La precuela de My Hero Academia terminará pronto

My Hero Academia es un manga reconfortante para muchos, y el creador Kohei Horikoshi está poniendo a los lectores a prueba en este momento. La serie principal está trabajando en su acto final, pero aún queda mucho por hacer antes de que cierre el telón.

Sin embargo, según un nuevo informe, parece que la precuela de My Hero Academia terminará más temprano que tarde. Después de todo, el aviso proviene de la propia Shonen Jump.

Shueisha publicó un artículo centrado en My Hero Academia: Vigilantes, como puedes ver a continuación. La promoción anuncia la gran pelea de la precuela en este momento, y Shonen Jump confirma que llevará la serie a su clímax.

Foto: Shueisha / My Hero Academia: Vigilantes

Para aquellos que no están familiarizados con esta precuela, no podemos recomendar lo suficiente que la revisen. My Hero Academia: Vigilantes tiene lugar mucho antes de que Izuku Midoriya se encuentre en la escuela secundaria UA o el próximo portador de One For All.

En cambio, la historia de Vigilantes sigue a un vigilante en edad universitaria llamado Koichi que aspira a ser como All Might. Y una vez que comienza a salvar a los civiles alrededor de Naruhata, se encuentra con varias caras conocidas, como Eraserhead y Mirko, para comenzar.

VIGILANTE -My Hero Academia Illegals- Spin-Off by Hideyuki Furuhashi and Betten Court is reaching its climax.



A special 2-page feature has also been published in Weekly Shonen Jump Issue #17. https://t.co/HjPUvrvgnB pic.twitter.com/uPLfVNNAlu — Shonen Jump News - Unofficial (@WSJ_manga) March 28, 2022

La ambiciosa historia brinda muchos antecedentes a la sociedad de héroes profesionales de la franquicia al tiempo que sienta las bases importantes para nuestros héroes. Aizawa tiene un arco importante en la precuela dedicada a sus años de escuela secundaria, y All For One aparece con Kurogiri para exponer más de sus motivaciones.

Cualquier fanático de My Hero Academia debería considerar esta precuela como una lectura obligada. Y si te pones al día rápidamente, pueden seguir el manga mientras se prepara para su último lote de capítulos.

Aunque Jujutsu Kaisen supera a My Hero Academia con un nuevo récord de ventas, MHA sigue registrando un aumento de copias en circulación tras cada temporada de anime. La Verdad Noticias te recuerda que la serie estrenó su tercera película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes el pasado enero en Latinoamérica.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!