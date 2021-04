Las mejores páginas para ver anime en el celular

Las series de anime están en su mejor momento. Gigantes del streaming como Netflix y Crunchyroll estrenan nuevo contenido de anime cada mes. Por lo tanto, los fanáticos están buscando páginas para ver anime en 2021 y que funcionen desde sus celulares inteligentes.

La Verdad Noticias te comparte, que existen sitios web o aplicaciones legales para ver tus programas de anime favoritos pagando desde $99 pesos mexicanos al mes. Ver series japonesas desde sus distribuidores oficiales le trae muchos beneficios a los creadores y productores de estos títulos.

Al ver anime legalmente se apoya el trabajo de autores como Hajime Isayama de Shingeki no Kyojin y Koyoharu Gotouge de Kimetsu no Yaiba. Además, los fanáticos pueden acceder a sus series favoritas con subtítulos y doblajes de alta calidad.

10 páginas para ver anime en el celular

Crunchyroll tiene más de 30 mil episodios de anime disponibles

Las 10 mejores páginas para ver anime en el celular destacan a Crunchyroll, una empresa de streaming especializada en anime que requiere una suscripción para ver series sin publicidad. A continuación la lista completa de las páginas:

Crunchyroll

Funimation

Netflix

Amazon Prime

Youtube

Asian Crush

Animeflv

Jkanime

Animeblix

Reyanime

De la lista, las primeras 5 páginas son de paga, pero al mismo tiempo te permiten hacer una prueba gratuita o ver series de anime en línea fácilmente con publicidad intercalada. Los 5 sitios restantes son gratuitos y no son legales. Sin embargo, te dejan conocer los estrenos a tiempo real para luego ubicarlos desde aplicaciones oficiales.

Los fanáticos pueden encontrar desde series clásicas como Dragon Ball Z, Super Campeones, Naruto y One Piece, hasta nuevos lanzamientos de anime como Jujutsu Kaisen, Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui, la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, entre muchos más. Páginas como Animeblix, incluso tienen animes en español latino.

Mejor página para ver anime online gratis

Animeflv y Jkanime son páginas muy similares

Los fanáticos compartieron en redes sociales que Animeflv es una de las mejores paginas para ver anime online gratis (de hecho la número 1). Su catálogo tiene aproximadamente más de 40 mil series con temporadas de anime totalmente gratis. La página tiene una versión para computadora y otra para celulares.

Animeflv tiene animes disponibles desde varios servidores (al menos con más de 5 opciones) y algunos de ellos son compatibles con dispositivos como Chromecast. De este modo, los fanáticos pueden transmitir sus series favoritas a su televisión.

¿Dónde puedo ver anime más rápido?

Las páginas para ver anime más rápido siempre serán las oficiales. Recordemos que plataformas como Netflix y Crunchyroll permiten a sus suscriptores disfrutar de contenido sin publicidad o anuncios invasivos. La calidad de imagen y sonido también es superior en las plataformas legales.

De igual forma, si los fanáticos se preguntan cómo ver más rápido un anime (si la intención es hacer un maratón o no tienen mucho tiempo para terminar más de 500 episodios en menos de un mes), lo mejor es saltarse los openings del anime que normalmente duran 1 minuto con 30 segundos.

Solo saltarse los openings, te ahorra más de 15 minutos en una serie de 12 episodios. Se recomienda hacer lo mismo con los endings. Si quieres avanzar rápido lo mejor es ver mínimo 2 episodios al día, pero todo dependerá de tu tiempo disponible.

En conclusión, las mejores paginas para ver anime en tu celular dependen de si deseas ver series de forma gratuita o desde sus distribuidores oficiales. Las dos páginas que debes tener en cuenta son Crunchyroll y Animeflv. ¿La razón? Ambas tienen un amplio catálogo de animes y son perfectas para cualquier dispositivo móvil.

