¿La temporada 2 de No Game No Life se estrenará en 2021?

Han pasado seis años desde que se lanzó la primera temporada de No Game No Life y los fanáticos todavía esperan un anuncio para la temporada 2. Este anime isekai ganó millones de corazones, pero ahora es decepcionante saber que no hay mucho sobre su segunda temporada.

Este popular anime está basado en una novela ligera y manga del mismo nombre de Yuu Kamiya y hasta la fecha se han lanzado sus diez volúmenes. Esta serie animada ha recibido grandes elogios por su animación de alta calidad.

Aunque el estudio detrás del desarrollo del anime es Madhouse (mismo de One Punch Man 1) y se lanzó una película precuela del anime basada en su sexto volumen NGNL: Zero, desde entonces nadie ha escuchado una sola actualización sobre la animación japonesa.

¿Habrá la temporada 2 de No Game No Life?

Foto: Madhouse - Anime Isekai de 2014

La primera temporada se estrenó en abril de 2014 y desde entonces los espectadores están demandando por la temporada 2 de este anime. Sin embargo, hasta ahora no hay anuncios sobre la temporada 2. La Verdad Noticias te compartirá cualquier actualización en el futuro.

Los fanáticos deben saber que los productores del anime ni negaron haber hecho la temporada 2, ni dijeron que el anime sería renovado. Por lo tanto, es completamente un suspenso para la audiencia que ha estado esperando durante mucho tiempo la temporada 2.

La serie animada ahora está disponible en la plataforma de Netflix (algunos países), por lo que los fanáticos pueden recordar sus recuerdos de la temporada 1. Es posible que si la audiencia en general ve la serie, los creadores podrían considerar renovar el programa y trabajar en la temporada 2.

Tráiler oficial de la temporada 2 de No Game No Life

Hasta ahora, no hay certeza de si la temporada 2 del anime se canceló o se renovará, hasta entonces los espectadores pueden recordar sus recuerdos del avance de su película precuela; mismo que es el tráiler más reciente del anime isekai.

Personajes que regresan en la temporada 2

Foto: Madhouse - Personajes principales

Como no hay un anuncio oficial sobre la realización de la temporada 2 de este anime, es imposible predecir el elenco. Sin embargo, esperamos que los personajes de anime: Sora, Shiro, Stephanie Dola, Jibril, Warbeast, Kurami Zell , Fil Nilvalen, Dhampirs, Shirens y muchos otros de la temporada 1 estén de regreso.

Trama de No Game No Life Temporada 2

Esta serie de novelas ligeras japonesas sigue la historia de un grupo de jugadores humanos que buscan vencer al dios de los juegos en una serie de juegos de mesa para usurpar el trono del dios.

Aquí la historia comienza con Sora y Shiro, que son dos hermanastros “hikikomori” y en el mundo de los juegos en línea, estos hermanos son conocidos como Blank, un grupo invicto de jugadores.

Un día, ambos son desafiados a una partida de ajedrez por Teto, un viejo “deus” y como ambos hermanos salen victoriosos, se les ofrece vivir en un mundo que se centra en los juegos. Para saber más, mira la temporada completa de No Game No Life en Netflix.

Mata ne!