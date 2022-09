La seiyuu Aoi Koga explica las dificultades de darle voz a Kaguya Shinomiya

El medio AnimeNewsNetwork tuvo una entrevista con la actriz de voz Aoi Koga, quien comentó sobre su trabajo como seiyuu de Kaguya Shinomiya en la franquicia de anime de Kaguya-sama: Love is War.

Aoi Koga habló en particular sobre las dificultades al interpretar a un personaje multifacético y la relación con su importante amiga, Hayasaka. También compartió detalles sobre sus momentos más divertidos en la tercera temporada de anime.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo lo que debes saber de Kaguya-sama: Love is War Temporada 3. A continuación, te compartimos un resumen de la entrevista con la seiyuu Aoi Koga (Sora Kaneshiro en Tenshi no 3P! y Yuri Miyata en Two Car).

Entrevista de Aoi Koga sobre Kaguya Shinomiya

Fotos: Aoi Koga y Kaguya Shinomiya

Hay muchos lados diferentes de Kaguya, ¿qué parte de su personalidad es la más identificable para ti?

Aoi Koga comentó: Puede que sea un poco diferente de cómo me relaciono con ella, pero… realmente simpatizo con su lado adorable y puro en el que solo quería ser una chica normal.

Al principio, no podía mostrar cómo se sentía realmente en su corazón, pero al conocer a los miembros del consejo estudiantil, comienza a abrirse y a ser más expresiva.

En la temporada 3, podemos ver el lado femenino de Kaguya y lo encontré muy entrañable. Me hizo pensar que tal vez podría ser amiga de esta Kaguya. (risa)

Los diferentes lados de Kaguya también tienen voces diferentes, ¿alguno de ellos fue particularmente difícil de dominar? Aoi respondió: La parte más difícil fue el episodio 1 de la temporada 1, donde hubo muchos monólogos internos.

“Nunca he tenido un papel en el que hubiera tantos monólogos internos y tuviera que distinguir sus pensamientos frente a su comportamiento exterior”.

Además, dentro de Kaguya hay muchas versiones de “Kaguya” y asegurarse de que cada lado esté representado correctamente puede ser difícil, así que me aseguré de tener mucho cuidado con eso mientras actuaba.

En las últimas tres temporadas, ¿qué momento te hizo reír más? ¿Qué momento fue el más conmovedor emocionalmente?

La seiyuu del anime Kaguya Sama comentó: En Japón, todos están juntos en la cabina de grabación y ensayamos antes de empezar a grabar. Durante estos ensayos, escuchábamos lo que cada uno de nosotros tenía en mente para la escena.

Además de eso, todo el mundo tiende a improvisar, así que no puedo bajar la guardia porque cada momento es divertidísimo. Algo que más me llama la atención es el Sr. Aoyama como narrador.

Por lo general, las narraciones no afectan la historia, pero en “Kaguya-sama: Love is War” la narración a menudo inicia las cosas. Como resultado, todos los demás comenzaron a improvisar y, por eso, aprendí mucho de la narración del Sr. Aoyama. Él me ha inspirado a ser una actriz de voz como él.

Si bien es difícil señalar un momento conmovedor, debo decir la primera vez que vi el programa transmitido por televisión. En el momento de la grabación, la animación no está completa y no se incluyen elementos como la música de fondo o los efectos especiales.

“No puedes visualizar cómo se edita todo cuando estás grabando, así que siempre descubro algo nuevo cada vez que veo el producto terminado”.

Kaguya y Hayasaka tienen una amistad única. ¿Puedes compartir tus sentimientos acerca de su relación entre ellas? Aoi Koga respondió: Creo que Hayasaka no solo es la persona más cercana a Kaguya, sino también una especie de hermana mayor para ella.

Como alguien que tenía que reprimir constantemente lo que quería hacer, tener a alguien cerca con quien poder hablar sobre sus verdaderos sentimientos es, creo, un salvavidas para Kaguya.

“Siempre me emociono mucho cuando hablo de Hayasaka”.

Su relación es tan cercana que se ha convertido en algo que Kaguya ha perdido de vista y da por sentado, y hay momentos en que Kaguya ignora por completo los sentimientos de Hayasaka.

A veces, no aprecias a las personas más importantes de tu vida hasta que se van. Creo que tener a alguien que te haga darte cuenta de estas cosas es una bendición, así que encuentro que su relación es muy especial.

En el final de temporada, Kaguya y Miyuki finalmente tienen una cita en el festival cultural de la escuela. ¿Tienes recuerdos del festival cultural de tu época en la escuela? ¿Qué tipo de actuación/evento creó su clase?

Aoi Koga comento: Estaba en el club de música, así que pasé mucho tiempo en la sala del club practicando canciones con todos. No podía participar en lo que mi clase estaba planeando para el festival, pero pasaría durante mi descanso.

¿Tienes algún mensaje para los fanáticos extranjeros? La seiyuu de Kaguya Shinomiya concluyó diciendo: En Japón, recibo mensajes de personas en el extranjero que aman a “Kaguya-sama: Love is War”, y tengo mucha suerte de experimentar el amor que la gente de todo el mundo siente por el programa.

