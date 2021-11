La secuela de Nanatsu no Taizai se adaptará al anime

Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) llegó a su fin a principios de este año, terminando con una película que nos llevó al futuro y envolvió la historia de Meliodas y sus amigos a través de Cursed By Light en la plataforma de Netflix.

Pero parece que la popular franquicia de Nakaba Suzuki está lista para regresar al mundo del anime a través de una adaptación secuela. Esta se titula Four Knights of the Apocalypse, y es una serie de manga comenzó a principios de este año.

También conocida como Mokushiroku no Yonkishi, tiene lugar dieciséis años después de la conclusión de Los Siete Pecados Capitales. También presentó nuevos personajes que tomarán las riendas de la franquicia The Seven Deadly Sins creada por Nakaba Suzuki.

¿Cuándo sale el anime Four Knights of the Apocalypse?

Foto: Personajes del manga Mokushiroku no Yonkishi

Si bien los detalles sobre cuándo llegará esta nueva serie aún son confusos en el mejor de los casos, está claro que el creador Nakaba Suzuki todavía está interesado en explorar más a fondo el mundo popular que ha creado.

El mundo de Meliodas y los Sins se ha convertido en una de las mayores series de anime exclusivas de Netflix, aunque el servicio de transmisión está trabajando para agregar series adicionales a su lista en constante expansión, y este diciembre verá la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure llegar a través de Stone Ocean.

Con Netflix ya teniendo a Beastars y Baki Hanma como parte de su servicio de transmisión, en La Verdad Noticias imaginamos que la eventual secuela de los Sins también aterrizará en la plataforma en el futuro.

El usuario de Twitter Manga Mogura RE compartió la actualización del creador de The Seven Deadly Sins de que su último trabajo, Four Knights of the Apocalypse, recibirá una adaptación de anime que ayudará a explorar el mundo de la franquicia de anime a través de los nuevos personajes que componen la banda de aventureros:

"La secuela de la serie de manga 'The Seven Deadly Sins' 'Mokushiroku no Yonkishi' de Nakaba Suzuki se adaptará como anime"

Foto: Kodansha y Twitter Manga Mogura RE

¿Qué tan bueno es Nanatsu no Taizai?

Muchos fanáticos recomiendan ver el anime de Nanatsu no Taizai en Netflix, porque ofrece una historia profunda con mucha acción y fantasía. Si no estás familiarizado con la historia de los Sins, Netflix ofreció la descripción oficial de la serie que se ha convertido en una de las más importantes para el servicio de transmisión:

"En un reino atribulado plagado de caballeros corruptos, la única salvación vendrá del pecado. Del estudio detrás de Fairy Tail llega una nueva acción y aventura que demuestra que hay más de un lado en la historia”.

“Cuando los Caballeros Santos arrestan a su padre y hermanas, la Princesa Elizabeth busca a un grupo de guerreros legendarios conocidos como los Siete Pecados Capitales. Una vez venerados, los Pecados traicionaron el reino y se convirtieron en temibles fugitivos que ningún hombre está dispuesto a enfrentar, muy lejos de los héroes que esta princesa necesita".

¿Estás emocionado de que una secuela de anime está en camino para el mundo de Los Siete Pecados Capitales? Nanatsu no Taizai: The Four Knights of Apocalypse llegó en enero de 2021 y los fanáticos pueden leer el manga desde Crunchyroll.

