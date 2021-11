Las 5 muertes más trágicas en todo Attack on Titan

Si hubo un programa que podría llevarse el título de "la mayoría de los personajes asesinados" como Game of Thrones, es la exitosa serie de anime Attack on Titan.

El anime está adaptado del manga del mismo nombre por el mangaka Hajime Isayama. Desde la Temporada 1, Episodio 1, Attack on Titan dejó muy claro que nadie estaba a salvo de la muerte.

Así que lloremos juntos y repitamos las cinco escenas de muerte más trágicas de Attack on Titan.

5 muertes más trágicas en Attack on Titan

Attack on Titan: Comandante Erwin Smith

5 - Comandante Erwin Smith

Casi sentimos que es un insulto para Erwin Smith llamar trágica a su muerte. Diremos que el final de Erwin fue más trágico para Survey Corps y los espectadores que confiaban en el estoico comandante de Survey Corps para su confianza, incluso cuando las cosas en AOT parecían espantosas.

En serio, ¿quién puede olvidar que Erwin lideró una carga justo después de que un titán le mordiera el brazo? Erwin parecía casi invencible ... hasta la temporada 3. El Titán Bestia había hecho retroceder al Cuerpo de Exploración hasta un rincón, enviando descargas de rocas mortales en su dirección.

Erwin reconoció que la única forma de derribar al Titán Bestia era liderar una carga suicida directamente contra el Titán. La carga distraería al Titán Bestia mientras el Capitán Levi se lanzaba para matar.

Siendo el gran comandante que era, Erwin también reconoció que no había forma de que pudiera pedir a sus soldados que murieran si no estaba dispuesto a hacerlo él mismo. Erwin fue herido de muerte por una de las rocas del Titán Bestia mientras lideraba la carga suicida.

Lo que hizo que la muerte de Erwin fuera verdaderamente trágica fue el hecho de que podría haberse salvado. El Survey Corps tenía una dosis del suero Titán, que haría que una persona regresara del borde de la muerte.

El capitán Levi estaba a cargo de la dosis. Si bien Levi inicialmente iba a usar el suero en Erwin, finalmente eligió administrárselo a Armin Arlert. El objetivo final de Erwin siempre había sido descubrir el misterio de los Titanes en Attack on Titan.

Levi reconoció que Erwin podría perder la voluntad de luchar después de encontrar la respuesta, mientras que Armin tenía metas de mayor alcance por las que luchar. Así, Erwin Smith falleció, su cuerpo fue dejado a descansar en una cama en Shiganshina. Anteriormente, informamos cómo la historia trágica de Levi lo cambió todo en el anime.

Attack on Titan: Carla Jaeger

4 - Carla Jaeger

La trágica muerte de Carla Jaeger realmente marcó el tono de qué tipo de historia iba a contar Attack on Titan . El joven Eren Jaeger había estado viviendo una vida bastante pacífica detrás de los muros en Shiganshina.

Eren era consciente de la amenaza de los Titanes devoradores de hombres, pero nunca había experimentado el horror de los monstruos de primera mano hasta que rompieron los muros de su ciudad natal. Para horror de Eren, descubre que Carla ha sido aplastada por su propia casa en el caos.

Eren lucha por liberarla para que puedan escapar juntos. Carla reconoce que no hay forma de que pueda escapar, por lo que le ruega a Hannes, el amigo de la familia de los Jaeger, que lleve a Eren, Mikasa y Armin a un lugar seguro.

Hannes primero intenta enfrentarse al Titán que se les acerca, pero retrocede por miedo. Agarra a Eren y lleva a los tres niños a la barcaza que huye. Carla se queda sola con el Titán Sonriente, que literalmente rompe a Carla por la mitad cuando todavía está viva antes de comérsela. El pobre Eren lo ve todo.

La muerte de Carla incita al objetivo de toda la vida de Eren: matar hasta el último titán. ¿Mencionamos que el titán sonriente resultó ser la versión titánica de la primera esposa del marido de Carla, Dina? ¿Cómo es eso para una capa extra de tristeza y miseria?

Attack on Titan: Marco Bodt

3 - Marco Bodt

Marco Bodt fue uno de los 10 mejores cadetes del 104º Cuerpo de Cadetes. Su compañero cadete y amigo Jean Kirschtein se horrorizó al encontrar el cuerpo de Marco mordido por la mitad después de la Batalla de Trost.

Después de todo, fue Marco quien creyó en Jean desde el principio. Marco le dijo a Jean que era un buen líder, no porque fuera valiente sino porque estaba tan asustado como el resto de los cadetes y seguía avanzando de todos modos.

