie no solo se centra en el manga y el anime, pues a lo largo de varios años después de su primera publicación, se han lanzado una gran cantidad de películas conectadas directa o indirectamente a la historia.

Neon Genesis Evangelion

Evangelion nos mostró que no todos los ángeles son buenos

Una de las series de culto por excelencia, nos trae una nueva rivalidad entre la humanidad y seres completamente fuera de este mundo, los cuales son denominados ‘ángeles’, que acaban con literalmente todo a su paso, ya que mencionamos que se tratan de gigantes.

Para combatir la amenaza, la humanidad crea enormes robots o 'mechas' que controlan desde el interior, con los cuales pueden combatir a los ángeles y darle una oportunidad a la raza humana de poder sobrevivir a su extinción a manos de estos seres.

A diferencia de otras obras antes mencionadas, Neon Genesis Evangelion nació 100% del anime, lanzando 26 episodios entre 1995 y 1996, los cuales resultaron tan exitosos que dieron cabida a bastantes spin-offs y películas de la historia, que continúa vigente.

Naruto

Naruto le devolvió a los ninjas su antigua gloria

Creada por Masashi Kishimoto, la historia de Naruto en el manga nos habla de un niño que vive en una aldea ninja, donde desde pequeño es entrenado para convertirse en uno, aunque su vida es demasiado difícil debido a que un demonio vive dentro de él.

A pesar de que la temática de ninjas o samurais ya se había presentado, sin duda alguna Naruto supo cómo innovar este género, ya que es considerada como una de las series de anime más populares, incluso rivalizando con Dragon Ball por su impacto mundial.

La serie se centra en el personaje de Naruto, quien a pesar de las adversidades busca convertirse en Hokage (el líder de la aldea) para mejorar las cosas, propósito que logró después de mucho esfuerzo y cambió por completo el mundo de los ninjas.

Boruto

Boruto es la secuela de la exitosa serie de Naruto

La secuela de Naruto también es un manga, y nos relata la historia de la nueva generación de ninjas que surgieron después de los eventos en la serie principal Naruto Shippuden, donde el protagonista es presentado como el hokage de la aldea tal como soñó.

La diferencia entre ambas series es el gran cambio cultural que sufre el mundo, pues la llegada de la tecnología implica un nuevo reto para los personajes, ya que los métodos tradicionales poco a poco se debilitan y se amenaza la existencia de los ninjas en general.

Esta serie continúa en emisión en la actualidad, tanto en el manga como en el anime, y se ha convertido en la favorita de los fans a lo largo de los últimos años, donde incluso muchos la comparan con su predecesora y la consideran como una buena continuación.

Shingeki No Kyojin

Shingeki No Kyojin ha roto varios récords de audiencia

Attack on Titan se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años debido a su innovación para salir de la rutina y emplear tramas e historias muy diferentes al anime tradicional, siendo también originada del manga con el mismo nombre.

Shingeki No Kyojin es un manga escrito y dibujado por Hajime Isayama, quien lanzó la primera edición de su obra en el año 2009, y tan solo cuatro años después se confirmó la adaptación al anime de la serie, la cual resultó ser un éxito a nivel mundial.

La trama principal de la serie trata sobre la humanidad luchando por evitar su extinción a manos de los titanes, seres gigantescos con aspecto humanoide que tienen como único propósito comerse a todos los humanos que puedan, aunque esconden un gran secreto.

Death Note

La rivalidad entre Kira y L se volvió legendaria

Esta serie, creada por Tsugumi Oba en el año 2003, la cual nos narra la historia de Light Yagami (Kira), un estudiante que se encuentra con un objeto sobrenatural llamado ‘death note’, el cual tiene la habilidad especial de asesinar a cualquier persona cuyo nombre se escriba en ella.

A lo largo de la trama, que se basa mayormente en el suspenso y el drama, además de la rivalidad de intelecto entre el protagonista (que también es el villano) y el antagonista que busca detenerlo, una especie de genio estratega identificado simplemente como L.

En la serie, podemos ver como Light poco a poco es corrompido por el poder de la libreta, la cual es el arma principal de los shinigamis, quienes son las deidades de la muerte en el universo de Death Note, convirtiéndose en un asesino en masa con complejo de Dios.

Jojo’s Bizarre Adventure

Tal como su nombre lo dice, es una series más bizarras del anime

Hirohiko Araki fue el creador de esta serie, la cual es una de las más longevas en el género, pues comenzó la publicación del manga en 1987, la cual nos habla de una familia británica llamada Joestar, la cual se dedica a combatir fuerzas sobrenaturales con increíbles poderes.

Este anime ganó mucha popularidad por su estilo, ya que parece ser un tipo de comedia, sin embargo tienen una gran complejidad incluyendo fantasía, drama, y otro tipo de géneros, además de que tienen como características principales sus excesivas expresiones.

