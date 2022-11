Las 10 mejores series de anime Isekai que establecen el estándar

Como género definido por un personaje que aparece en otro mundo, no sorprende que el anime Isekai sea el hogar de muchas oportunidades. Incluso series de anime famosas como Sword Art Online y KonoSuba Tensei, ayudaron a crecer el género.

Tanto los fanáticos como los recién llegados parecen estar totalmente encaprichados con la idea de ser llevados a una nueva realidad, especialmente porque los personajes principales casi siempre están tan confundidos, emocionados o aterrorizados como los fanáticos.

Sword Art Online es una de las series de anime Isekai más icónicas.

Por supuesto, con tanta saturación en el mercado, el listón del éxito se ha elevado a grandes alturas para los espectáculos de isekai. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre un nuevo anime que arregló el problema más grande de los isekai.

En esta ocasión, te hablamos de un puñado de series muy aclamadas, especialmente únicas o simplemente extrañas, que se han convertido en el centro de atención. Sin embargo, se destacan las series de anime que establecieron el estándar para isekai.

10 mejores series de anime isekai

1 - Isekai Quartet: Crea una perspectiva única para fanáticos y creadores por igual.

2 - KonoSuba: Es una parodia fenomenal de Isekai en su conjunto.

3 - Re:Zero: Trasciende sus propios tropos.

4 - Grimgar Ashes & Illusions: Muestra el valor de la simplicidad.

5 - Ya Boy Kongming!: Establece un estándar estelar para el alegre Isekai.

6 - Log Horizon: Elevó el listón de la gran escritura.

7 - Devil is a Part-Timer: Es una prueba de que incluso las ideas más vulgares pueden tener éxito.

8 - The Rising Of The Shield Hero: Se hizo intencionalmente frustrante y aún cumple.

9 - Sword Art Online: Abrió la puerta al videojuego Isekai.

10 - The Familiar Of Zero: Es un pionero completo para el género.

