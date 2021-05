Las mejores parejas del anime hasta ahora

No es ningún secreto que la cultura waifu / husbando (esposa / esposo) es bastante grande en la comunidad del anime. Simplemente no podemos evitar apegarnos a personajes adorables y tal vez proyectar un poco nuestros propios deseos.

Pero cuando un waifu y un marido se aman mucho, se convierten en parejas del anime poderosas. Y esto es cierto para cualquier pareja (novias, citas, bromances) del género shonen, shoujo, entre muchos más.

En La Verdad Noticias clasificaremos algunas de las mejores parejas del anime en función de la ternura, el número de objetivos y tal vez algunos puntos extras por su química en pantalla. Series de anime como Naruto, Dragon Ball y Nanatsu no Taizai tienen algunas de las más conocidas hasta ahora.

¿Cuáles son las mejores parejas del anime?

Parejas del anime: Hiro y Zero Two

15 - Zero Two y Hiro

En el anime Darling in the FranXX, no todos los días te encuentras con tu alma gemela haciendo que salte de un río completamente desnudo con un pez en la boca. En realidad, es bastante raro. Ahora bien, esta relación parecía inicialmente unilateral.

Más bien, Zero Two de Darling in the FranXX acaba de tener una mascota que le gusta mucho, para ser más precisos. Pero es interesante lo rápido que creció esa relación. En las escenas finales del programa, los dos parecían espíritus afines, vagando por el cosmos solo el uno con el otro para consolarse.

Parejas del anime: Chi Chi y Goku

14 - Goku y Chi Chi (Milk)

Muchos fanáticos de Dragon Ball Sienten que Chi Chi tiene una mala reputación por gritar constantemente a Goku y Gohan. Pero tenemos que recordar el otro lado de la historia. En primer lugar, Chi Chi esperó a Goku durante tanto tiempo. Esperando que él cumpliera su promesa de casarse con ella.

En segundo lugar, hay que gritarle a Goku de vez en cuando. Porque, sinceramente, el cerebro de este hombre es un bíceps. Cuando miras hacia atrás a la serie creada por Akira Toriyama y en los momentos más sinceros de Chi Chi en la serie Dragon Ball Z, queda muy claro que fueron hechos el uno para el otro.

Parejas del anime: Elaine y Ban

13 - Ban y Elaine

En Nanatsu no Taizai, Ban y Elaine son una de las parejas del anime que floreció desde el inicio. Ambos eran muy interesantes física y temáticamente. No esperarías que un personaje tan nervioso como Ban se enamorara de una pequeña hada. Pero lo hace. Y realmente se mantiene firme, nunca pierde la esperanza en su amante perdido.

Incluso estaba preparado para realizar un último movimiento de traición solo para salvarla. Así que es agradable verlos finalmente juntos, aunque solo sea por un momento. La serie de Nakaba Suzuki continúa en la temporada 5 Dragon’s Judgement y posteriormente en la película Seven Deadly Sins: Cursed by Light.

Parejas del anime: Naruto y Hinata

12 - Naruto Uzumaki y Hinata Hyuga

Cielos, Hinata Hyuga tuvo que esforzarse mucho para que esto sucediera. Naruto Uzumaki es genial y todo, pero el hombre es difícil de enamorar. Entonces, cuando finalmente llegó el momento y salió la última película con el nombre irónico, muchos fanáticos se emocionaron al ver que estos dos finalmente terminaban juntos.

Hinata aprendió a mantenerse firme y ser la voz de la razón en la casa. Trabajaban como una de las parejas del anime más estables. Dos personas bondadosas que poseen un poder inmenso y siguen su vida en Boruto: Naruto Next Generations.

Parejas del anime: Meliodas y Elizabeth

11 - Meliodas y Elizabeth

En Nanatsu no Taizai, estos dos tomaron el concepto de "amantes trágicos" y simplemente lo llevaron a niveles tan insanos. Para ponerte al día, ambos están malditos. Elizabeth debe morir y reencarnarse repetidamente sin sus recuerdos, mientras que Meliodas debe seguir viviendo y enamorarse de ella cada vez.

