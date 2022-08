La voz japonesa de Luffy explica porqué nunca lee el manga de One Piece

One Piece ha estado funcionando durante más de dos décadas en este momento y, por lo tanto, puede ser difícil no conocer a sus personajes. Además, la serie de manga de acción de larga duración de Eiichiro Oda está celebrando su 25 aniversario de su lanzamiento en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha.

Por lo tanto, se ha convertido en una gran montaña para escalar para los fanáticos curiosos sobre la serie. A menudo se ha convertido en la razón por la cual los nuevos fanáticos no se lanzan al manga o al anime, e incluso la actriz principal detrás de todo tampoco lo ha hecho.

Pero a diferencia de aquellos que usan la longitud de One Piece como una razón para no saltar a la serie, la actriz de voz de Monkey D. Luffy, Mayumi Tanaka, habló recientemente sobre algunos de sus principios básicos cuando se trata de actuar para la serie de anime.

En una entrevista reciente con 7 Rules en Japón, Tanaka reveló que en realidad nunca había leído el manga One Piece a pesar de desempeñar un papel muy importante en el anime. Como la estrella explicó sobre su proceso, evita leer la serie para mantener su actuación y reacciones como Luffy lo más auténticas posible.

La actriz de Luffy no lee One Piece

Imagen: Monkey D. Luffy del anime One Piece

"No leo el manga", comenzó Mayumi Tanaka. "De hecho, podría ser mejor si lo hiciera, pero mi estilo es hacer mis actuaciones mientras me aferro a esa nueva sensación de sorpresa y digo '¡Vaya, así que esto es lo que sucede!' eso viene de leerlo en el guión por primera vez y ver la obra de arte por primera vez también".

Entonces, si bien el manga de la serie es definitivamente una enorme montaña difícil de superar para muchos, Tanaka no ha leído nada de la serie para mantener sus primeras reacciones y su actuación lo más frescas posible para el proyecto final.

En una reciente entrevista, Mayumi Tanaka (voz de Luffy) comenta que siempre que veía a Eiichiro Oda éste le decía que a #OnePiece le quedaban 10 años.



Cuando dejó de decírselo, Tanaka supo que el manga de #OnePiece está en su recta final. pic.twitter.com/nK6N06SbRI — �� Ċυгι �� One Piece (@CuriosidadesOP) August 16, 2022

Tiene mucho sentido porque no es como si el propio Luffy pudiera ver el futuro a pesar de aprender a usar Observation Haki. Puede parecer extraño descubrir que la estrella principal del anime no lee el material original, ¡pero hasta ahora no ha habido quejas sobre el anime!

Si fuera un problema, seguramente los fanáticos ya lo habrían notado, pero Tanaka está tan acertada en el anime como lo estaba hace más de dos décadas cuando todo comenzó. Por otra parte, La Verdad Noticias informa que el creador de One Piece planea terminar el manga en 3 años.

