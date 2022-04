La película One Piece Red comparte visuales de Luffy y más personajes

La película One Piece Red ha lanzado varias imágenes de personajes en los últimos días, brindando a los fanáticos una vista previa de cómo lucen Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji en la próxima película.

La ola actual de imágenes, que comenzó con Luffy el 3 de abril, estuvo precedida por el lanzamiento de una imagen del nuevo personaje femenino de One Piece Red el 28 de marzo. La película se estrenará el 6 de agosto.

Diseño de Luffy en One Piece Red

Diseño de Usopp en One Piece Red

Diseño de Nami en One Piece Red

Diseño de Zoro en One Piece Red

La Verdad Noticias te recuerda que será la decimoquinta película de anime de One Piece y la última desde ONE PIECE STAMPEDE de 2019. El sitio web de la película presenta el lema: “Una voz todopoderosa. Con mechones de color rojo fuego”.

La película está dirigida por Gorou Taniguchi (Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection, One Piece: Taose! Kaizoku Gyanzakku) con un guión de Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film: Gold, GANTZ:O).

El autor de One Piece, Eiichiro Oda, es el productor general y creador de la historia original. Otro personal incluye a Masayuki Satou (diseñador de personajes y director de animación de One Piece Film Strong World) como diseñador de personajes y director de animación en jefe.

Hiroshi Katou (codirector de arte de Mars Red) como director de arte, Sayoko Yokoyama (Video de conmemoración de 100 volúmenes y 1000 episodios de One Piece “WE ARE ONE” como diseñadora de color, y Ema Tsunetaka (Megalo Box 2: Nomad) como directora de fotografía.

El manga One Piece publicado por Shueisha comenzó en 1997 y tiene 101 volúmenes tankoubon a partir de noviembre de 2021. Está serializado en Weekly Shonen Jump y publicado bajo el sello Jump Comics.

El manga recibió su primera adaptación de anime en forma de One Piece: ¡Taose! Kaizoku Gyanzakku OVA, que se lanzó en 1999. Una serie de anime comenzó en 1999 y superó la marca del episodio número 1000 el 21 de noviembre de 2021, mientras que la primera película de One Piece se estrenó en 2000.

Producción IG produjo Taose! Kaizoku Gyanzakku, mientras que las siguientes entregas fueron producidas por el estudio de animación Toei Animation. Además de One Piece Red, la serie también ha inspirado varios videojuegos, así como una serie de acción en vivo de Netflix que se encuentra actualmente en desarrollo.

