La temporada 2 de Hataraku Maou Sama anuncia su fecha de estreno

La temporada 2 del anime Hataraku Maou Sama (The Devil is a Part-Timer!) continuará las aventuras del Rey Diablo Sadao Maou y la heroína Emi Yusa en julio del próximo año. Además del anuncio de la ventana de estreno, se lanzaron un nuevo avance y una imagen, así como un breve video promocional con el nuevo personaje Alas Ramus.

La primera temporada de The Devil is a Part-Timer!, que fue producida por White Fox, se lanzó en 2013. El anime está basado en la serie de novelas ligeras de Satoshi Wagahara con ilustraciones de 029, que se desarrolló de 2011 a 2020 con 21 volúmenes recopilatorios principales.

Las novelas ligeras de The Devil is a Part-Timer! se publican bajo la etiqueta Dengeki Bunko y han inspirado varias series de manga. Anteriormente, informamos en La Verdad Noticias que Hataraku Maou-sama! al fin confirma su segunda temporada de anime.

¿Cuándo sale Hataraku Maou Sama Temporada 2?

La temporada 2 de Hataraku Maou-sama! se estrena en julio de 2022. El personal de la segunda temporada incluye Daisuke Tsukushi como director, Yudai Iino como diseñador de personajes, Masahiro Yokotani como compositor de la serie, y Yoshihiro Takeda como director de animación en jefe. Podemos ver un segundo video promocional desde el canal de YouTube, Infinite Co., Ltd.

Otros miembros del personal incluyen a Manabu Otsuzuki (Tokyo Revengers) de Kusanagi como director de arte, Akemi Teshima (The Devil is a Part-Timer!, Princess Connect! Re: Dive) de Wish como diseñadora de color.

Ryou Iijima de Asahi Production (Star Twinkle Precure the Movie) como director de fotografía, y Ryousuke Nakanishi como compositor de la música. Studio 3Hz es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco que regresa incluye a Ryouta Oosaka como Sadao Maou, Youko Hikasa como Emi Yusa, Nao Touyama como Chiho Sasaki, Yuuki Ono como Shiro Ashiya, Hiro Shimono como Hanzo Urushihara y Kanae Itou como Suzuno Kamazuki. Hina Kino está expresando a Alas Ramus.

¿Dónde ver The Devil is a Part Timer?

Promocional de Hataraku Maou Sama Temporada 2

Puedes ver el anime de The Devil is a Part-Timer! en Crunchyroll y ellos describen la primera temporada como tal: “Frustrado por un héroe cuando está a centímetros de conquistar el mundo, el diablo se encuentra en el Tokio actual.

“Sin habilidades del mundo real de las que hablar, ¡el diablo se ve obligado a ganarse la vida sirviendo hamburguesas en un restaurante de comida rápida! Para detener cualquier plan adicional de dominación mundial, el héroe sigue el rastro del diablo y asume las humildes tareas de un vendedor por teléfono”. Puedes seguir el anime Hataraku Maou Sama en Twitter aquí.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!