Pero incluso cuando Elizabeth recupera sus recuerdos, su amor sigue siendo tan fuerte, sin una sola tensión en el corazón después de toda esa tragedia. Entonces, si crees que las relaciones a larga distancia son difíciles, solo puedes imaginar cómo es para estos dos amantes malditos.

Parejas del anime: Tohru y Kyou

10 - Kyou Souma y Tohru Honda

Estos dos son lo mejor del anime Fruits Basket. Son demasiado adorables para verlos y sobre el papel del manga original su relación es un cliché. Kyou es un chico malo gruñón que tiene una debilidad por Tohru, ella es un rayo de sol literal que dispersará toda la negatividad.

Pero los personajes están tan bien juntos que la naturaleza cliché de todo esto no significa absolutamente nada. Querrás asistir a su boda más que a la tuya. Si a esta pareja del anime le sumamos las dificultades por las que tienen que pasar antes de estar juntos, entonces tenemos todo un viaje emocional que sin duda disfrutarás.

Parejas del anime: Risa y Ootani

9 - Risa Koizumi y Atsushi Ootani

El anime Lovely Complex tenía una premisa tan simple y, sin embargo, no podemos decir que otro programa más lo hizo antes que ellos. Al menos en forma de anime, y en el buen sentido. La protagonista femenina es alta y el protagonista masculino es baja.

Ambos están marginados porque a la sociedad le gustan esas normas de género. Entonces caen en los brazos del otro para consolarse. Los fanáticos disfrutarán el mensaje que tiene, porque Risa y Atsushi son personas muy agradables. Y podemos ver que ambos son capaces y merecen el amor verdadero, independientemente de sus rasgos físicos.

Parejas del anime: Shirayuki y Zen

8 - Shirayuki y Zen Wistalia

Si la escuela secundaria realmente no es lo tuyo, entonces esta pareja de Akagami no Shirayuki-hime podría adaptarse a tus gustos. Tiene el típico escenario de cuento de hadas donde el protagonista masculino es un príncipe. Sin embargo, la protagonista femenina no es solo una chica con problemas con su padre.

Más bien, Shirayuki es una herbolaria con sus propios objetivos y aspiraciones. Y el Príncipe Zen no es una pizarra en blanco con un buen estado bancario. De hecho, es un buen compañero con el que te puedes relacionar. Y si los personajes son interesantes individualmente, se vuelven aún mejores como pareja.

Parejas del anime: Kurisu y Okabe

7 - Rintarou Okabe y Kurisu Makise

No es de extrañar que un programa de tan alto calibre como Steins; Gate produjera una de las mejores parejas del anime. Esto se debe a que, individualmente, los personajes son increíbles tal como son.

Entonces, cuando una relación comenzó a recibir algunas pistas, fue como la segunda venida de Cupido Jesús. No está en tu cara y no es inmediato. Y como un buen vino, solo mejora con cada episodio (o película). Fue increíblemente conmovedor y realmente mostró cuán cercanos se habían vuelto los dos.

Parejas del anime: Kamina y Yoko

6 - Kamina y Yoko Littner

El anime de Tengen Toppa Gurren Lagann ya es una joya en sí. Sin embargo, puede que poner a Kamina y Littner como una de las mejores parejas del anime sea extraño. ¿La razón? Como spoiler, su relación fue una de las más cortas de la historia.

Fue muy interesante ver a estos individuos increíblemente fuertes enamorarse el uno del otro. Especialmente por la tragedia que siguió poco después. Para muchos, ese único beso y la breve conversación que Kamina y Yoko tuvieron antes de la batalla tocó la fibra sensible. Ciertamente de una manera más notable que cualquier otra pareja de la serie.

Parejas del anime: Touka y Kaneki

5 - Ken Kaneki y Touka Kirishima

Esta relación fue lo único que mantuvo a muchos fanáticos mirando la última temporada de Tokyo Ghoul. Con Touka inicialmente siendo un rudo absoluto y protegiendo a Kaneki, las cosas se pusieron interesantes cuando las cosas se invirtieron.

