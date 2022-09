La película de WATATEN anuncia su fecha de estreno en nuevo tráiler

Según informó Crunchyroll, la próxima película de anime WATATEN!: An Angel Flew Down to Me (Watashi ni Tenshi ga Maiorita!), subtitulada "Precious Friends", ahora lleva a todos los pasajeros con el lanzamiento del tráiler principal que muestra más travesuras adorables que la serie original dio en 2019.

Basado en el manga de Nanatsu Mukunoki, WATATEN!: An Angel Flew Down to Me está dirigido por Daisuke Hiramaki (Asteroid in Love, Selection Project) en el estudio Doga Kobo, con guiones de Yuka Yamada (Miss Kobayashi's Dragon Maid) y diseños de personajes de Hiromi Nakagawa (directora de animación en jefe de My Senpai is Annoying).

El trailer de Watashi ni Tenshi ga Maiorita! Precious Friends confirmó que la película está programada para estrenarse el próximo 14 de octubre en Japón. Sin embargo, no hay fecha de lanzamiento internacional. La Verdad Noticias te recuerda que el anime SPY x FAMILY regresará con su Parte 2 este octubre de 2022.

Si eres fanático del anime CGDCT (Cute Girls Doing Cute Things), mira los 13 episodios de la animación japonesa original en una variedad de subtítulos desde Crunchyroll. Ellos describen el anime como tal:

“Miyako es una tímida estudiante universitaria que también es otaku”.

“¡Un día se encuentra con unos niños angelicales de la escuela primaria! Cuando Miyako ve a la nueva amiga de su hermana pequeña, Hana-chan, ¡el corazón de Miyako no deja de latir aceleradamente! Miyako intenta llevarse bien con ellos, pero tiene problemas…”

Te puede interesar: ¿Qué series de anime estrena Crunchyroll en otoño de 2021?

“¡Una comedia de sketches sobre tratar de llevarse bien con la chica súper linda está a punto de comenzar!”

Visual de WATATEN! Precious Friends

El elenco de WATATEN!: An Angel Flew Down to Me Precious Friends tiene a Reina Ueda como Miyako Hoshino, Rika Nagae como Hinata Hoshino, Maria Sashide como Hana Shirosaki, Akari Kitou como Noa Himesaka, Naomi Oozora como Kanon Konomori y Hitomi Oowada como Koyori Tanemura.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram