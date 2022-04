La película Tsurune revela un nuevo tráiler y una imagen visual

Kyoto Animation ha subido un nuevo adelanto de 30 segundos para la próxima película Tsurune - Hajimari no Issha que se estrenará el 19 de agosto en Japón. También se publicó una imagen clave en el sitio web de Tsurune.

La serie de anime Tsurune se estrenó en 2018 y se basa en la serie de novelas ligeras de dos volúmenes de 2016-2018 escrita por Kotoko Ayano con ilustraciones de Chinatsu Morimoto. Las novelas ligeras se publican bajo el sello KA Esuma Bunko de KyoAni.

La película Tsurune – Hajimari no Issha – presenta al personal de la serie que regresa como Takuya Yamamura como director, Miku Kadowaki como diseñador de personajes, Nobuaki Maruki como director de animación en jefe, Shouko Ochiai como director de arte, Azumi Hata como diseñadora de color y Kouhei Funamoto como director de fotografía.

La compositora de la serie Tsurune , Michiko Yokote, se desempeña como supervisora de guiones de la película, mientras que Yamamura asume las funciones de escritor. Masaru Yokoyama (Fruits Basket: The Final Season) es el compositor de la música. Mientras tanto, el elenco que regresa incluye a:

Yuuto Uemura como Minato Narumiya.

Shintarou Asanuma como Masaki Takigawa.

Aoi Ichikawa como Seiya Takehaya.

Ryota Suzuki como Ryohei Yamanouchi.

Shogo Yano como Nanao Kisaragi.

Kaito Ishikawa como Kaito Onogi.

Kenshou Ono como Shu Fujiwara.

Visual de la película Tsurune / Kyoto Animation

Crunchyroll describe la serie de anime como: “Cuando Minato Narumiya comienza como estudiante en la Preparatoria Prefectural Kazemai no tarda en recibir una invitación para formar parte del club de arquería vía el profesor Tommy, quien quiere resucitar el antiguo club”.

“Dos amigos de Minato, Seiya Takehaya y Ryohei Yamanouchi, quienes practicaron la arquería anteriormente, no dudan en unirse al club, pero Minato no lo tiene tan claro. No tomará una decisión hasta que conozca a Nanao Kisaragi y Kaito Onogi, los otros dos miembros del club”. La película Tsurune de Kyoto Animation confirma estrenar en agosto.

