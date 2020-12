Las 5 chicas rudas del anime que han sido subestimadas este otoño 2020

Las waifu pueden venir en todas las formas y tamaños, pero lamentablemente no todas las waifu son amadas por los otaku. Muchos de nosotros, los fanáticos del anime, extrañamos algunos de los mejores anime waifu disponibles por temporada y además se están desatendiendo a muchas chicas de anime.

Es por eso que revisamos los numerosos animes que se transmitieron este otoño para encontrar a las chicas rudas del anime que no están recibiendo el suficiente amor de los fanáticos. Esta lista nos hizo pasar por la táctica de los géneros, pero al final, ¡estas chicas necesitan ser amadas y en La Verdad Noticias las ayudaremos a hacerse notar!

5. Sayo Yotsuba de Iwa Kakeru: Sports Climbing Girls

Sayo Yotsuba la chica ruda del anime Iwa Kakeru: Sports Climbing Girls

Si alguna vez ha escalado en roca, sabe que la cantidad de fuerza necesaria es realmente extraordinaria. Los músculos de cada fibra de su cuerpo se retuercen de dolor mientras continúa impulsando su cuerpo hacia arriba con la esperanza de mantener la fuerza de agarre alta.

Sayo Yotsuba, a primera vista, parece más una modelo o un ídolo del pop, pero es escaladora, además de capitana del equipo, a pesar de su apariencia. ¡Sayo es bastante fuerte y es una de las mujeres más fuertes de Hang On! Climbing Girls, convirtiéndola en una chica de anime verdaderamente importante para adorar.

Desafortunadamente, Sayo no es la chica principal, Konomi Kasahara, lo que significa que tiene mucho menos tiempo frente a la pantalla y eso es una pena.

4. Aprendiz de la División de Ejecución de Akudama Drive

Aprendiz de la División de Ejecución la chica ruda del anime Akudama Drive

A pesar de no tener un nombre, Aprendiz de la División de Ejecución, ciertamente ha demostrado ser una guerrera capaz en el mundo de Akudama Drive. Si bien luchó contra peleadores como Brawler y Cutthroat, Aprendiz se mantuvo firme y sobrevivió no a uno, sino a varios encuentros con Akudama en la serie.

Puede que sea una aprendiz de Verdugo, pero sus habilidades deben ser vistas con elogio y admiración. Además, Aprendiz es bastante linda, por lo que tampoco es dura a la vista.

3. Towa Higurashi de Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi

Towa Higurashi la chica ruda del anime Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi

Towa Higurashi tiene poco que demostrar dado su legado. Nacida del poderoso demonio Sesshoumaru, Towa estaba destinada desde su nacimiento a ser la potencia de una guerrera.

Sin embargo, la educación de Towa no fue exactamente normal, ya que fue empujada al mundo moderno a una edad temprana y disfrutó de la vida de una colegiala normal mientras estaba allí.

Sin embargo, Towa no se queda atrás en combate empuñando el poderoso Kikujuumonji y claramente tiene una aptitud para luchar contra cualquiera que le desee daño a ella o a su familia. Towa es preciosa y deseamos que reciba un poco más de amor, a pesar de que ya es un personaje principal, en Yashahime: Princess Half-Demon.

2. Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen

Nobara Kugisaki la chica ruda del anime Jujutsu Kaisen

Cuando se trata de demonios mágicos y fuerzas sobrenaturales, necesita una mujer fuerte en su equipo. Nobara Kugisaki completa el elenco de Jujutsu Kaisen como solo ella, ¡fuerte y verdaderamente la definición de ruda!.

¡Nobara no tiene miedo de meterse en una pelea y, por lo general, habla basura mientras se pelea con su oponente! Si eres un otaku que busca un waifu con una personalidad fuerte, pero linda, entonces te vas a enamorar perdidamente de Nobara Kugisaki.

1. Rin Vispose de Kimi a Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen

Rin Vispose es una chica ruda del anime que ha sido subestimada

Cuando eres una chica anime de clase alta, es natural que tengas una sirvienta que pueda mantenerte a salvo en todo momento. En el caso de Alice de Our Last Crusade o The Rise of a New World, esa criada guardiana sería Rin Vispose.

Rin es una doncella estoica pero linda que no se avergüenza de regañar a su ama por actuar de manera tonta o infantil, especialmente cuando se trata del afecto de Alice por Iska, quien también es su enemiga.

Rin ha demostrado que está dispuesta a proteger a Alice de todas las amenazas, incluso envenenó a Iska en la ciudad neutral con sedantes pesados para capturarlo, por lo que se ha ganado nuestro respeto. No te metas con Rin, puede que sea material waifu pero su amor por Alice es lo primero y ese amor es realmente bastante aterrador.

Fácilmente hay docenas y docenas de chicas de anime por temporada y sabemos que no las notamos todas. ¿Hubo algunas chicas rudas de anime que de alguna manera pasamos por alto? ¡Esperamos que los lectores comenten a continuación para hacernos saber a quiénes extrañamos y por qué merecían estar en la lista anterior!