En un momento del anime tuvimos una escena asombrosa cuando Haise (Kaneki) y Touka se "conocieron" por primera vez. Cuando las cosas se pusieron feas, fue Touka quien le dio a Kaneki la fuerza para ser más fuerte. Y en el mundo shonen, esa es la mayor confesión de amor que puedes obtener.

Parejas del anime: Kyouya y Erika

4 - Kyouya Sata y Erika Shinohara

Ahora bien, este anime de Ōkami Shōjo to Kuro Ōji hizo dos cosas bien. Primero, que la gente en la escuela secundaria puede ser bastante diabólica si eso significa encajar. Con Erika, es solo mentir acerca de tener un novio para algunos puntos sociales mientras Kyouya estaba completamente preparado para chantajearla como el infierno.

Sin embargo, la segunda parte que hicieron bien es que rara vez tiene una intención verdaderamente maliciosa. Podemos ver que una vez que se estableció un verdadero vínculo, gran parte de esa oscuridad se desvanece de Kyouya, e incluso se convierte en un novio decente. Una de las parejas del anime más interesantes hasta ahora.

Parejas del anime: Sawako y Kazehaya

3 - Sawako Kuronuma y Shouta Kazehaya

Esta es una de esas raras ocasiones en las que los fanáticos de Kimi Ni Todoke entienden completamente por qué un personaje es el niño popular. Claro, puede que Shouta no sea perfecto. Pero es un tipo tan agradable, y nunca deja que la popularidad lo convierta en un tono furioso.

Es por esta razón que extiende una mano de ayuda a Sawako, una chica cuya vida social se arruinó porque se parecía a esa chica de The Ring. El ritmo del espectáculo es lento, porque los dos no se enamoran de la nada. Primero se hacen amigos. Y sus emociones crecen de un episodio a otro. Y son tan preciosos.

Parejas del anime: Kirito y Asuna

2 - Kazuto Kirigaya y Asuna Yuuki

Kirito y Asuna de Sword Art Online son la envidia de muchos. La historia de Kirito y Asuna es ahora más creíble que nunca. La parte en la que conoces a alguien en línea, te enamoras, adoptas un niño virtual y llegas a conocerle en la vida real.

Hay que reconocer que su amor persistió fuera del mundo virtual. Kirito básicamente la salvó de los más espeluznantes mundos virtuales y ella hizo lo mismo por él. Seguro, puede que no sea picante. Pero es familiar y reconfortante verlos como una de las mejores parejas del anime.

Parejas del anime: Taiga y Ryuji

1 - Taiga Aisaka y Ryuuji Takasu

Es una ley universal que si logras entablar una relación amorosa con un tsundere, será increíble. Para los espectadores al menos, Taiga del anime Toradora es la reina tsundere. No porque recurra a la violencia con más frecuencia. Sino más bien porque ella está tan estreñida emocionalmente como ellos.

Así que verla abrirse a un buen chico como Ryuuji, fue adorable. Verlos a ambos hacer todo lo posible para ser personas dignas de amor y dignas el uno del otro fue una experiencia muy divertida. Y también son una de las parejas de anime que te harán llorar lo suficiente, en el mejor sentido.

¿Cuál es la pareja más famosa del anime?

Vegeta y Bulma en Dragon Ball Super

Vegeta y Bulma son la pareja más famosa del anime en general y la razón se debe a la popularidad del universo Dragon Ball. Ambos personajes son individualmente populares en el mundo del anime.

Probablemente no haya una persona que no haya visto u oído hablar de ninguno de los personajes de una forma u otra. ¿Y en pareja? Son una pareja poderosa que hace que las cosas sucedan en el mundo de Akira Toriyama.

Otras parejas del anime memorables que merecen la pena mencionarse son Hori y Midoriya del manga de Horimiya, Edward y Winry de Fullmetal Alchemist, Misaki y Usui de Kaichō wa Maid-sama!, Tomoya y Nagisa de Clannad, Inuyasha y Kagome, Renton y Eureka, Krilin y Androide 18 de Dragon Ball Z, Subaru y Emilia de Re:Zero, Natsu y Lucy de Fairy Tail, entre muchas más.

