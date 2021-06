La película de anime The Journey llega a los cines en junio

Manga Productions, una subsidiaria de la Fundación MiSK de Arabia Saudita, ha anunciado que traerá el primer anime “saudita-japonés”, The Journey, a los cines de Arabia Saudita el 17 de junio de 2021.

La película de anime ha recibido un certificado de liberación y clasificación de la Comisión General de Medios Audiovisuales (GCAM) y será el primer estreno en beneficiarse de las ·nuevas reglas sobre la venta de entradas diseñadas para ayudar a los cineastas saudíes·.

En abril, la junta directiva de la comisión decidió que las películas locales ya no tendrían que pagar una parte de la venta de entradas a la comisión en un esfuerzo por apoyar a los productores, artistas y creadores de contenido sauditas. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de esta película de anime saudí-japonesa.

¿De qué trata el anime The Journey?

Inspirado en el folclore árabe, cuenta la historia de Aws, un alfarero con un pasado secreto, que se ve envuelto en una batalla épica para defender su ciudad. Ambientada alrededor de 1.500 años antes, la película presenta los antiguos establecimientos cívicos en la Península Arábiga y el Medio Oriente.

Aws e individuos de La Meca se ven obligados a librar la guerra para liberarse a sí mismos y a su ciudad de la opresión de un general despiadado. El anime es una coproducción con el importante estudio japonés Toei Animation (Sailor Moon, Dragon Ball Z) y está dirigido por el director de animación Shizuno Kobun.

Kobun es un director reconocido por la película Godzilla: City on the Edge of Battle. Los artistas de doblaje japoneses incluyen nombres de renombre en la región japonesa como Toru Furuya, Hiroshi Kamiya y Takaya Kuroda, mientras que la versión árabe ha sido doblada por artistas como Abdu Shaheen, Rasha Rizq y Nassar AlNassar.

Sobre la producción del anime

(Foto: Toei Animation) Póster oficial de la película

Coordinado por el eminente Shizuno Kobun, la película The Journey fue producida con una vivacidad de estilo anime y tardó más de dos años en realizarse. Los productores dijeron que el equipo saudí-japonés hizo un esfuerzo por hacer una mezcla de la forma de vida de cada nación.