El misterio de lo que le sucedió a Marco finalmente se revela en la Temporada 4, Parte 1. Marco accidentalmente escucha a Reiner Braun y Bertholdt Hoover discutir el hecho de que ellos eran esencialmente los Titanes que entraron en la ciudad natal de Eren hace cinco años.

Naturalmente, Marco descarta lo que escuchó decir a sus compañeros como una broma estúpida. Lo que sucede a continuación es espantoso. Desesperados por mantener en secreto su estatus de traidor, Reiner y Bertholdt inmovilizan a Marco.

La compañera traidora de Reiner y Bertholdt, Annie Leonhart, entra en escena, y la pareja le ordena que se quite el equipo omnidireccional de Marco (el mismo equipo que permite a los cadetes volar fuera del peligro de los Titanes). Como resultado, Marco queda completamente indefenso y es mordido por la mitad por un titán, lo que resulta en su trágica muerte.

Attack on Titan: Hannes

2 - Hannes

Hannes fue presentado en Attack on Titan como un borracho vago, pero realmente se preocupaba por Eren, Mikasa y Armin. En la temporada 2, Hannes finalmente tiene la oportunidad de redimirse por acobardarse antes de que Carla fuera asesinada.

En un extraño giro del destino, Hannes se encuentra cara a cara con el Titán Sonriente, el mismo monstruo que mató a Carla. Una vez más, Eren se ve obligado a ver cómo Hannes intenta derribar al Titán.

Eren intenta desesperadamente convertirse en su forma de Titán para salvar a Hannes, pero su transformación nunca ocurre. Hannes muere, pero casi parece estar en paz con eso. Murió como un héroe.

Attack on Titan: Sasha Blouse "Potato Girl"

1 - Sasha Blouse "Potato Girl"

En un giro terriblemente trágico de ironía, Sasha Blouse fue asesinada a tiros por la misma chica a la que había salvado. Sasha se ganó el corazón de sus compañeros cadetes y de los fanáticos de Attack on Titan en todas partes con su presentación de la temporada 1.

Sasha rompe el protocolo al comer una papa caliente durante el pase de lista y el instructor jefe del Cuerpo de Entrenamiento Militar, Keith Shadis, rápidamente la muerde por sus acciones hambrientas. Después del incidente de la papa, Sasha fue considerada Potato Girl por sus compañeros cadetes.

Sasha era una de las favoritas de los fanáticos de Attack on Titan, proporcionando a la serie oscura una dosis vital de alivio cómico. Es por eso que su muerte fue impactante con un "OH DIOS MÍO" mayúscula.

Sasha sobrevivió a innumerables batallas con Titanes devoradores de hombres, solo para recibir un disparo en el pecho del joven Gabi Braun después de la Batalla de Liberio en la Temporada 4. Gabi buscaba venganza por la muerte de sus amigos y conciudadanos durante la batalla.

Sasha había disparado a dos guardias justo en frente de Gabi, pero le perdonó la vida, sin darse cuenta de que la propia Gabi era un soldado entrenado. Lo que hizo que la muerte de Sasha fuera aún más trágica fue el hecho de que su lado había ganado la batalla y la propia Sasha había sobrevivido una vez más.

Después de su victoria, el Survey Corps se retira de la batalla en su aeronave. Gabi enfurecida dispara y mata a Lobov, el soldado que se supone que está de guardia, asegurándose de que nadie esté persiguiendo al Cuerpo de Inspección mientras vuelan lejos de Liberio.

Como resultado, Gabi roba el equipo omnidireccional de Lobov y se cuela en la aeronave. Sin dudarlo, Gabi dispara una sola bala de un rifle, que golpea a un sorprendido Sasha cuadrado en el pecho.

Connie Springer acababa de decirles literalmente a Sasha y Jean que estaba muy contento de que todos hubieran sobrevivido. No hace falta decir que Jean y Connie se horrorizan al ver a Sasha desangrarse frente a sus ojos.

Fiel a la naturaleza amante de la comida de Sasha, su última palabra fue "carne". ¿Quién crees que va a tener un final prematuro cuando la Temporada 4, Parte 2 de Attack on Titan se estrene?

¿Cuándo se estrena Attack on Titan 4 Parte 2?

Attack on Titan temporada 4 parte 2 confirma estrenar el 9 de enero de 2022. Los fanáticos tendrán que presenciar más muertes trágicas en la historia.