Asimismo, también ha tenido adaptaciones en películas e incluso videojuegos, pues su historia se centra en dos realidades distintas, algo que no era tan común de ver en la época de sus inicios como serie animada, aunque actualmente ya es más común de ver.

Parasyte

Esta serie no es apta para cualquier audiencia

No, no hablamos de la película ganadora al Oscar, ya que esta serie nos habla de unos seres extraterrestres que llegan a la tierra, apoderándose de cuerpos humanos para poder alimentarse de otras personas, ocultándose a plena vista de la población.

El protagonista de la serie lanzada por primera vez en manga en el año 1988 se llama Shin’ichi Izumi, cuyo cuerpo es invadido por uno de estos parásitos, que usualmente ingresan por orificios como las orejas, la boca o nariz, a excepción de este.

Al no poder apoderarse del cuerpo del protagonista, el parásito llamado Migi, se fusiona con su brazo, dándole grandes habilidades de combate y un gran armamento, con el que ambos combaten a otros parásitos en su ciudad, los cuales buscan extinguir a la raza humana.

Blood C

Blood C no es para fans de estómagos débiles

Aunque una de las características principales del anime es su increíble complejidad y facilidad para el desarrollo de la violencia, pero sin duda alguna Blood C es una de las series más brutales que se han visto en los últimos años y de las favoritas de los fans.

La historia es simple, monstruos llamados ‘furukimono’ que devoran a los humanos, pero lo que hace especial a esta serie, es la brutalidad de los asesinatos que se cometen en la serie, los cuales tienen un nivel gráfico no apto para cualquier persona.

Al igual que Evangelion, Blood C es una serie 100% anime, la cual es la continuación de la serie Blood: The last vampire, teniendo también en su repertorio algunas películas de la historia, las cuales, por supuesto, tienen altos niveles de violencia.

Netflix en el mundo del anime

Netflix ha apostado mucho por el anime en los últimos años

Debido a la popularidad que ha ganado el anime en los últimos años, plataformas de streaming como Netflix han visto un gran futuro para el género, adaptando muchas obras a series animadas en los últimos meses para atraer a esta audiencia.

Por otro lado, también han creado sus propias series de anime, aunque algunos no las consideran como tal debido a que no son producidas en Japón, aunque la compañía mantiene mucho del estilo tradicional, como las voces en japonés de los personajes.

Aunque Netflix tiene un gran repertorio de anime en su catálogo, existen series que destacan por sus innovaciones en el estilo, ya que mezclaron nuevas tecnologías con el proceso tradicional de animación de anime, dándonos una nueva opción de este contenido.

Kengan Ashura

Si te gustan las series de peleas, sin duda Kengan Ashura es para ti

Esta serie es una de las colaboraciones de Netflix con un estudio japonés, la cual le cedió los derechos a la plataforma para transmitir el anime, el cual tiene como trama principal el combate cuerpo a cuerpo entre los personajes que aparecen a lo largo del show.

La trama de Kengan Ashura es simple, empresas multinacionales luchan por el control de recursos y propiedades mediante un concurso de artes marciales, donde son representadas por luchadores de todo tipo de estilos, quienes pelean a muerte por la victoria de su empresa.

Lo interesante de esta serie es el alto nivel de violencia que tiene en sus combates, el cual está animado con tecnología CGI, lo que le da una perspectiva diferente a lo que los fans del anime están acostumbrados, ya que incluso se siente mucho más real a pesar de ser una animación.

Hellsing

Hellsing es uno de los animes de vampiros más interesantes

El anime es tan extenso que incluso ha acaparado la mitología de los monstruos, en este caso los vampiros, ya que nos habla de una organización caza monstruos llamada Hellsing, cuya líder es descendiente directa del famoso cazador de vampiros Van Helsing.

El protagonista de la serie es un vampiro llamado Alucard, quien tras ser atrapado por la organización logró convertirse a base de modificaciones y experimentos en el arma definitiva contra los monstruos, ya que lo volvieron prácticamente invencible.

La serie es bastante corta pero emocionante, trayéndonos la clásica historia de las blasfemias de los monstruos contra la religión, demostrando que ni un lado es del todo bueno, además que es ideal para ver si no estás familiarizado con el anime en general.

La importancia del anime en la actualidad

Los seguidores del manga y anime se denominan otakus

Aunque el género recientemente ganó más aceptación, desde hace décadas se ha convertido en uno de los pilares de la animación a nivel mundial, siendo una insignia de Japón, país donde se generó este estilo y que ha conseguido miles de millones de fans.

Asimismo, te informamos en La Verdad Noticias que los fans del anime son usualmente llamados otakus, quienes además de ser seguidores de las series y el manga, también acostumbran a practicar el cosplay, una actividad muy ligada al anime.

Por supuesto, también sabemos que existen animes mucho más populares como One Piece, Ranma 1/2 o los súper campeones, por mencionar algunos, pero en esta lista te recomendamos algunos de los que han sido considerados entre los mejores debido a su gran popularidad a lo largo de los años.

