La temporada 2 de Tonikawa ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll

La segunda temporada de Tonikawa: Over The Moon For You (Tonikaku Kawaii) ha recibido un tráiler y una imagen promocional. Se reveló una fecha de lanzamiento para 2023 con el material promocional.

El personal que regresa de Tonikawa: Over The Moon For You Temporada 1 incluye a Hiroshi Ikehata como director, Kazuha Hyoudou como diseñador de personajes, Masakatsu Sasaki como diseñador de personajes y Endou como compositor musical. Seven Arcs vuelve a ser la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco que regresa a la animación japonesa incluye a Akari Kitou como Tsukasa Yuzaki, Junya Enoki como Nasa Yuzaki, Yuu Serizawa como Kaname Arisugawa, Sumire Uesaka como Aya Arisugawa y Konomi Kohara como Chitose Kaginoji.

Tonikawa: Over The Moon For You está basado en el manga publicado por Shogakukan por Kenjirou Hata. La serie comenzó a serializarse en Weekly Shonen Sunday en 2018 y tiene 21 volúmenes tankoubon a partir de septiembre de 2022.

Visual de Tonikaku Kawaii Temporada 2

Viz Media, que publicó el manga como Fly Me To The Moon, describe la trama como:

Desde el día en que sus padres lo nombraron, Nasa Yuzaki se ha sentido conectado con el espacio exterior... le guste o no. Sus esfuerzos por superar al programa espacial se desvían cuando un accidente le presenta a Tsukasa, una chica misteriosa con extraños poderes.

“¿Es ella una extraterrestre, una diosa de la luna o algo más? Como ella insiste en casarse con él, ¡Nasa tendrá muchas oportunidades de averiguarlo!”

La Verdad Noticias informó los planes de una segunda temporada de Tonikaku Kawaii en noviembre de 2021. Un año después, tenemos confirmada la fecha de lanzamiento para algún momento de 2023. Recuerda que Crunchyroll transmite el anime en su plataforma de streaming.

