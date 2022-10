La película de Yuri On Ice desaparece del sitio web de MAPPA

La película de Yuri On Ice titulada "Yuri!!! On Ice the Movie: Ice Adolescence" no ha anunciado una fecha de lanzamiento desde que se publicó la información de producción en 2017.

Recientemente, fanáticos de todo el mundo descubrieron que no hay noticias de la película en el sitio web oficial de Studio MAPPA, lo que provocó un gran revuelo entre los fans.

Para ser exactos, la película del anime Yuri On Ice ya no aparece en la sección de “Próximamente” y los fans temen que el largometraje haya sido cancelado.

¿Cuándo saldrá la película de Yuri On Ice?

Imagen: MAPPA / Yuri!!! On Ice the Movie: Ice Adolescence

Al momento de redactar este artículo, todavía no tenemos una fecha de estreno para la película de patinaje artístico sobre hielo. Después de que se anunciara la obra en abril de 2017 como una versión teatral completamente nueva, los fanáticos de todo el mundo la esperaban con ansias.

Sin embargo, esta versión teatral de animación japonesa no tiene más novedades que el anuncio del título de la obra en 2018, el anuncio de una extensión en 2019 y el lanzamiento de un aviso especial en 2020.

¿Qué pasó con el anime ICE ADOLESCENCE?

Según el contenido compartido por la cuenta de Twitter YoI Nation (@yoi_updates) el día 12 de octubre de 2022, se supo que MAPPA eliminó la película de 'Yuri!!! On Ice the Movie: Ice Adolescence' de la página 'Próximamente' del sitio web oficial, que en realidad estaba al principio de este año.

Algunos fanáticos creen que dado que el protagonista de la obra es un ruso, MAPPA puede realizar otras obras antes del final de la guerra ruso-ucraniana para evitar una opinión pública innecesaria.

Sin embargo, estas discusiones son solo especulaciones después de todo, y la verdadera razón del retraso indefinido de "ICE ADOLESCENCE" no ha sido revelada oficialmente.

Los trabajos actualmente en la página "Próximamente" de MAPPA incluyen la adaptación del manga "Hell Music", la película animada original "Alice and Tres' Unreal Factory".

También notamos la segunda temporada de "Spell Fighting", "Pirate War", "The Entering Giant The Final Season" y el espectáculo de otoño de este año "Chainsaw Man".

"Yuri!!! on ICE" es una animación original de patinaje artístico masculino lanzada por MAPPA en octubre de 2016. Describe principalmente al patinador japonés Yuuri Katsuki que sufrió un fiasco en la competición mundial y decidió retirarse.

Luego, el legendario patinador ruso Victor Nikiforov propuso ser su entrenador y llevar a Yuuri de regreso al patinaje artístico. "Yuri!!! on ICE" ha sido ampliamente elogiado en Japón y en el extranjero desde su lanzamiento.

La Verdad Noticias te comparte que el anime Yuri!!! on Ice ha ganado muchos premios, como el Gran Premio en el Departamento de Animación de TV de los Premios de Animación de Tokio 2017 y el Premio a la Mejor Obra en los Premios Crunchyroll Anime.

Las ventas promedio de cada episodio de DVD y Blu-ray de Yuri On Ice también son muy llamativas, con un promedio de alrededor de 60 mil ventas acumuladas por episodio, y las ventas de la primera semana del volumen final de Blu-ray Volumen 6 superaron las 45 mil.

Primer visual de la película Yuri On Ice / MAPPA

El equipo de producción declaró en el sitio web oficial de la película:

"Para enriquecer el contenido de más trabajos, aún continuamos con la producción, pero aún no hemos llegado a la etapa en la que se puede determinar la fecha de estreno. Nos gustaría expresar nuestro más profundo disculpas a los fans que han estado esperando, y por favor continúen apoyándonos".

Finalmente, te recordamos que en marzo de 2022 se celebró el sexto aniversario del anime Yuri On Ice. MAPPA lanzó nuevas ilustraciones de Victor y Yuuri, pero no dio detalles sobre la película “Yuri!!! On Ice the Movie: Ice Adolescence”.

